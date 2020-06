Microsoft supprime la possibilité pour les utilisateurs professionnels de différer manuellement Les MàJ de fonctionnalités de Windows 10 à l'aide des paramètres de Windows Update 6PARTAGES 12 0 Microsoft supprime la possibilité pour les utilisateurs professionnels de différer manuellement les mises à jour des fonctionnalités de Windows 10 à l'aide des paramètres de Windows Update à partir de Windows 10 2004 / May 2020 Update. Apparemment, Microsoft a rendu public ce changement avec une modification de sa documentation Windows 10 2004 pour les professionnels de l'informatique le 24 juin.



L’éditeur note que : « L'année dernière, nous avons modifié les politiques d'installation des mises à jour pour Windows 10 pour cibler uniquement les appareils exécutant une version de mise à jour des fonctionnalités qui approche de la fin du service. En conséquence, de nombreux appareils ne sont mis à jour qu'une fois par an. Pour permettre à tous les appareils de tirer le meilleur parti de ce changement de stratégie et pour éviter toute confusion, nous avons supprimé les reports de la page Options avancées des paramètres de Windows Update à partir de Windows 10, version 2004. Si vous souhaitez continuer à tirer parti des reports, vous pouvez utiliser la Stratégie de groupe locale (Configuration ordinateur> Modèles d'administration> Composants Windows> Windows Update> Windows Update for Business> Sélectionnez lorsque les Préversions et les mises à jour de fonctionnalités sont reçues ou Sélectionnez lorsque les mises à jour de qualité sont reçues). »



Les responsables de Microsoft expliquent que ce changement se produit au nom de la réduction de la confusion. Avant la publication de la mise à jour de mai 2020/2004, les utilisateurs Pro, Éducation et Entreprise pouvaient différer manuellement les mises à jour pendant 365 jours à l'aide de la page Options avancées des paramètres de Windows Update. À l'avenir, pour les utilisateurs qui souhaitent conserver la possibilité de différer manuellement les mises à jour des fonctionnalités, Microsoft a proposé de passer par la Stratégie de groupe.



Concernant les améliorations apportées à Windows Update pour les Entreprises, Microsoft indique :

Des mises à jour de la console Intune : la version cible est désormais disponible, vous permettant de spécifier vers quelle version de Windows 10 vous souhaitez que les appareils se déplacent. De plus, cette fonctionnalité vous permet de conserver les appareils dans leur version actuelle jusqu'à la fin du service. Vérifiez-le dans Intune, également disponible en tant que stratégie de groupe et fournisseur de services de configuration (CSP - Configuration Service Provider).

Améliorations de la validation : pour garantir que les appareils et les utilisateurs finaux restent productifs et protégés, Microsoft utilise des blocages de sauvegarde pour empêcher les appareils de se mettre à jour lorsqu'il existe des problèmes connus qui pourraient affecter cet appareil. De plus, pour mieux permettre aux administrateurs informatiques d’apporter leur validation à la dernière version, Microsoft propose une nouvelle stratégie qui permet aux administrateurs de désactiver les périphériques des blocages de sauvegarde intégrés.



Sécurité



WindowsHello

Windows Hello est désormais pris en charge en mode FIDO2 (Fast Identity Online 2) sur tous les navigateurs principaux (Chrome et Firefox, par exemple).

Vous pouvez désormais activer la connexion sans mot de passe pour les comptes Microsoft sur votre appareil Windows 10 en accédant à paramètres > comptes > options de connexionet en sélectionnant activer sous utiliser le mot de passe de votre appareil. L’activation de la connexion sans mot de passe entraîne l’activation de l’authentification moderne de tous les comptes Microsoft sur votre appareil Windows 10 avec Windows Hello visage, empreinte digitale ou code confidentiel.

La prise en charge de la connexion à un code confidentiel Windows Hello est ajoutée en mode sans échec.

Windows Hello entreprise dispose désormais d’une prise en charge hybride d’Azure Active Directory et de la connexion au numéro de téléphone (MSA). La prise en charge de la clé de sécurité FIDO2 est développée en environnement Azure Active Directory hybride, ce qui permet aux entreprises possédant des environnements hybrides d’utiliser l’authentification sans mot de passe.

Windows Defender System Guard



Dans cette version, Windows Defender System Guard offre un niveau de protection de microprogramme du mode de gestion des systèmes (SMM) supérieur , qui va au-delà de la vérification de la mémoire du système d’exploitation et des secrets pour des ressources supplémentaires telles que les registres et les E/S.

Grâce à cette amélioration, le système d’exploitation peut détecter un niveau plus élevé de compatibilité de SMM, ce qui permet d’améliorer la sécurité des appareils contre les attaques par exploit et les vulnérabilités de SMM.



Virtualisation



Windows Sandbox



Windows Sandbox est un environnement de bureau isolé où vous pouvez installer des logiciels sans crainte d'impact durable sur votre appareil. Cette fonctionnalité a été publiée avec Windows 10, version 1903. Windows 10, version 2004 inclut des corrections de bogues et apporte un plus grand contrôle sur la configuration.



La configuration de Windows Sandbox comprend:

MappedFolders, qui prend désormais en charge un dossier de destination. Auparavant, aucune destination ne pouvait être spécifiée, elle était toujours mappée sur le bureau Sandbox.

Les paramètres AudioInput / VideoInput, qui vous permettent désormais de partager leur microphone ou webcam hôte avec le Sandbox.

ProtectedClient, un nouveau paramètre de sécurité qui exécute la connexion au bac à sable avec des paramètres de sécurité supplémentaires activés. Ceci est désactivé par défaut en raison de problèmes de copier-coller.

PrinterRedirection, qui vous permet désormais d’activer et désactiver le partage d'imprimante hôte avec le Sandbox.

ClipboardRedirection qui vous permet désormais d’activer et désactiver le partage du presse-papiers de l'hôte avec le Sandbox.

MemoryInMB qui ajoute la possibilité de spécifier l'utilisation maximale de la mémoire du Sandbox.

Sous-système Windows pour Linux (WSL)



Avec cette version, la mémoire qui n'est plus utilisée dans une machine virtuelle Linux sera libérée de nouveau vers Windows. Auparavant, la mémoire d'une machine virtuelle WSL pouvait augmenter, mais ne diminuait pas lorsqu'elle n'était plus nécessaire.



La prise en charge WSL2 a été ajoutée pour les appareils ARM64 si votre appareil prend en charge la virtualisation.



Shell Windows



Plusieurs améliorations de l'interface utilisateur de Windows 10 sont mises en œuvre dans cette version:



Cortana



Cortana a été mis à jour et amélioré dans Windows 10, version 2004:

Productivité: l'interface utilisateur basée sur le chat vous permet d'interagir avec Cortana à l'aide de requêtes en langage naturel tapées ou parlées pour obtenir facilement des informations. Des capacités axées sur la productivité telles que la recherche de profils de personnes, la vérification des horaires, la participation à des réunions et l'ajout à des listes dans Microsoft To Do sont actuellement disponibles pour les anglophones aux États-Unis. Microsoft entend améliorer l’expérience Cortana « au cours des prochains mois » en lui apportant plus de capacité de production une fois le mot d’éveil « Cortana » prononcé et proposer cette expérience à l’international.

Sécurité : l’accès restreint de Cortana a pour ambition de vous permettre « d’être connecté en toute sécurité avec votre compte professionnel ou scolaire ou votre compte Microsoft avant d'utiliser Cortana ». En raison de cet accès restreint, certaines compétences des consommateurs, notamment la musique, la maison connectée et les compétences de tiers, ne seront plus disponibles. De plus, les utilisateurs bénéficient de services d'assistance basés sur le cloud qui répondent aux promesses de confidentialité, de sécurité et de conformité d'Office 365 telles que définies dans les conditions des services en ligne.

Il sera possible de déplacer la fenêtre Cortana. Pour cela, il vous suffira de faire glisser la fenêtre Cortana vers un emplacement plus pratique sur votre bureau.





Bureaux virtuels



Vous pouvez maintenant renommer vos bureaux virtuels, au lieu de vous retrouver avec les noms émis par le système comme Desktop 1.



Couplage Bluetooth



Le couplage des appareils Bluetooth avec votre ordinateur se fera par le biais de notifications, vous n'aurez donc pas besoin d'accéder à l'application Paramètres pour terminer le couplage. D'autres améliorations incluent un appariement plus rapide et l'affichage du nom de l'appareil.



Réinitialisez ce PC



La fonction de récupération « réinitialiser ce PC » comprend désormais une option de téléchargement dans le cloud.



Gestionnaire des tâches



Les éléments suivants sont ajoutés au Gestionnaire des tâches dans cette version:

La température du GPU est disponible dans l'onglet Performances pour les appareils dotés d'une carte GPU dédiée.

Le type de disque est désormais répertorié pour chaque disque dans l'onglet Performances.

Source : Microsoft supprime la possibilité pour les utilisateurs professionnels de différer manuellement les mises à jour des fonctionnalités de Windows 10 à l'aide des paramètres de Windows Update à partir de Windows 10 2004 / May 2020 Update. Apparemment, Microsoft a rendu public ce changement avec une modification de sa documentation Windows 10 2004 pour les professionnels de l'informatique le 24 juin.L’éditeur note que : « L'année dernière, nous avons modifié les politiques d'installation des mises à jour pour Windows 10 pour cibler uniquement les appareils exécutant une version de mise à jour des fonctionnalités qui approche de la fin du service. En conséquence, de nombreux appareils ne sont mis à jour qu'une fois par an. Pour permettre à tous les appareils de tirer le meilleur parti de ce changement de stratégie et pour éviter toute confusion, nous avons supprimé les reports de la page Options avancées des paramètres de Windows Update à partir de Windows 10, version 2004. Si vous souhaitez continuer à tirer parti des reports, vous pouvez utiliser la Stratégie de groupe locale (Configuration ordinateur> Modèles d'administration> Composants Windows> Windows Update> Windows Update for Business> Sélectionnez lorsque les Préversions et les mises à jour de fonctionnalités sont reçues ou Sélectionnez lorsque les mises à jour de qualité sont reçues). »Les responsables de Microsoft expliquent que ce changement se produit au nom de la réduction de la confusion. Avant la publication de la mise à jour de mai 2020/2004, les utilisateurs Pro, Éducation et Entreprise pouvaient différer manuellement les mises à jour pendant 365 jours à l'aide de la page Options avancées des paramètres de Windows Update. À l'avenir, pour les utilisateurs qui souhaitent conserver la possibilité de différer manuellement les mises à jour des fonctionnalités, Microsoft a proposé de passer par la Stratégie de groupe.Concernant les améliorations apportées à Windows Update pour les Entreprises, Microsoft indique :Dans cette version, Windows Defender System Guard offre un niveau de protection de microprogramme du mode de gestion des systèmes (SMM) supérieur , qui va au-delà de la vérification de la mémoire du système d’exploitation et des secrets pour des ressources supplémentaires telles que les registres et les E/S.Grâce à cette amélioration, le système d’exploitation peut détecter un niveau plus élevé de compatibilité de SMM, ce qui permet d’améliorer la sécurité des appareils contre les attaques par exploit et les vulnérabilités de SMM.Windows Sandbox est un environnement de bureau isolé où vous pouvez installer des logiciels sans crainte d'impact durable sur votre appareil. Cette fonctionnalité a été publiée avec Windows 10, version 1903. Windows 10, version 2004 inclut des corrections de bogues et apporte un plus grand contrôle sur la configuration.La configuration de Windows Sandbox comprend:Avec cette version, la mémoire qui n'est plus utilisée dans une machine virtuelle Linux sera libérée de nouveau vers Windows. Auparavant, la mémoire d'une machine virtuelle WSL pouvait augmenter, mais ne diminuait pas lorsqu'elle n'était plus nécessaire.La prise en charge WSL2 a été ajoutée pour les appareils ARM64 si votre appareil prend en charge la virtualisation.Plusieurs améliorations de l'interface utilisateur de Windows 10 sont mises en œuvre dans cette version:Cortana a été mis à jour et amélioré dans Windows 10, version 2004:Vous pouvez maintenant renommer vos bureaux virtuels, au lieu de vous retrouver avec les noms émis par le système comme Desktop 1.Le couplage des appareils Bluetooth avec votre ordinateur se fera par le biais de notifications, vous n'aurez donc pas besoin d'accéder à l'application Paramètres pour terminer le couplage. D'autres améliorations incluent un appariement plus rapide et l'affichage du nom de l'appareil.La fonction de récupération « réinitialiser ce PC » comprend désormais une option de téléchargement dans le cloud.Les éléments suivants sont ajoutés au Gestionnaire des tâches dans cette version:Source : Microsoft Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 155 commentaires Poster une réponse Signaler un problème

Développeur Front-end ↳ e-Tumba - Languedoc Roussillon - Clapiers (34830) Développeur Fullstack Nodejs/Angular – Startup transport tech - Télétravail F/H ↳ Skill Hunter - Ile de France - Paris (75008) Technicien Support utilisateur_H/F Strasbourg ↳ Capgemini - Alsace - Grand Est (67300) Voir plus d'offres