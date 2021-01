Correction d'un problème qui faisait que certains Insiders voyaient un popup indiquant "Votre PC a rencontré un problème et a redémarré en 1 minute" après s'être connecté à Windows avec un compte Azure Active Directory ou Active Directory sur le Build 21277.

Correction d'un problème où aucun disque n'apparaissait sous Paramètres > Système > Stockage > Gérer les disques et les volumes.

Correction d'un problème qui entraînait le blocage de certaines imprimantes lors de la connexion lorsqu'elles étaient ajoutées depuis Paramètres.

Correction d'un problème qui pouvait entraîner la déconnexion inattendue d'applications et de sites web après le redémarrage de votre PC.

Correction d'un problème où l'icône de sécurité de Windows était parfois d'une taille inattendue dans le menu contextuel lorsque l'on cliquait sur les icônes de la barre des tâches avec le bouton droit de la souris.

Correction d'un problème qui pouvait entraîner l'interruption de MediaTranscoder lors du transcodage de certains fichiers.

Correction d'un problème où la lecture audio des applications UWP n'était pas évitée après avoir appuyé sur l'icône du microphone pour lancer l'écoute de Cortana.

Correction d'un problème qui pouvait entraîner le blocage des entrées VPN dans le menu déroulant du réseau au niveau de "Action Needed" jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur Cancel et Connect.

Correction d'un problème affectant le ciblage tactile lors du redimensionnement des fenêtres à l'aide du toucher.

Correction des résultats de la recherche par mot-clé emoji sur la base des commentaires reçus, y compris l'ajout d'un nouveau mot-clé, de sorte que la saisie de "lgbtq" renvoie désormais l'emoji du drapeau arc-en-ciel.

Correction d'un problème qui pouvait entraîner un grincement inattendu des options de lecture à voix haute dans la loupe.

Correction d'un problème où l'option "Aide pour améliorer le narrateur" dans les paramètres du narrateur était désactivée pour les Insiders.

Correction d'un problème qui faisait que le narrateur lisait désormais le contenu des cellules Excel lorsque la verbosité était réglée sur 2.

Correction d'un problème qui empêchait le narrateur d'annoncer si une liste déroulante était en expansion ou en réduction.

Correction d'un problème affectant la capacité de Narrateur à lire les noms de certains hyperliens sur les sites web dans Microsoft Edge.

Correction d'un problème affectant la capacité du narrateur à lire les fenêtres de code dans Visual Studio.

Correction d'un problème pour les utilisateurs à fort contraste qui pouvait entraîner le blocage des paramètres lors de l'accès à Ease of Access.

Microsoft travaille à la résolution d'un problème signalé par des Insiders, à savoir que certains jeux comme State of Decay 2 ou Assassin's Creed peuvent se bloquer ou s'écraser au moment de leur lancement.

Microsoft enquête sur un problème où Call of Duty : Modern Warfare et Call of Duty : Black Ops Cold War pourraient ne pas être lancés à partir de cette version. Si vous jouez à ces jeux, vous pouvez mettre les mises à jour en pause jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Il se peut que vous rencontriez des problèmes de rendu / graphique après avoir redimensionné certaines fenêtres d'application. Si vous réduisez toutes vos fenêtres d'application et que vous les ouvrez à nouveau, le problème devrait être résolu (appuyez deux fois sur la touche Windows plus D).

Microsoft étudie un problème où certains systèmes 32 bits peuvent perdre leur connexion réseau après avoir pris cette version. Si vous utilisez une version 32 bits de Windows, vous pouvez interrompre les mises à jour jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Lorsque la barre de jeu Xbox est lancée à partir du démarrage ou via la touche Windows + G lorsque vous utilisez un éditeur de texte, l'ordinateur peut sembler ne pas répondre. Si vous rencontrez ce problème, fermez la barre de jeu Xbox avec WIN + G et terminez le processus GameBar.exe à partir du gestionnaire des tâches.

Les utilisateurs de Miracast peuvent avoir des taux d'images très faibles dans cette version.

Microsoft enquête sur des rapports selon lesquels, à partir de la version 21277, explorer.exe / le shell Windows est suspendu et/ou se bloque.

Microsoft examine les rapports indiquant que le processus de mise à jour est suspendu pendant des périodes prolongées lors de l'installation d'une nouvelle version.

Aero Shake est désactivé dans ce Build. Pour l'activer, vous devez aller dans l'éditeur de registre et créer une nouvelle entrée DWORD nommée DisallowShaking avec une valeur de 0 : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Les prévisualisations en direct des sites épinglés ne sont pas encore activées pour tous les Insiders, vous pouvez donc voir une fenêtre grise lorsque vous passez le curseur sur la vignette dans la barre des tâches. Microsoft continue à travailler sur l'amélioration de cette expérience.

Microsoft travaille à l'activation de la nouvelle expérience de la barre des tâches pour les sites épinglés existants. En attendant, vous pouvez supprimer le site de la barre des tâches, l'enlever de la page edge://apps, puis ré-épingler le site.

Il arrive que le menu déroulant de "actualités et intérêts" s'affiche comme hors ligne même lorsque l'utilisateur est en ligne.

Les utilisateurs ne peuvent pas naviguer dans le menu déroulant de "actualités et intérêts" en utilisant le clavier.

Dans certains cas, le menu déroulant de "actualités et intérêts" peut apparaître vide, sans contenu.

Parfois, le menu déroulant de "actualités et intérêts" ne peut pas être supprimé au toucher et au stylo.

"Actualités et intérêts" utilise plus d'espace que prévu dans la barre de tâches à gauche.

Microsoft a annoncé mercredi une toute nouvelle fonctionnalité appelée "actualités et intérêts" pour la barre des tâches de Windows. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez accéder rapidement à un flux d'informations sur l’actualité, les actions et la météo qui se met à jour tout au long de la journée. Bien entendu, vous pouvez personnaliser votre flux avec des contenus pertinents en fonction de vos intérêts. Vous pourrez rapidement consulter la météo sans avoir à ouvrir le menu Démarrer, installer une application tierce ou vérifier en ligne. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible immédiatement pour les testeurs.Microsoft utilise son réseau Microsoft News pour faire apparaître des nouvelles et des contenus provenant de plus de 4 500 sources, d’après un article de blog publié mercredi par Brandon LeBlanc de l'équipe du programme Windows Insider de Microsoft. La société a mis au point un système d'intelligence artificielle ces derniers mois, et cette fonctionnalité particulière permettra également de savoir quelles nouvelles vous intéressent lorsque vous rejetez ou appréciez des articles du flux.Pour choisir les contenus que vous voulez voir ou pas, il faudra sélectionneret choisirouet au fil du temps, plus d'articles sur les sujets qui vous tiennent à cœur apparaîtront dans votre flux, y compris ceux qui pourraient vous échapper. Et si cette fonction "actualités et intérêts" ne vous intéresse pas, vous pouvez facilement la désactiver en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la barre des tâches.Sélectionnez un article dans le flux pour ouvrir une vue simplifiée de la lecture avec moins de distractions, afin de gagner du temps et de rester concentré. Microsoft a commencé à tester cette nouvelle fonctionnalité avec ses Windows Insiders sur le canal de développement de Windows 10, et elle sera probablement disponible pour tous les utilisateurs plus tard en 2021. Dans un premier temps, elle ne sera disponible que pour les testeurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Inde.Cette nouvelle fonctionnalité de la barre des tâches nécessitera également l'installation sur un PC du navigateur Edge de Microsoft, basée sur Chromium. Cela signifie que tout lien que vous cliquez dans la fonction vous forcera à entrer dans Edge pour le lire, et Microsoft présente le contenu dans la vue de lecture par défaut. À l'avenir, Microsoft prévoit également d'ajouter le flux d'actualités et d'intérêts à d'autres zones de Windows, y compris le navigateur Edge.Vous pouvez bien sûr désactiver cette nouvelle fonctionnalité de la barre des tâches, et Microsoft affirme que l'expérience sera sans publicité. Elle semble en effet plus utile que la "People Bar" que Microsoft a intégrée dans Windows 10 il y a quelques années. Microsoft "People Bar" est un moyen rapide d'accéder à ses contacts, mais elle ne prend en charge que des applications comme Mail et Skype, et non les gros services de messagerie tiers.La mise à jour vient également avec des outils pour vous faciliter la gestion de la vie privée, selon Microsoft : « Chez Microsoft, nous pensons que la protection de la vie privée commence par le fait de vous donner le contrôle et de vous fournir les outils et les informations dont vous avez besoin pour faire des choix éclairés. Grâce à "actualités et intérêts", vous pouvez accéder rapidement au tableau de bord de Microsoft sur la protection de la vie privée. Grâce au navigateur Microsoft Edge, des contrôles sont intégrés pour limiter le suivi des annonceurs et des tiers », lit-on dans l’article.En plus de la nouvelle fonctionnalité de la barre des tâches, cette version de Windows 10 vous permet de créer et de gérer des espaces de stockage à partir de l'application Paramètres. Cela comprend la création de pools de stockage et d'espaces de stockage, l'ajout et la suppression de disques et l'optimisation des pools, a écrit LeBlanc. Essayez cette fonctionnalité en allant danset cliquez sursousUne nouvelle option dans cette version de Windows vous permet aussi d'exécuter n'importe quelle commande Linux spécifiée au démarrage dans une distribution du sous-système Windows pour Linux (WSL). Vous pouvez le faire en éditant le fichier /etc/wsl.conf de votre distribution et en ajoutant une option intitulée "command" sous une section intitulée "boot". Cette commande sera exécutée à chaque fois que votre distribution WSL spécifique démarrera.Parmi les autres changements et améliorations, Microsoft ajoute une option permettant de désactiver le mappage automatique entre le contrôleur et la clé virtuelle pour les applications UWP. Cette mise à jour a été faite en tenant compte des commentaires reçus. Si vous voulez l’essayer, ajoutez la clé de registre suivante, avec une valeur DWORD de Enabled fixée à 0 : HKLM\Software\Microsoft\Input\Settings\ControllerProcessor\ControllerToVKMapping.Source : Microsoft Que pensez-vous de la nouvelle fonctionnalité "actualités et intérêts" de la barre des tâches Windows 10 ? Vous intéresse-t-elle ?Quelles autres mises à jour vous intéressent dans Windows 10 Build 21276 ?