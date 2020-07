Voici comment activer le nouveau menu Démarrer dans Windows 10, Si vous ne faites pas partie du programme de test A/B de Microsoft 0PARTAGES 3 0 Microsoft a publié la semaine dernière la version Preview de Windows 10 Build 20161 avec des nouveautés, dont un



Mais selon le site allemand de nouvelles de Microsoft WindowsUnited, il existe un utilitaire pratique appelé ViveTool qui peut être utilisé pour activer manuellement le nouveau menu Démarrer. Il y a également une astuce pour contourner le dernier obstacle qui vous empêche d'installer la mise à jour Windows 10 May 2020 : « Ce PC ne peut pas être mis à niveau vers Windows 10 ».





Activer le nouveau menu Démarrer avec ViveTool



En effet, comme le nouveau menu Démarrer est encore en cours de test, il n'est disponible que pour les personnes qui utilisent Windows 10 build 20161 qui est disponible dans la chaîne Dev. Mais il ne suffit pas d'avoir la bonne version du système d'exploitation installé. Microsoft effectue des tests A/B, de sorte que seul un sous-ensemble d'Insiders verra le nouveau menu Démarrer s’exécuter sur leur PC. Mais si vous ne voulez pas attendre que Microsoft élargisse la base des testeurs et l’étende à vous à un moment donné, vous pouvez activer cette fonction manuellement avec l’outil ViveTool, comme l’a partagé WindowsUnited.



Voici, ci-dessous, ce qu'il faut faire pour activer manuellement et profiter du nouveau menu Démarrer :



Téléchargez ViveTool et extrayez le contenu de l'archive Cliquez sur le bouton Démarrer, tapez cmd, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Invite de commande et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue Contrôle du compte d'utilisateur et passez au dossier dans lequel vous avez extrait l'outil ViveTool ; par exemple : cd C:\Users\Mark\Desktop\ViveTool Entrez maintenant la commande ViVeTool.exe addconfig 23615618 2 et appuyez sur la touche Entrée Redémarrez votre ordinateur et lorsque Windows se charge, vous devriez pouvoir voir le nouveau menu Démarrer.

Microsoft empêche les utilisateurs de passer à Windows 10 May 2020 Update parce que les paramètres de leur « PC ne sont pas encore pris en charge »



Le mois dernier, la grande mise à jour Windows 10 May 2020 a causé toute une série de problèmes aux utilisateurs, notamment des problèmes de connexion. Certains utilisateurs qui avaient installé la mise à jour disaient qu'ils ne sont pas automatiquement connectés à leur compte d'utilisateur dans Chrome. De nombreux rapports sont apparus sur le forum d'assistance de Chrome, des personnes se plaignant que Google Sync est défectueux et que Chrome continue de les déconnecter de leurs comptes. D’autres problèmes concernaient l'espace de stockage et des soucis avec OneDrive.



Il y a aussi des personnes pour lesquelles même l'installation est problématique. Nous avons déjà entendu parler de personnes qui n'ont pas pu obtenir la mise à jour parce que leur « appareil n'est pas tout à fait prêt ».



Windows 10 May 2020 Update est disponible pour les appareils fonctionnant sous Windows 10 1903 et Windows 1909. Les personnes qui utilisent ces appareils peuvent vérifier manuellement les mises à jour et passer à la version 2004. Microsoft déploie progressivement la mise à jour de Windows 10 May 2020 sur les appareils qualifiés, il met également à jour automatiquement les PC Windows 10 qui sont en fin de vie. Sur le forum Answers et le site de questions et réponses de Microsoft, les utilisateurs signalent que lorsqu'ils essaient de passer de Windows 10 1903/1909 à 2004, ils reçoivent ce nouveau message d’erreur.



Le message ne donne aucune indication sur les paramètres spécifiques qui bloquent la mise à niveau vers Windows 10 May 2020 Update. L’un des utilisateurs, qui cherchent de l’aide sur le forum de questions et réponses de Microsoft a écrit :



« J'ai eu des problèmes de mise à jour vers la version précédente de Windows 10 et le support technique ne m'a pas offert de solutions qui marchent. Cependant, j'ai fait des progrès sur cette mise à jour. C'était jusqu'à ce que l'installation manuelle me donne l'invite de commande :



"Ce PC ne peut pas être mis à jour vers Windows 10



Les paramètres de votre PC ne sont pas encore pris en charge par cette version de Windows 10. Microsoft travaille à la prise en charge de vos paramètres prochainement. Aucune action n'est nécessaire. Windows Update proposera automatiquement cette version de Windows 10 lorsque ces paramètres seront pris en charge".



Que puis-je faire pour mettre à jour mon ordinateur ? Cela fait un moment que je me bats contre ce problème et je veux simplement mettre à jour mon ordinateur ».





Pour l'instant, il n'y a pas de solution définitive mais quelques solutions de contournement potentielles ont été partagées sur un fil de discussion. Voici comment il faut procéder :



Mise à jour des pilotes de matériel Désactiver l'isolation du noyau en allant sur Paramètres > Sécurité Windows > Centre de sécurité ouvert > Sécurité des périphériques > Isolation du noyau

Certains utilisateurs ont également constaté qu'il est possible de se mettre à niveau avec succès en se déconnectant d'abord de l'Internet. Un utilisateur concerné par le problème a déclaré qu'il avait pu faire la mise à niveau en installant Windows 10 2004 hors ligne.



« J'ai donc désactivé complètement l'Internet sur l'ordinateur, redémarré l'ordinateur et installé l'ISO, puis j'ai attendu... Cela fonctionne parfaitement maintenant, vous pouvez réactiver l'Internet après. Il y a probablement un bug sur quelque chose quand l'installateur vérifie l'ordinateur avec Internet avant de l'installer », a-t-il écrit. La plupart des utilisateurs du fil de discussion ont déclaré que cela avait également fonctionné pour eux.



Sources : Forum Microsoft Answers (2)



Et vous ?



Êtes-vous testeur de Windows 10 Update ? Avez-vous déjà activé le nouveau menu Démarrer ?

Si non, allez-vous essayé l’outil ViveTool pour l’activer ?

Êtes-vous concerné par le dernier message d’erreur pour la mise à jour Windows 10 May 2020 ? Racontez votre expérience ?



