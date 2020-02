Les icônes de Windows 10 font l'objet d'une refonte en retard, Le déploiement ayant commencé jeudi avec le lancement de Windows 10 Insider Build 19569 0PARTAGES 3 0 Microsoft a pris son temps pour mettre au point ces nouvelles icônes, qui font partie d'un effort beaucoup plus vaste visant à exploiter le système "Fluent Design" de la société sur plusieurs applications et services. Après avoir dévoilé en décembre un nouveau logo Windows et des dizaines d'icônes redessinées, avec de nouveaux matériaux et de nouvelles finitions, Microsoft a commencé jeudi à déployer ces nouvelles icônes d'application colorées dans Windows 10, qui remettent à plat l'apparence et la convivialité du système d'exploitation, d’après un article de blog de Microsoft.



Le renouvellement de nombreuses icônes intégrées dans Windows 10 ont donc commencé jeudi en commençant par les applications Calendrier et Courrier, alors que Microsoft déploie la dernière version de Windows 10 Preview build pour Insiders sur l’anneau rapide. Les Insiders verront d’autres nouvelles icônes suivre dans les mois à venir. Cela fait partie de ce que l'entreprise décrit comme « un effort pluriannuel des équipes de conception de Microsoft pour redessiner nos icônes ».





L'équipe de conception de l'entreprise a expliqué qu'elle souhaitait s'éloigner des icônes plates et incolores que vous voyez aujourd'hui pour privilégier celles qui sont à la fois plus cohérentes avec les nouvelles marques (y compris les applications disponibles au-delà de Windows) et suffisamment différentes pour que vous puissiez trouver plus facilement celle que vous souhaitez. Christina Koehn, responsable du design pour Windows et les périphériques chez Microsoft, a déclaré :



« Les icônes plates et monochromes sont très bien dans un contexte de tuiles colorées, mais à mesure que d'autres styles d'icônes entrent dans l'écosystème, cette approche doit évoluer ». « Lorsque les icônes de la barre des tâches et du menu Démarrer sont de styles différents, cela crée une charge cognitive plus importante pour scanner et trouver des applications. Nous devions intégrer davantage de repères visuels dans le langage de conception des icônes en utilisant notre Fluent Design Language modernisé ».



Dans le cadre d’un effort plus large de Fluent Design chez Microsoft pour moderniser les logiciels et les services de la société, le géant du logiciel a maintenant fait évoluer ses icônes pour mieux refléter son approche multiplateforme, tout en s'en tenant à la familiarité de ce à quoi les utilisateurs de Windows sont habitués. « En tirant parti du Fluent Design System, nous avons introduit de la profondeur et de la couleur dans notre iconographie », explique Koehn. « Ces indices supplémentaires sont subtils, mais ils font toute la différence lorsqu'on scanne une interface », a-t-elle ajouté. Cette touche de couleur devrait faciliter la recherche d'applications dans la barre des tâches ou dans le menu Démarrer, d’après Microsoft qui prévoit d'utiliser des icônes similaires avec son langage de conception dans ses applications pour Windows, iOS, Android et macOS.





Les nouvelles icônes colorées sont conçues pour être familières et se ressembler, tout en "honorant" l'héritage du système d'exploitation Windows pour tenter de le faire évoluer. « Nous vivons parmi de multiples systèmes d'exploitation, passant constamment d'une tâche à l'autre, d'une priorité à l'autre et d'une identité à l'autre. L'ajout de couleur donne également un langage de conception cohérent sur toutes les plateformes : l'icône qui est familière dans Windows 10 est la même sur Android, iOS et Mac, offrant un chemin d'accès à votre vie numérique » a également indiqué Koehn.



Le fabricant de logiciels a également revu ses icônes et son design Office, avec de nouvelles options pour Word, Excel, PowerPoint, OneNote, et bien d'autres encore. Ces changements de conception se sont également étendus aux versions mobiles des applications Office, Microsoft se concentrant également sur son système Fluent Design pour une variété d'applications mobiles. Le navigateur Edge mis à jour de Microsoft a également une nouvelle icône, et même Office lui-même a un logo plus moderne.



Un ploiement en retard de nouvelles icônes Windows 10



Windows a toujours souffert d'une variété d'icônes différentes qui sont parfois vieilles de plusieurs décennies, il était grand temps pour Microsoft de passer à l'action. Microsoft n'avait pas vraiment touché aux principales icônes de Windows 10 depuis ses débuts en 2015, où la société s'était initialement lancée dans un effort pour essayer de simplifier certaines d'entre elles. Microsoft a choisi des icônes monochromes qui ont été simplifiées mais conçues pour des Live Tiles colorés qui n'ont jamais vraiment plu aux développeurs d'applications et aux utilisateurs de Windows 10.



D’autres incohérences se sont également glissées, en particulier une fois qu'Office a eu son nouveau look l’année dernière. Cette mise à jour fait entrer Windows 10 dans l'ère moderne, et pourrait bien vous offrir un système d'exploitation plus coloré dans quelques mois. Microsoft tente même d'encourager d'autres personnes à utiliser son concept Fluent Design pour une variété d'applications mobiles.



Toutes ces nouvelles icônes apparaîtront dans Windows 10X, une variante du système d'exploitation conçue pour les appareils à double écran. Windows 10 sur les ordinateurs portables et de bureau est encore en cours de rafraîchissement, mais on ne sait pas encore si on verra le nouveau logo Windows ou le nouveau design du menu Démarrer.



L'évolution de la nouvelle icône de la calculatrice



Microsoft lance Windows 10 Insider Build 19569



Microsoft déploie depuis jeudi la dernière version de Windows 10 Preview build pour les Insiders sur l’anneau rapide. Le build 19569 apporte les améliorations et corrections habituelles, mais également de nouvelles icônes pour les applications intégrées de Windows 10 comme Mail et Calendar. D'autres icônes arriveront à l'avenir, et beaucoup d'entre elles seront disponibles sous forme de mises à jour d'applications sur Microsoft Store.



Parmi les changements, améliorations et corrections d'ordre général apportés à la nouvelle version du système d’exploitation, on peut citer :



Correction d'un problème entraînant le dysfonctionnement de OneDrive et l'utilisation d'une quantité inattendue de CPU pour certains Insiders sur la version précédente.

Résolution d'un problème où les pilotes SCSI n'étaient pas reconnus avec certaines machines virtuelles tierces, ce qui causait des erreurs c1900191 sur ces périphériques. Microsoft continue d'enquêter sur d'autres erreurs c1900191 sur d'autres périphériques.

Correction d'un problème affectant la fiabilité du menu Démarrer après la mise à jour pour certains Insiders.

Correction d'un problème entraînant pour certains Insiders un écran vert avec une erreur SYSTEMTHREAD EXCEPTION NOT HANDLED sur les versions récentes.

Les problèmes connus sont :



BattlEye et Microsoft ont constaté des problèmes d'incompatibilité dus à des changements dans le système d'exploitation entre certaines versions de Insider Preview et certaines versions du logiciel anti-tricherie BattlEye. Afin de protéger les initiés qui pourraient avoir ces versions installées sur leur PC, Microsoft a appliqué une retenue de compatibilité sur ces appareils afin d'éviter que des versions de Windows Insider Preview soient proposées.

Microsoft est conscient que les utilisateurs de Narrator et de NVDA qui recherchent la dernière version de Microsoft Edge basée sur Chromium peuvent rencontrer des difficultés pour naviguer et lire certains contenus web. Les équipes de Narrator, NVDA et The Edge sont conscientes de ces problèmes. Les utilisateurs de l'ancienne version 3 de Microsoft Edge ne seront pas affectés. NVAccess a publié une NVDA 2019.3 qui résout le problème connu avec Edge.

Microsoft examine les rapports concernant le processus de mise à jour suspendu pendant de longues périodes lors de l'installation d'une nouvelle version.

Microsoft enquête sur des rapports selon lesquels certains Insiders sont incapables d'effectuer des mises à jour vers des versions plus récentes avec l'erreur 0x8007042b.

La section Documents sous la rubrique Vie privée comporte une icône brisée (juste un rectangle).

Lorsque vous effectuez une mise à jour dans certaines langues, comme le japonais, la page "Installation de Windows X%" ne restitue pas le texte correctement (seules les cases sont affichées).

Microsoft continue à enquêter sur le problème où la saisie cesse de fonctionner à certains endroits si l'historique du presse-papiers (WIN+V) est rejeté sans que rien ne soit collé.

L'option de récupération en nuage pour "Reset this PC" ne fonctionne pas sur cette version. Microsoft recommande d’utiliser l'option de réinstallation locale lors de la réinitialisation de ce PC.



Et vous ?



Que pensez-vous du début de déploiement des nouvelles icônes de Windows 10 ?

Êtes-vous satisfaits le rythme de déploiement adopté par Microsoft ?

Que vous de la dernière version de Windows 10 Preview build pour les Insiders ?



