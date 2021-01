Interface utilisateur des paramètres

C’est durant sa conférence annuelle Microsoft Build dédiée aux développeurs que l’éditeur a présenté Windows Terminal 1.0, la première version stable de sa nouvelle interface de ligne de commande pour Windows conçue pour être l’emplacement central pour l’accès à des environnements tels que PowerShell, Cmd et Windows Subsystem for Linux (WSL). Elle apporte la prise en charge de plusieurs onglets aux côtés de la personnalisation pour les développeurs qui souhaitent peaufiner l'application Terminal par le biais de thèmes ou d’extensions.Microsoft a expliqué que « Windows Terminal est une application moderne, rapide, efficace, puissante et productive pour les utilisateurs d'outils et de shells en ligne de commande comme Command Prompt, PowerShell et WSL. Ses principales caractéristiques comprennent de multiples onglets, des volets, la prise en charge des caractères Unicode et UTF-8, un moteur de rendu de texte accéléré par le GPU, ainsi que des thèmes, des styles et des configurations personnalisés ».L'éditeur a publié Windows Terminal Preview 1.6. Parcourons la liste des fonctionnalités.Windows Terminal Preview inclut désormais la version alpha de la nouvelle interface utilisateur de paramètres. L'interface utilisateur des paramètres n'est pas encore liée par défaut et ne s'ouvrira pas lorsque vous cliquerez sur le bouton Paramètres dans le menu déroulant, vous devrez donc ajouter une action à votre fichier settings.json afin de l'ouvrir avec la palette de commandes ou votre clavier.Pour lier l'interface utilisateur des paramètres à, ajoutez ce qui suit à votre tableau d'actions (ou des raccourcis clavier si vous avez une ancienne version du fichier de paramètres):Pendant que l'interface utilisateur des paramètres reste en Preview, l'éditeur va générer des sauvegardes de vos fichiers de paramètres précédents au cas où quelque chose ne va pas avec la modification de vos paramètres et que vous devez revenir en arrière. Ces fichiers de sauvegarde se trouvent au même emplacement que votre fichier settings.json. Le moyen le plus simple de naviguer ici est de faire un clic droit sur l'onglet du fichier settings.json dans Visual Studio Code et de sélectionner « Révéler dans l'Explorateur de fichiers ».Microsoft travaille toujours activement sur l'interface utilisateur des paramètres et enverra continuellement des mises à jour. Voici quelques éléments sur lesquels l'éditeur travaille actuellement:Avez-vous souhaité démarrer votre terminal dans une configuration personnalisée lorsque vous le lancez ? Eh bien, aujourd'hui, c'est votre jour de chance! Vous pouvez maintenant définir des actions de démarrage dans vos paramètres globaux pour configurer le lancement de votre terminal. Le paramètre startupActions accepte les arguments de ligne de commande wt.Le terminal affichera désormais un indicateur de progression dans l'onglet et la barre des tâches chaque fois qu'une séquence OSC 9; 4 est reçue.Vous pouvez utiliser les commandes scrollToTop et scrollToBottom pour faire défiler jusqu'au début ou à la fin du tampon de texteL'action moveFocus a pris une nouvelle direction, précédente, qui vous permettra de naviguer vers le dernier volet utilisé avec votre clavier.Vous pouvez maintenant déplacer vos onglets vers l'arrière (gauche) et vers l'avant (droite) à l'aide du clavier avec la commande moveTab.Source : Microsoft