Windows 10 Insider Preview Build 18963 apporte la possibilité de voir la température du GPU dans le gestionnaire de tâche Et donne un sursis à Paint et WordPad 22PARTAGES 7 0 La température du GPU arrive dans le gestionnaire de tâches



L’une des demandes de longue date que Microsoft a eu pour le Gestionnaire de tâches est d’ajouter une prise en charge de la surveillance de la température. Avec la version actuelle, l'éditeur fait des progrès dans ce sens. Si vous avez une carte GPU dédiée, Windows va désormais afficher la température actuelle dans l'onglet Performance.





Remarques:

L'affichage de la température du GPU dans le Gestionnaire des tâches n'est actuellement pris en charge que si vous possédez une carte GPU dédiée.

Vous aurez peut-être besoin d'un pilote graphique mis à jour pour voir la température. Spécifiquement, celui qui supporte la version 2.4 (ou supérieure) de WDDM est requis. Pour vérifier la version de votre PC, appuyez sur WIN + R et entrez dxdiag. Sous l'onglet Affichage, votre version WDDM sera indiquée à côté de Driver Model.

Actuellement, la valeur de température est uniquement prise en charge en degrés Celsius.

Renommer vos bureaux virtuels



Les bureaux virtuels existent pour vous aider à séparer visuellement et cognitivement différentes tâches sur votre PC. Ils peuvent également être utiles lors de présentations - vous permettant de préparer des démonstrations sur différents ordinateurs de bureau. Plusieurs utilisateurs ont demandé à Microsoft la possibilité de définir des noms pour leurs différents ordinateurs de bureau, afin de contribuer à la séparation des espaces de travail. Microsoft l'a implémenté dans cette build.



Avec la modification, lorsque vous ouvrez la vue des tâches (en sélectionnant le bouton Vue des tâches dans la barre des tâches ou en appuyant sur les touches WIN +,), un clic sur le nom de votre bureau le transformera désormais en un champ éditable dans lequel vous pouvez définir le nom qui peut être tout ce que vous voulez (y compris des emoji). Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la vignette du bureau souhaité dans la vue des tâches. Un menu contextuel contenant une entrée Renommer apparaît. Si aucun autre bureau n’a encore été créé, sélectionnez « Nouveau bureau » dans la vue des tâches pour commencer. Il faut noter que les noms persistent au redémarrage.





Amélioration de la page Fonctions facultatives dans les paramètres



Sur la base des retours des utilisateurs, Microsoft a apporté plusieurs améliorations à la convivialité de la page Fonctions facultatives dans Paramètres (Paramètres> Applications et fonctionnalités> Fonctions facultatives). Elles commencent maintenant à être déployées auprès des initiés dans l'anneau rapide.



Sélection multiple: vous pouvez désormais sélectionner et installer plusieurs fonctionnalités optionnelles simultanément.

vous pouvez désormais sélectionner et installer plusieurs fonctionnalités optionnelles simultanément. Meilleure gestion des listes: vous pouvez désormais parcourir des listes de fonctions optionnelles et les trier par nom, taille et date d'installation.

vous pouvez désormais parcourir des listes de fonctions optionnelles et les trier par nom, taille et date d'installation. Informations plus utiles: Vous pouvez maintenant voir la date d’installation de chaque fonction optionnelle dans la liste ‘Fonctions installées’. Microsoft a également ajouté des dépendances de fonctionnalités à la description de chaque fonctionnalité optionnelle dans la liste des fonctionnalités disponibles pour l'installation.

Vous pouvez maintenant voir la date d’installation de chaque fonction optionnelle dans la liste ‘Fonctions installées’. Microsoft a également ajouté des dépendances de fonctionnalités à la description de chaque fonctionnalité optionnelle dans la liste des fonctionnalités disponibles pour l'installation. Navigation de page simplifiée: affichez le statut de vos dernières installations / désinstallation / annulation directement sur la page principale de la section "Dernières actions". Vous pouvez maintenant ajouter des fonctionnalités optionnelles et consulter votre historique via des dialogues contextuels, pour que vous n'ayez jamais à quitter la page principale.





Paint et WordPad sont relégués au statut de fonctionnalité facultative dans Windows 10



Suite à une crise de nostalgie des fidèles de Paint, Microsoft a annulé son intention de supprimer l’application classique de son système d’exploitation. Bien que la société ait tenu sa promesse d'inclure l'application dans la mise à jour de Windows 10 mai 2019, elle n'a pas entièrement renoncé à faire en sorte que les utilisateurs migrent vers sa nouvelle application Paint 3D pour leurs besoins de retouche d'image.



En effet, la dernière préversion de la mise à jour 20H1 pour Windows 10 montre que la société a ajouté une autre application héritée à sa liste de résultats: WordPad. WordPad et l'application classique Paint se trouvent désormais dans la liste des fonctionnalités optionnelles de Windows 10, rejoignant ainsi d'autres marques de Windows, telles que Windows Media Player et Internet Explorer.



Cela signifie que ces deux applications pourront être désinstallées dans une future version de Windows, probablement 20H1, car la version 18963 est une préversion de cette branche du développement de Windows 10. Une version précédente avait déjà inclus un espace réservé pour Microsoft Paint dans la liste des fonctionnalités facultatives, mais celle-ci n'était pas fonctionnelle à ce moment-là. Cependant, vous pouvez désormais désinstaller les deux applications immédiatement, si vous le souhaitez.



Bien sûr, les fonctionnalités optionnelles peuvent toujours être réinstallées, ce qui signifie que Paint n'est pas prêt de disparaître. Microsoft envisageait de maintenir l'application en vie via le Microsoft Store de toute façon. Il ne faut surtout pas espérer que l'application reçoive de nouvelles fonctionnalités de si tôt, surtout que l'éditeur pousse les utilisateurs vers Paint 3D, plus moderne que son prédécesseur.



Ajout de la vitesse du curseur de la souris aux paramètres



Comme certains initiés l’ont remarqué, vous pouvez désormais définir la vitesse du curseur de votre souris à partir de Paramètres! Il s’agit du dernier élément des efforts plus vastes de l'éditeur visant à faire converger les expériences de configuration et de panneau de configuration. Vous pouvez trouver le paramètre sous Paramètres> Périphériques> Souris.





Modifications générales, améliorations et correctifs pour PC



Nous avons résolu le problème suivant: lorsqu’il est connecté via un réseau cellulaire ou Ethernet, l’état du réseau indique que vous n’êtes pas connecté, même si vous avez réussi à utiliser le réseau.

Nous avons corrigé un problème entraînant la sélection de candidats dans la fenêtre des candidats de prédiction pour l'IME japonais ne correspondant parfois pas à la chaîne de composition.

Nous avons résolu le problème suivant: la sélection de candidats via les touches numériques du nouvel EMI en chinois simplifié ne correspondait pas à la chaîne de composition.

Nous avons corrigé un problème affectant la vitesse de frappe sur le bureau distant.

Nous avons résolu le problème suivant: lors de l'utilisation du panneau emoji à certains endroits où une langue est-asiatique était active, il se fermait automatiquement après la saisie d'un seul emoji, même si l'option de le garder ouvert était activée.

Nous avons résolu le problème suivant: une très longue chaîne saisie avec le clavier télex vietnamien sans validation pouvait entraîner le blocage de l'application sous-jacente.

Nous avons corrigé un problème récent dans lequel le clavier tactile saisissait un point lorsque vous appuyez sur la touche d'espacement lorsque vous tapez en coréen.

Nous avons résolu un problème qui entraînait l'arrêt de la recherche si la stratégie de groupe Autoriser la personnalisation de l'entrée était définie sur Désactivé.

Nous avons corrigé un problème entraînant une recherche qui ne renvoyait pas les résultats après une déconnexion d'Internet lors de l'utilisation d'un compte local.

Nous avons corrigé un problème qui pouvait rendre la zone de recherche invisible dans la barre des tâches si vous ouvriez le menu Démarrer pendant qu'une mise à jour était en attente sur votre système.

Nous avons corrigé un problème pour ceux qui utilisaient la nouvelle expérience Cortana, où Win + C n’élevait pas Cortana.

Nous avons résolu un problème qui entraînait la synchronisation des calendriers iCloud avec l'application Calendrier.

Afin de contribuer à réduire l'encombrement du disque, l'application Connect est désormais disponible en tant que fonctionnalité facultative téléchargeable dans les paramètres.

Nous avons corrigé un problème empêchant Windows Hello de configurer dans les versions récentes.

Nous avons corrigé un problème récent dans lequel si les paramètres sonores étaient ouverts et que vous utilisiez les touches de volume matérielles de votre PC pour mettre à jour le volume, le curseur de volume principal dans Paramètres pourrait ne pas rester synchronisé avec la valeur actuelle.

Nous avons corrigé un problème entraînant l'affichage d'une liste déroulante des paramètres graphiques pour les applications Microsoft Store vides.

Nous avons corrigé un problème ayant une incidence sur la fiabilité de la capture Snip & Sketch dans les versions récentes.

Source :



Et vous ?



Utilisez-vous Paint ? Si oui, allez-vous passer à Paint 3D ?

Que pensez-vous de ce sursis accordé par Microsoft ?

Que pensez-vous de Paint et de Paint 3D ? Utilisez-vous plutôt un autre logiciel pour vos retouches photos ? Lequel et pourquoi ?

Utilisez-vous WordPad ?

Quelles sont les nouveautés qui vous intéressent le plus ? L’une des demandes de longue date que Microsoft a eu pour le Gestionnaire de tâches est d’ajouter une prise en charge de la surveillance de la température. Avec la version actuelle, l'éditeur fait des progrès dans ce sens. Si vous avez une carte GPU dédiée, Windows va désormais afficher la température actuelle dans l'onglet Performance.Remarques:Les bureaux virtuels existent pour vous aider à séparer visuellement et cognitivement différentes tâches sur votre PC. Ils peuvent également être utiles lors de présentations - vous permettant de préparer des démonstrations sur différents ordinateurs de bureau. Plusieurs utilisateurs ont demandé à Microsoft la possibilité de définir des noms pour leurs différents ordinateurs de bureau, afin de contribuer à la séparation des espaces de travail. Microsoft l'a implémenté dans cette build.Avec la modification, lorsque vous ouvrez la vue des tâches (en sélectionnant le bouton Vue des tâches dans la barre des tâches ou en appuyant sur les touches WIN +,), un clic sur le nom de votre bureau le transformera désormais en un champ éditable dans lequel vous pouvez définir le nom qui peut être tout ce que vous voulez (y compris des emoji). Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la vignette du bureau souhaité dans la vue des tâches. Un menu contextuel contenant une entrée Renommer apparaît. Si aucun autre bureau n’a encore été créé, sélectionnez « Nouveau bureau » dans la vue des tâches pour commencer. Il faut noter que les noms persistent au redémarrage.Sur la base des retours des utilisateurs, Microsoft a apporté plusieurs améliorations à la convivialité de la page Fonctions facultatives dans Paramètres (Paramètres> Applications et fonctionnalités> Fonctions facultatives). Elles commencent maintenant à être déployées auprès des initiés dans l'anneau rapide.Suite à une crise de nostalgie des fidèles de Paint, Microsoft a annulé son intention de supprimer l’application classique de son système d’exploitation. Bien que la société ait tenu sa promesse d'inclure l'application dans la mise à jour de Windows 10 mai 2019, elle n'a pas entièrement renoncé à faire en sorte que les utilisateurs migrent vers sa nouvelle application Paint 3D pour leurs besoins de retouche d'image.En effet, la dernière préversion de la mise à jour 20H1 pour Windows 10 montre que la société a ajouté une autre application héritée à sa liste de résultats: WordPad. WordPad et l'application classique Paint se trouvent désormais dans la liste des fonctionnalités optionnelles de Windows 10, rejoignant ainsi d'autres marques de Windows, telles que Windows Media Player et Internet Explorer.Cela signifie que ces deux applications pourront être désinstallées dans une future version de Windows, probablement 20H1, car la version 18963 est une préversion de cette branche du développement de Windows 10. Une version précédente avait déjà inclus un espace réservé pour Microsoft Paint dans la liste des fonctionnalités facultatives, mais celle-ci n'était pas fonctionnelle à ce moment-là. Cependant, vous pouvez désormais désinstaller les deux applications immédiatement, si vous le souhaitez.Bien sûr, les fonctionnalités optionnelles peuvent toujours être réinstallées, ce qui signifie que Paint n'est pas prêt de disparaître. Microsoft envisageait de maintenir l'application en vie via le Microsoft Store de toute façon. Il ne faut surtout pas espérer que l'application reçoive de nouvelles fonctionnalités de si tôt, surtout que l'éditeur pousse les utilisateurs vers Paint 3D, plus moderne que son prédécesseur.Comme certains initiés l’ont remarqué, vous pouvez désormais définir la vitesse du curseur de votre souris à partir de Paramètres! Il s’agit du dernier élément des efforts plus vastes de l'éditeur visant à faire converger les expériences de configuration et de panneau de configuration. Vous pouvez trouver le paramètre sous Paramètres> Périphériques> Souris.Source : Microsoft Utilisez-vous Paint ? Si oui, allez-vous passer à Paint 3D ?Que pensez-vous de ce sursis accordé par Microsoft ?Que pensez-vous de Paint et de Paint 3D ? Utilisez-vous plutôt un autre logiciel pour vos retouches photos ? Lequel et pourquoi ?Utilisez-vous WordPad ?Quelles sont les nouveautés qui vous intéressent le plus ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 125 commentaires Poster une réponse Signaler un problème

Consultant en Cybersécurité PwC Lyon CDI H/F ↳ PwC - Rhône Alpes - Lyon (6900) Technicien Réseaux H/F ↳ GFI Informatique - France - Nantes Business Analyst AMOA - H/F ↳ Sopra Steria - France - Courbevoie Voir plus d'offres