Windows 10 Build 20226 permet de vérifier l'état de santé du SSD et vous alerte en cas de panne imminente Afin que vous puissiez procéder à la sauvegarde de vos données

Microsoft a annoncé la disponibilité de Windows 10 Build 20226. En voici les principales nouveautés et améliorations.



Surveillance de la santé du stockage pour protéger les données des utilisateurs



Tenter de récupérer des données après une panne de disque est à la fois frustrant et coûteux. Cette fonction est conçue pour détecter les anomalies matérielles des disques SSD NVMe et informer les utilisateurs avec suffisamment de temps pour agir. Il est fortement recommandé aux utilisateurs de sauvegarder immédiatement leurs données après avoir reçu une notification.





Cliquez sur la notification ou accédez à la page des propriétés du lecteur dans Paramètres de stockage (Paramètres -> Système -> Stockage -> Gérer les disques et les volumes -> Propriétés) fournira des détails supplémentaires.





En clair, uniquement compatible avec les SSD NVMe pour le moment, ce système se propose d'envoyer une notification à l'utilisateur lorsque la santé d'un disque est jugée critique. Cliquer sur cette notification (ou se rendre dans Paramètres > Système > Stockage > Gérer les espaces de stockage) permet alors d'afficher un message d'avertissement en rouge ainsi que plus d'informations : espace disponible, température et surtout pourcentage de vie restant estimé.



En moyenne, la durée de vie d'un SSD est de 10 ans environ, mais des problèmes peuvent survenir beaucoup plus tôt (ou plus tard). Windows 10 va donc se charger de vérifier régulièrement l'état de santé de votre disque et vous prévenir en cas de problème tout en vous proposant de sauvegarder vos données. Il ne vous restera plus qu'à changer le composant déficient par la suite.



Autres mises à jour



Nouveaux paramètres sur Your Phone pour une gestion transparente des appareils dans l'application



Your Phone (littéralement Votre téléphone) est un logiciel proposé par Microsoft permettant de visualiser facilement les photos d'un smartphone Android sur un PC Windows 10. Grâce à cette application, vous n'avez plus besoin de transférer vos images par email pour les visualiser sur votre ordinateur. Le programme se charge de réaliser un miroir de votre smartphone sur votre ordinateur et vous permet d'échanger du contenu facilement du smartphone au PC à l'aide d'un simple glisser-déposer. Pour fonctionner, Your Phone sollicitera le téléchargement d'une application sur votre smartphone, après avoir relié ce dernier à votre PC depuis les paramètres de Windows.



Avec cette mise à jour, l'équipe responsable de son développement annonce le déploiement d'une nouvelle expérience utilisateur pour la gestion des appareils connectés avec l'application : « Nous sommes heureux d'annoncer qu'avec cette nouvelle page de paramètres, vous pouvez désormais associer un nouvel appareil, supprimer un ancien appareil et basculer entre les appareils actifs facilement dans l'application. Nous avons également apporté des améliorations visuelles à l'affichage de votre liste d'appareils. Désormais, chaque appareil est identifiable sur sa propre carte d'appareil avec votre fond d'écran synchronisé personnellement. »





L'équipe prévient que cette nouvelle expérience utilisateur sera progressivement déployée chez les Insiders, donc cela peut prendre un certain temps pour apparaître dans toutes les applications Your Phone.



Mises à jour pour les développeurs



Le SDK Windows est désormais diffusé en continu avec le canal de développement. Chaque fois qu'une nouvelle version du système d'exploitation est envoyée sur le canal de développement, le SDK correspondant sera également envoyé. Vous pouvez toujours installer le dernier SDK Insider à partir de aka.ms/InsiderSDK.



Changements et améliorations

Nous commençons à déployer un changement qui désactivera la synchronisation des thèmes. Dans ce cadre, vous ne verrez plus l'option "Thème" dans Synchroniser vos paramètres et les modifications apportées à votre arrière-plan ne seront pas synchronisées sur l'appareil. Si vous avez utilisé la synchronisation de thème, lors de la configuration d'un nouveau PC ou d'un nouveau compte, il y aura un téléchargement unique du dernier arrière-plan du bureau synchronisé enregistré dans %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Windows\ WallpaperBackup si vous devez y accéder.

et les modifications apportées à votre arrière-plan ne seront pas synchronisées sur l'appareil. Si vous avez utilisé la synchronisation de thème, lors de la configuration d'un nouveau PC ou d'un nouveau compte, il y aura un téléchargement unique du dernier arrière-plan du bureau synchronisé enregistré dans %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Windows\ WallpaperBackup si vous devez y accéder. Après avoir apporté quelques améliorations de fiabilité, nous réactivons la possibilité pour les fenêtres du Bloc-notes de conserver la mise à jour et de redémarrer (si "Redémarrer les applications" est activé dans les paramètres de connexion).

Lorsqu'un PWA est installé à partir de Microsoft Edge, le Gestionnaire des tâches l'affichera désormais correctement sous Applications au lieu de Processus en arrière-plan dans l'onglet Processus et affichera l'icône d'application associée à la PWA.

Nous mettons à jour l'Explorateur de fichiers de sorte que si vous cliquez avec le bouton droit sur un fichier OneDrive compressé défini sur en ligne uniquement, vous verrez désormais une option Extraire tout, comme si le fichier était disponible localement sur le PC.

Nous mettons à jour les nouvelles options DNS dans les paramètres pour rendre une entrée DNS statique requise lors de la saisie d'une adresse IP statique et pour faire de la passerelle un champ non obligatoire.

Corrections

Nous avons résolu un problème entraînant le plantage des paramètres chez certains initiés lors de l'ouverture de Gérer les disques et les volumes .

. Nous avons résolu un problème affectant le sous-système Windows pour les distributions Linux 2 où les utilisateurs peuvent recevoir l'erreur: «L'appel de procédure à distance a échoué» au démarrage.

Nous avons résolu un problème où l'activation de la reconnaissance vocale sous Facilité d'accès dans les paramètres nécessitait de manière inattendue des autorisations d'administrateur.

dans les paramètres nécessitait de manière inattendue des autorisations d'administrateur. Nous avons résolu un problème où après avoir désactivé «Ombres portées pour les étiquettes d'icônes sur le bureau» et ouvert la vue des tâches, les ombres portées réapparaissaient de manière inattendue.

Nous avons résolu un problème où le fait d'appuyer sur F7 dans la zone de recherche de l'Explorateur de fichiers faisait apparaître une boîte de dialogue demandant d'activer la navigation au curseur.

Nous avons résolu un problème où Focus Assist considérait Screensaver comme une application plein écran et supprimait les notifications lorsqu'il était en cours d'exécution.

considérait comme une application plein écran et supprimait les notifications lorsqu'il était en cours d'exécution. Nous avons corrigé un problème affectant la fiabilité de explorer.exe pour certains initiés au cours des dernières versions.

Nous avons résolu un problème où certaines des applications du dossier Accessoires Windows dans la liste Toutes les applications de Démarrer affichaient de manière inattendue le nom Accessoires Windows lorsqu'elles étaient épinglées au menu Démarrer dans les versions récentes.

de Démarrer affichaient de manière inattendue le nom Accessoires Windows lorsqu'elles étaient épinglées au menu Démarrer dans les versions récentes. Nous avons résolu un problème affectant les performances et la fiabilité de la barre des tâches sur les appareils convertibles 2-en-1.

Nous avons résolu quelques problèmes affectant la fiabilité du centre d'action.

Nous avons corrigé quelques problèmes affectant la fiabilité des paramètres.

Nous avons résolu un problème où l'icône Paramètres était étonnamment petite lorsqu'elle était épinglée au menu Démarrer et en utilisant la petite taille de tuile.

Nous avons résolu un problème avec Meet Now entraînant le plantage du menu volant si vous appuyiez sur la touche Échap alors qu'il était ouvert.

Nous avons apporté quelques correctifs pour améliorer l'accessibilité du menu déroulant Meet Now, notamment la mise à jour de l'ordre des onglets, le marquage de l'image pour qu'elle ne soit pas lue par le narrateur, l'ajustement du contraste des boutons, la navigation des touches fléchées entre les boutons et la correction un problème où le focus ne retournait pas à l'emplacement précédent dans la barre des tâches après avoir appuyé sur la touche Échap.

Nous avons résolu un problème lié aux dernières versions, entraînant l'échec de l'installation de certaines applications, invoquant un manque de connectivité Internet, lorsque IPV6 était activé.

Nous avons résolu un problème avec les nouvelles options DNS dans les paramètres réseau où le retour d'un DNS personnalisé à automatique entraînerait une perte de connectivité.

Nous avons corrigé un problème qui empêchait d'insérer le point d'interrogation pleine largeur lors de la saisie avec l'IME Pinyin dans les versions récentes.

Nous avons résolu un problème qui pouvait entraîner le blocage de l'IME japonais lors de l'initialisation.

Nous avons résolu deux problèmes avec l'IME Bopomofo affectant l'utilisation des touches Maj et Ctrl dans les applications lorsque l'IME était actif.

Nous avons résolu un problème avec la disposition du clavier tactile turc à une main, où il manquait des touches pour ü et ö.

Nous avons résolu un problème lors de l'utilisation de la disposition du clavier tactile japonais qui pouvait entraîner le blocage de l'interface utilisateur de la barre d'espace dans un état enfoncé.

