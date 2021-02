Selon Microsoft, ce modèle de package unique pourrait rationaliser l'ensemble du processus de mise à jour et réduire les problèmes d'installation de Windows 10, en particulier lorsque vous devez mettre à jour manuellement les ordinateurs d'une entreprise.Dans plusieurs documents de support, Microsoft a confirmé que les SSU (service stack update) sont désormais combinés avec la mise à jour cumulative mensuelle pour Windows 10 version 1809 ou plus récente.Dans plusieurs documents de support, Microsoft a confirmé que les SSU (service stack update) sont désormais combinés avec la mise à jour cumulative mensuelle pour Windows 10 version 1809 ou plus récente.Ce changement s'étend à toutes les versions du système d'exploitation prises en charge avec la mise à jour cumulative de Windows 10 février 2021. La conception du package unique ne s'applique pas aux versions plus anciennes et non prises en charge du système d'exploitation et Microsoft recommande la mise à jour vers la dernière version afin que le scénario d'échec ne puisse plus se produire.Pour ceux qui ne le sauraient pas, des mises à jour de la pile de service sont publiées chaque mois, avec des améliorations de la fiabilité du processus de mise à jour. Ces mises à jour sont conçues pour atténuer les problèmes potentiels lors de l'installation de la mise à jour cumulative mensuelle et un problème risque d'être rencontré lorsque les SSU sont ignorées.Les SSU sont installés automatiquement lorsque vous mettez à jour votre appareil via les paramètres de mise à jour de Windows. Toutefois, les SSU peuvent être ignorés lorsque vous installez manuellement les mises à jour via le catalogue de mises à jour de Microsoft. Cela pourrait entraîner des problèmes lors de l'installation de futures mises à jour cumulées.Avec la mise à jour de février, Microsoft s'assure que les SSU et les mises à jour cumulatives sont incluses dans le même package.Ce changement n'entrera en vigueur que lorsque vous installerez les mises à jour de février à partir de Windows Update. Une fois l'installation terminée, les mises à jour cumulatives habituelles de Windows 10 incluront les mises à jour de la pile de service (ou SSU).En plus de ces améliorations, Microsoft a également corrigé de nombreux problèmes avec la mise à jour cumulative de ce mois. Par exemple, la société de Redmond a corrigé des problèmes avec le gestionnaire d'identification Windows, l'explorateur de fichiers, les navigateurs, le multitâche, et bien d'autres.Source : MicrosoftQue pensez-vous de cette nouvelle mise à jour ?