Microsoft révèle un nouveau logo Windows et des dizaines d'icônes redessinées, Avec de nouvelles couleurs, de nouveaux matériaux et de nouvelles finitions 0PARTAGES 13 0 Après avoir déployé les nouvelles icônes Office il y a un an, pour marquer l’évolution de ses produits en fonction de l'évolution du monde du travail, Microsoft est passé cette année d'un effort de conception d'icônes de 10 produits à plus d'une centaine. Pour la création de ces nouvelles icônes, l’entreprise a tenu compte d’un monde plus que jamais mobile, mais également un monde avec un immense potentiel de créativité et de croissance grâce à de nouveaux flux d'informations, a indiqué Jon Friedman, vice-président de la conception et de la recherche chez Microsoft, dans son article publié sur Mediums.



Les équipes de conception de toute l'entreprise se sont regroupées pour élaborer des lignes directrices et introduire de nouvelles couleurs, de nouveaux matériaux et de nouvelles finitions grâce à Fluent, le système de conception de l’entreprise développé en 2017. « Nous avons partagé nos connaissances, nos itérations, nos obstacles et nos succès. Nous avons comparé des icônes dans différents contextes et avons fait des changements les uns pour les autres. Plus important encore, nous nous sommes inspirés les uns les autres. C'était vraiment un effort de One Microsoft, et nous avons hâte d'entendre ce que vous en pensez », a dit Friedman.





Avec les derniers efforts de remaniements d'icônes, Microsoft a voulu élargir le champ de son système de conception et a dû relever deux défis créatifs majeurs : l’entreprise devait faire preuve d'innovation et montrer le changement tout en maintenant la familiarité avec ses clients. Les équipes Microsoft ont également dû développer un système de conception flexible et ouvert pour couvrir un large éventail de contextes tout en restant fidèle à Microsoft, lit-on dans l’article de Jon Friedman.



Une icône, le nouveau logo de Microsoft Edge basé sur Chromium, a été dévoilée sur les réseaux sociaux, en début du mois de novembre dernier, par un responsable de l’entreprise : le traditionnel « e » du logo semble ne pas avoir été complètement mis de côté, avec une retouche du style en une vague verte et bleue qui pourrait encore être interprétée comme la même lettre. Un internaute n’avait pas manqué de relever que « Le nouveau logo de Microsoft Edge ressemble beaucoup à celui de Firefox si on opère une rotation à 180 degrés et une inversion des couleurs ».





Ci-dessous, vous pouvez voir le nouveau logo Windows. Son look est tout à fait en ligne avec les icônes redessinées de Microsoft Office, ainsi que le nouveau logo d’Edge. Comme la grande majorité des icônes nouvellement révélées, que Friedman a partagées en détail dans son article sur Medium, il présente des teintes d'une seule couleur.





Dans son article, Friedman a expliqué :



« Notre système de conception Fluent nous a aidés à relever ces deux défis. Fluent met l'accent sur la construction à partir du familier - concevoir pour ce que nos clients comprennent déjà, ne pas leur demander de développer de nouvelles habitudes ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Fluent, c'est aussi créer de l'espace pour un système à la fois diversifié et connecté. Pour tenir compte d'une telle diversité de contextes et d'expériences, nous avons élargi notre bibliothèque initiale de couleurs d'icônes, de matériaux et de finitions ».



Microsoft devait également tenir compte de l’expérience en faisant de sorte que les icônes soient intégrées. En poursuivant, Friedman a dit :



« Les gens passent la majeure partie de leur temps de travail à utiliser Microsoft Edge et Office pour faire avancer les choses, et les équipes étaient enthousiastes à l'idée d'expérimenter les nouveaux matériaux sur ces produits populaires. Nous savons à quel point ces expériences sont importantes pour nos clients, donc les icônes doivent s'intégrer et se démarquer en même temps. Sur la base de tests approfondis et des commentaires de nos clients, nous avons introduit de riches dégradés, élargi notre spectre de couleurs et mis en œuvre un mouvement dynamique avec des qualités en forme de ruban ».



« Nos clients commencent également à utiliser la réalité mixte pour atteindre leurs objectifs d'une toute nouvelle façon. Le mélange des mondes physique et numérique de nos icônes nous a aidés à penser au-delà des manifestations traditionnelles des couleurs, des finitions et des matériaux. Nous devions tenir compte de la troisième dimension, alors nous avons choisi de nouveaux matériaux qui reflétaient la lumière et la profondeur et qui étaient plus tactiles. Que nos clients utilisent leur téléphone, leur PC ou leur casque VR pour travailler, nous voulions atteindre les gens dans tous les environnements. », a-t-il ajouté.



Sur l’image ci-dessous, Microsoft a rassemblé l’ensemble de sa nouvelle collection d’icônes au même endroit pour vous permettre d’apprécier comment la palette de couleurs complète a été utilisée.





Pour cette refonte, les décisions des conceptions ont été motivées par les avis des clients. Microsoft a écouté les clients pour apprendre ce qu’ils n’aiment pas (design plat et couleurs discrètes) et ce qu’ils aiment (profondeur, dégradés, couleurs vives et mouvement). Pendant que Microsoft fait évoluer ses icônes pour les adapter à sa technologie, son système de conception, Fluent, évoluera également pour répondre à de nouveaux scénarios qu’il n'a pas encore considérés, a indiqué Friedman.



Et vous ?



Que pensez-vous des nouvelles icônes de Microsoft ?

Selon vous, les efforts de Microsoft pour maintenir les icônes familières sont-ils satisfaisants ?



