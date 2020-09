Windows 10 Insider Preview Build 20211 apporte l'accès aux systèmes de fichiers Linux sous WSL 2 tels que ext4 Qui ne sont pas pris en charge nativement par Windows. 0PARTAGES 8 0 Ajout de la recherche aux pages d'applications par défaut dans les paramètres



Brandon LeBlanc de Microsoft a indiqué « Après avoir effectué quelques mises à jour pour améliorer les performances, cette modification permettant de rechercher dans les listes de types de fichiers, de protocoles et d'applications lors de la définition d'une valeur par défaut est maintenant déployée pour tous les initiés du canal de développement »





Accéder aux systèmes de fichiers Linux dans le sous-système Windows pour Linux



C'est avec Windows 10 Insider Preview Build 18917 que Microsoft a déployé WSL 2 (Windows Subsystem for Linux 2), la nouvelle version de l’architecture qui permet au sous-système Windows pour Linux d’exécuter des fichiers binaires ELF64 Linux sous Windows. Cette nouvelle version, qui utilise un véritable noyau Linux (Linux 4.19), modifie la façon dont ces binaires Linux interagissent avec Windows et le matériel de votre ordinateur, tout en offrant la même expérience utilisateur que dans WSL 1. WSL 2 offre des performances de système de fichiers beaucoup plus rapides et une compatibilité totale des appels système.



À partir de Windows Insiders preview build 20211, WSL 2 proposera une nouvelle fonctionnalité: wsl --mount . Ce nouveau paramètre permet d’attacher et de monter un disque physique dans WSL 2, afin que vous puissiez accéder aux systèmes de fichiers qui ne sont pas pris en charge nativement par Windows (comme ext4). Ainsi, si vous effectuez un double démarrage avec Windows et Linux en utilisant différents disques, vous pouvez désormais accéder à vos fichiers Linux à partir de Windows!



Pour monter un disque, ouvrez une fenêtre PowerShell avec des privilèges d'administrateur et exécutez:



Code PowerShell : Sélectionner tout wsl --mount <DiskPath>

Pour répertorier les disques disponibles dans Windows, exécutez :



Code PowerShell : Sélectionner tout wmic diskdrive list brief

Pour démonter et détacher le disque de WSL 2, exécutez :



Code PowerShell : Sélectionner tout wsl --unmount <Diskpath>

Les chemins des disques sont disponibles dans les colonnes « DeviceID », habituellement sous le format \\.\\\.\PHYSICALDRIVE* . Vous trouverez ci-dessous un exemple de montage d'une partition spécifique d'un disque dur donné dans WSL et de navigation dans ses fichiers.





Accéder à ces fichiers avec l'Explorateur de fichiers



Une fois montés, il est également possible d'accéder à ces disques via l'explorateur Windows en accédant à \wsl$ , puis au dossier de montage.



Par défaut, wsl --mount tente de monter le disque en tant que ext4.



Limites :



Pour le moment, seuls des disques entiers peuvent être attachés à WSL 2, ce qui signifie qu'il n'est pas possible d'attacher uniquement une partition. Concrètement, cela signifie qu'il n'est pas possible d'utiliser wsl --mount pour lire une partition sur le périphérique de démarrage, car ce périphérique ne peut pas être détaché de Windows.

Les lecteurs flash USB ne sont pas pris en charge pour le moment et ne parviendront pas à se connecter à WSL 2. Les disques USB sont cependant pris en charge.

Seuls les systèmes de fichiers pris en charge nativement dans le noyau peuvent être montés par wsl --mount . Cela signifie qu'il n'est pas possible d'utiliser les pilotes de système de fichiers installés (comme ntfs-3g par exemple) en appelant wsl --mount .



Mises à jour pour les développeurs



Chaque fois qu'une nouvelle version du système d'exploitation est envoyée au canal de développement, le SDK Windows correspondant sera également envoyé. Vous pouvez toujours installer le dernier SDK Insider à partir de aka.ms/InsiderSDK.



Corrections

Correction d'un problème où certaines applications 32 bits exécutées sur un système d'exploitation 64 bits ne sont pas correctement promues vers le GPU discret pour les configurations hybrides.

Nous avons résolu un problème qui pouvait entraîner le fait que les vignettes du menu Démarrer continuent d'afficher une barre de progression « Mise à jour de l'application en cours » après la mise à jour d'une application.

Nous avons résolu un problème qui pouvait entraîner l'apparition inattendue de certaines des icônes d'application dans Démarrer.

Nous avons résolu un problème sur les appareils ARM64 entraînant le plantage du menu Démarrer au lancement la prochaine fois qu'il était ouvert après le lancement de certaines applications depuis le menu Démarrer puis leur fermeture.

Nous avons résolu un problème qui pouvait entraîner le blocage de l'écran de verrouillage.

Nous avons résolu un problème qui pouvait entraîner le blocage de ShellExperienceHost.exe.

Nous avons résolu un problème où l'image d'arrière-plan par défaut pour Windows 10 n'apparaissait pas dans les notifications (par exemple, lors de la prise d'une capture d'écran avec WIN + Shift + S).

Nous avons résolu un problème lié aux dernières versions qui pouvait entraîner le blocage de la mise à jour Windows lors du téléchargement de la mise à jour.

Vous ne serez plus invité à réinstaller une mise à jour .NET après chaque version.

Source :



