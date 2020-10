Pour un amateur de jeux vidéo sur PC, il n'y a rien de plus désagréable que de se retrouver avec des comportements étranges d'un ordinateur pendant une partie de jeu. Il peut bien être le fait d'un crash, de ventilateurs qui font un bruit comme celui d'un réacteur d'avion ou encore d'autres problèmes liés à la surchauffe de certains composants. Et comme dans la plupart des cas, il fallait même faire appel à la combinaison de touches Alt + Tab ou à la fameuse commande Ctrl + Alt + Suppr pour revenir sur le bureau ou ouvrir le gestionnaire de tâches afin de résoudre le problème.Cependant, tout cela est maintenant un fait ancien, notamment avec Windows 10. Après de nombreuses années d'attente, les utilisateurs de Windows 10 peuvent à présent profiter d'une expérience encore plus confortable, que ce soit en jouant une partie ou en effectuant d'autres tâches.En effet, sur n'importe quel appareil Windows 10, Microsoft a ajouté un nouveau gestionnaire de tâches à sa Xbox Game Bar, qui est encore en version bêta. Il s'agit d'un widget qui offre la possibilité de surveiller les processus en arrière-plan et d'optimiser les performances de l'ordinateur. Ce nouveau gestionnaire de tâches moderne est conçu pour fonctionner à la fois avec les jeux et d’autres applications, y compris Google Chrome ou Edge. Grâce à cet outil, il n'est plus nécessaire de revenir en arrière et de quitter le jeu en vue de corriger d'éventuelles erreurs. Ce widget permet également de quitter un programme qui bouffe de la mémoire sans interrompre une partie de jeu. Il suffit d’appuyer sur la combinaison de touches Windows + G pour faire apparaître Xbox Game Bar et le gestionnaire de tâches moderne est officiellement appelé « Ressources ».Ce widget « Ressources » est une alternative pratique au gestionnaire de tâches pour fermer certaines applications et comporte une vue compacte en deux colonnes qui fait apparaître un niveau d'impact pour chaque application en arrière-plan, ainsi qu'une vue plus détaillée qui montre l'utilisation des ressources du système telles que le CPU, le GPU, la RAM et le disque. Ce nouveau gestionnaire de tâches de Xbox Game Bar ressemble beaucoup à celui de Windows 10, sauf qu'il est plus facile d'y accéder grâce à la barre de jeu et de surveiller les processus dans le gestionnaire de tâches sans minimiser le jeu en cours. Il est également possible de les afficher en superposition. Pour garantir de meilleures performances de jeu, les joueurs peuvent également fermer individuellement les programmes d'arrière-plan grâce à ce widget.Par ailleurs, cette dernière mise à jour de Xbox Game Bar comprend un nouvel indicateur d'utilisation du GPU dans le widget « Performance ». Et dans la section « Paramètres », une indication montre si la nouvelle API DirectX12 Ultimate de Microsoft est compatible avec le PC.« Le nouveau widget Ressources vous aide à identifier et à gérer les applications qui utilisent les ressources système telles que le processeur, le GPU, la RAM et le disque. En un coup d'œil, ou en explorant les détails, assurez-vous de tirer le meilleur parti de votre système sans quitter le jeu », a déclaré Microsoft dans les notes de publication de la Xbox Game Bar.Il est à noter que cette nouvelle fonctionnalité n'est disponible qu'avec la version 5.420.9252.0 de Xbox Game Bar et que sa mise à jour est uniquement déployée pour la version 2004, la version 1909 ou la version 1903 de Windows 10.La superposition de Xbox Game Bar de Microsoft a récemment obtenu un magasin de widgets tiers incluant déjà des widgets de Razer, Intel, XSplit. Cette barre de jeu reste également un outil très pratique pour la capture de jeux, le contrôle d'appareils audio et permet de discuter avec des amis sur Xbox Live.Source : Microsoft Qu'en pensez-vous ?