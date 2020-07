Microsoft annonce un nouveau design du menu Démarrer de Windows 10, un changement dans Alt-Tab, Et d'autres améliorations dont une nouvelle présentation de la barre des tâches 0PARTAGES 3 0 Microsoft a annoncé mercredi pour les testeurs la version Preview de Windows 10 Build 20161 qui vient avec des nouveautés. L’éditeur de logiciels a dévoilé un nouveau menu Démarrer pour Windows 10 qui mettra moins l'accent sur les "Live Tiles". Les carreaux du menu Démarrer avec des fonds colorés cèdent la place aux carreaux thématiques partiellement transparents. La réduction de la couleur de l'interface facilitera la recherche des applications que vous utilisez quotidiennement, d’après Microsoft. Il s'agit d'un changement subtil, mais il rendra certainement le menu Démarrer un peu moins confus en évitant que de nombreux carreaux partagent une couleur bleue similaire.



« Nous rafraîchissons le menu Démarrer avec un design plus rationnel qui supprime les plaques de couleur unie derrière les logos de la liste des applications et applique un fond uniforme et partiellement transparent aux tuiles. Ce design crée une belle scène pour vos applications, en particulier les icônes Fluent Design pour Office et Microsoft Edge, ainsi que les icônes redessinées pour les applications intégrées comme



Ce nouveau design arrive après que Microsoft ait révélé, au début de l'année, un aperçu des changements qu'ils exploraient avec le menu Démarrer de Windows 10 et l'utilisation de carreaux transparents plutôt que de carreaux avec un fond plein. Désormais, lorsque vous passez d'un thème à l'autre, les carreaux partiellement transparents prennent la couleur de fond du menu Démarrer. Par exemple, ci-dessous, vous pouvez voir le nouveau menu Démarrer avec le thème Dark activé.





Les nouveaux carreaux transparents fonctionnent aussi bien avec vos thèmes personnalisés. Mais si vous souhaitez voir la couleur d'un fond personnalisé dans votre menu de Démarrer, Microsoft a expliqué comment vous devez procéder : vous devez vous assurer d’avoir d'abord activé le thème Dark et ensuite, sous Paramètres > Personnalisation > Couleur, basculer sur "Afficher la couleur d'accent sur les surfaces suivantes" pour "menu Démarrer, barre des tâches et centre d'action" afin d’appliquer votre couleur d'accent au cadre et aux carreaux de démarrage.



Windows 10 Insider Preview Build 20161 vient également avec quelques changements importants dans Alt-Tab que Microsoft a déjà expérimentés dans des versions 10 de Windows, à l'époque où la société prévoyait d'ajouter des onglets à chaque application. « À partir de la version actuelle, tous les onglets ouverts dans Microsoft Edge commenceront à apparaître en Alt + TAb, et pas seulement l'onglet actif dans chaque fenêtre du navigateur ». Le géant du logiciel explique que ce « changement vous permettra de revenir rapidement à ce que vous faisiez, où que vous le fassiez ».



Cette mise à jour, actuellement déployée que pour un sous-ensemble d'Insiders, pourrait être un peu déroutante pour les utilisateurs expérimentés de Windows, mais Microsoft vous permet heureusement de revenir à l'expérience classique d'Alt-Tab. Pour ceux qui préfèrent moins d'onglets ou l'expérience classique Alt+TAb, Microsoft le permet à l’aide de quelques paramètres sous Paramètres > Système > Multitâche ». Il est possible de « configurer Alt+Tab pour n'afficher que vos trois ou cinq derniers onglets ou choisir de désactiver complètement cette fonction », a expliqué Microsoft.





La nouvelle version de Windows 10 apporte des modifications à la barre de tâches pour les nouveaux utilisateurs. L'apparence par défaut de la barre des tâches sera plus personnalisée avec l'application Xbox épinglée pour les utilisateurs de Xbox Live ou Your Phone épinglée pour les utilisateurs d'Android. Toutefois, cette personnalisation sera limitée à la création d'un nouveau compte sur un PC ou à la première connexion, de sorte que la disposition actuelle de la barre des tâches restera inchangée. « Nous n'utiliserons pas la barre des tâches programmable pour modifier la disposition de la barre des tâches sur les comptes existants », a expliqué Microsoft.





D’autres modifications mineures dans Windows 10 Insider Preview Build 20161



Les notifications comportent désormais une croix de fermeture (X) dans le coin supérieur droit pour vous permettre de les rejeter rapidement. Par ailleurs, Microsoft désactive par défaut la notification et la bulle de résumé de Focus Assist, pour ne plus avoir à faire savoir aux utilisateurs que Focus Assist a été activé par une règle automatique via une notification.



Microsoft améliore également son application Paramètres dans Windows 10. Les liens qui vous poussaient généralement vers la partie système de l'ancienne page du Panneau de configuration vous dirigeront désormais vers la page À propos de dans les Paramètres. Cette page contiendra désormais les contrôles plus avancés que l'on trouve généralement dans cette partie système du Panneau de configuration, et Microsoft promet « d'autres améliorations qui rapprocheront encore plus les paramètres du Panneau de configuration ».





Cette version de Windows vient avec une nouvelle expérience qui ne prend plus en compte une bulle de notification qui apparaissait pour vous demander si vous vouliez passer en mode tablette dès lors que vous détachiez le clavier d'un appareil 2 en 1. « Nous mettons à jour cette expérience en changeant la valeur par défaut, de sorte que cette notification n'apparaît plus et que vous passerez directement à la nouvelle expérience de la tablette, avec quelques améliorations pour le toucher », a expliqué Microsoft. Mais vous pouvez modifier ce paramètre en allant dans Paramètres > Système > Tablette.



Le mode graphique de la calculatrice Windows, présentée à Insiders en janvier, est désormais accessible au grand public. Selon Microsoft, les capacités graphiques sont essentielles pour les étudiants qui commencent à explorer l'algèbre linéaire. « Avec cette fonctionnalité, nous espérons donner aux élèves les moyens d'apprendre les mathématiques en améliorant leur compréhension conceptuelle et leur attitude à l'égard des mathématiques », a expliqué Microsoft.



Les corrections



Microsoft a également apporté plusieurs corrections dans cette dernière version de Wndows 10 :



Correction d’un problème qui entraînait des vérifications de bogues pour les Insiders lorsqu'ils se connectaient et interagissaient avec un contrôleur Xbox.

Correction d’un problème entraînant le blocage de certains jeux et applications au lancement ou l'échec de leur installation.

Correction d’un problème qui augmentait le temps de déconnexion dans les récentes Builds.

Correction d’un problème avec l'IME chinois Pinyin où, après avoir défini l'orientation de votre barre d'outils IME préférée, vous ne pouvez plus la modifier après avoir redémarré votre PC.

Correction d’un problème qui faisait que l'erreur "Il y a eu un problème de réinitialisation de ce PC" s'affichait toujours lors du lancement à partir des Paramètres dans les dernières versions.

Correction d’un problème qui faisait que certains appareils Bluetooth n'affichaient plus leur niveau de batterie dans les Paramètres des dernières versions.

Correction d’un problème qui entraînait un plantage des Paramètres si vous alliez dans Paramètres > Vie privée > Microphone alors qu'une application win32 enregistrait de l'audio.

alors qu'une application win32 enregistrait de l'audio. Correction d’un problème qui faisait que si les paramètres sonores affichaient "aucun périphérique d'entrée trouvé" dans la liste déroulante des entrées et que vous cliquiez dessus, les Paramètres se bloquaient.

Correction d’un problème où, lors de l'ajout d'une imprimante, la boîte de dialogue pouvait se bloquer si vous naviguiez dans la boîte de dialogue "Ajouter un pilote d'imprimante" dans les versions récentes.

Correction d’un problème lié aux graphiques qui entraînait des erreurs de vérification pour certains utilisateurs.

Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de cette nouvelle mise à jour de Windows ?

Quels commentaires faites-vous du nouveau menu Démarrer ?

Les modifications apportées dans Alt-Tab vous conviennent-elles ?

Quels autres changements dans cette dernière version de Windows 10 vous intéressent ?



