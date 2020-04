Le sous-système Windows pour Linux 2 (WSL2) passe à la disponibilité générale sous Windows 10, version 2004, Avec un processus de mise à jour amélioré 0PARTAGES 3 0 Microsoft a annoncé l’année dernière la sortie du sous-système Windows pour Linux 2 (WSL2), intégré au programme Insider en été. En mars dernier, Microsoft a annoncé que le WSL2 sera généralement disponible sous Windows 10, version 2004, alors que cette « mise à jour de mai 2020 » - la prochaine mise à jour majeure de Windows 10 - sera disponible durant l’été 2020 pour tous les utilisateurs du système d’exploitation de Microsoft. Selon Microsoft, avec le passage à la disponibilité générale, WSL2 peut maintenant être automatiquement mis à jour via les mises à jour standard de Windows.



Microsoft dit avoir apporté cette amélioration du modèle de maintenance du noyau Linux suite aux nombreux commentaires de la communauté qui réclamait une installation simplifiée. WSL2 est un changement d'architecture par rapport à WSL1. Alors que WSL1 nécessitait une couche de traduction entre les appels système Linux et le noyau Windows NT, WSL 2 est livré avec une VM légère fonctionnant avec un noyau Linux complet.





Cette VM fonctionne directement sur la couche de l'hyperviseur Windows. Ce noyau inclut une compatibilité complète avec les appels système et permet d'exécuter des applications comme Docker et FUSE en natif sur Linux. Avec cette nouvelle implémentation, le noyau Linux a un accès complet au système de fichiers Windows, d’après Microsoft.



Selon Craig Loewan, responsable des programmes chez Microsoft, cette nouvelle version apporte de grandes améliorations aux performances, en particulier pour les interactions qui nécessitent l'accès au système de fichiers. Cette mise à jour pourrait représenter une amélioration des performances de 3 à 6 fois selon l'intensité de l'application en matière de fichiers, d’après Loewan. Il ajoute que l'ouverture des barres de compression pourrait multiplier par 20 les performances. Microsoft a annoncé la semaine dernière, lors de la publication de Windows 10 Preview Build 19603 pour les Insiders,





Mais un commentateur a un avis différent en ce qui concerne les améliorations de performances du WSL2. « En WSL1, l'exécution de "wsl git status" sur un repo de taille modérée sur un lecteur NTFS (côté Windows) ou un partage de fichiers SMB est presque instantanée », a-t-il écrit. « En WSL2, l'exécution de la même commande prend plus de 30 secondes. WSL2 est un coup de massue à l'expérience apparemment insignifiante entre les deux systèmes d'exploitation avec des performances de système de fichiers de Linux à Windows des ordres de grandeur pire ». Il ajoute cependant que « Le WSL2 devrait définitivement rester dans les parages et a des cas d'utilisation, pour Docker, c'est sans précédent. Mais pour l'utilisation quotidienne d'OS mixtes, WSL2 m'a rendu très malheureux ».



Installation et mises à jour automatiques de WSL2



Avec la prochaine version majeure de Windows 10, actuellement connue sous le nom de version 2004, Microsoft a indiqué que le processus d'installation et de mise à jour de WSL2 sera simplifié. Auparavant, le noyau Linux était inclus dans la version du système d'exploitation Windows. Avec cette prochaine version, ils seront séparés. « Nous avons supprimé le noyau Linux de l'image du système d'exploitation Windows et nous le livrerons à votre machine via Windows Update, de la même manière que les pilotes tiers (comme les pilotes graphiques ou touchpad) sont installés et mis à jour sur votre machine aujourd'hui », lit-on dans l’article de blog de Loewan.



Selon Microsoft, ce changement apportera plus d'agilité et de flexibilité pour les mises à jour du noyau Linux dans WSL2. Le noyau Linux de WSL2 sera désormais entretenu de manière dynamique, c’est-à-dire que vous obtiendrez la dernière version du noyau indépendamment de la mise à jour de votre image Windows, selon Microsoft. Vous aurez le choix entre vérifier manuellement s'il existe de nouvelles mises à jour du noyau en cliquant sur le bouton "Vérifier les mises à jour" et laisser Windows vous tenir à jour comme d'habitude.





Cependant, actuellement, l'équipe du WSL indique qu'il y aura un certain effort manuel nécessaire pour passer à la nouvelle méthode de mise à jour du noyau Linux. « Dans la version initiale de Windows 10, version 2004, et dans la dernière version de Windows Insiders, vous devrez temporairement installer manuellement le noyau Linux, et vous recevrez dans quelques mois une mise à jour qui ajoutera des fonctionnalités d'installation et de maintenance automatiques », dit l’équipe WSL.



Installation manuelle du noyau Linux sous Windows 10, version 2004 et 10 Windows 10 build 19041.153



Après la mise à jour vers la version 19041.153, l'exécution de toute commande WSL – par exemple, wsl --set-version <Distro-name> 2 – fera apparaître un message unique vous demandant de mettre à jour votre noyau. Le message vous redirigera ensuite vers une page de téléchargement où le nouveau noyau peut être installé.





Une fois sur ce lien, suivez les instructions pour télécharger le paquet MSI, lancez-le pour installer votre noyau Linux. Les distros peuvent maintenant être mises à jour de la version 1 à la version 2 via Powershell. La commande wsl -l -v donnera la liste de toutes les distros et une distro spécifique peut être mise à jour via wsl --set-version <distro-name> 2. La rétrogradation vers la version 1 est également prise en charge, d’après l’équipe WLS.



Visual Studio Code dispose d'une extension pour permettre le développement dans le WSL à partir de VS Code. WSL permet à l'interface utilisateur de VS Code de fonctionner du côté Windows avec un serveur VS Code fonctionnant au sein de la VM WSL. Cela permet d'exécuter des commandes directement dans le WSL et de traiter le système de fichiers monté comme un système de fichiers Linux, ce qui réduit les problèmes de cheminement ou d'autres difficultés multisystèmes.



Un second commentaire, qui s’inquiète pour des limites du système de fichiers et de la mémoire « maintenant, et probablement pour toujours », a écrit que « WSL2 engloutira aussi volontiers tellement de mémoire que Windows ralentira à l'infini ». Un autre espère même que quelqu’un travaille déjà sur un futur WSL3, dans lequel il aimerait voir Microsoft abandonner son noyau NT pour le remplacer « par la couche de compatibilité opposée (comme Wine) fonctionnant au-dessus du noyau Linux ». Et vous, qu’en pensez-vous ?



