Windows 10 : l'équipe Microsoft Design montre une évolution du menu Démarrer Les vignettes dynamiques semblent toujours prises en charge 0PARTAGES 5 0 Microsoft avait involontairement diffusé Windows 10 Build 18947, destiné au développement interne Xbox, à des testeurs Windows Insider utilisant des périphériques 32 bits. Il s'agissait d'une version interne de la branche canary de la société, mais Microsoft l’a publiée à l’intention de tous les testeurs Windows 10, qu’ils soient sur les anneaux Rapide, Lent ou Release Preview.



La particularité de cette version interne est qu'elle semblait inclure une nouvelle conception du menu Démarrer sans les tuiles interactives Live Tiles de Microsoft. Comme nous l'avons rappelé, c’est quelque chose que Microsoft testait en interne pour Windows Lite, mais il n’était pas clair si Windows 10 allait abandonner complètement Live Tiles dans le menu Démarrer (le design de ce menu aurait pu évoluer significativement avant la sortie publique de la build 18947 ou Microsoft pouvait renoncer à certaines pistes concernant le menu Démarrer).



Il y a quelques semaines, pour célébrer son milliard d'appareils actifs par mois tournant sur Windows 10, Panos Panay, chef produit Microsoft, a



Live Tiles n'a jamais vraiment recueilli beaucoup de support de la part des développeurs tiers, et bien que certaines des animations intégrées aient un sens pour vérifier des choses comme la météo, leur implémentation aléatoire a tendance à donner au menu Démarrer de Windows 10 un aspect quelque peu encombré. Microsoft ayant déjà présenté une version de Windows 10X qui n'a pas du tout de Live Tiles, il était logique de penser que l’éditeur pouvait envisager de les abandonne entièrement dans le futur.



Mais ce n’est probablement pas pour demain. C’est en tout cas ce que suggère une vidéo que Microsoft a présenté sur le compte Twitter officiel de Microsoft Design qui met en évidence l'évolution du menu Démarrer de Windows 10 depuis le tout début. Du point de vue de l'utilisateur, le plus intéressant est que la société donne un aperçu du menu Démarrer repensé qu'elle prévoit d'introduire dans une prochaine mise à jour des fonctionnalités pour Windows 10.



« Créé par l'équipe de conception @Windows, ce clip animé illustre l'évolution #UX et la modernisation de l'expérience Windows. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous! »





Le menu Démarrer diffère un peu de celui utilisé dans les versions actuelles de Windows 10. Les changements notables incluent une liste d'applications plus large et des modifications de vignettes telles que la suppression de texte pour les vignettes de taille moyenne.



Jusqu'à présent, de nombreux commentaires sont plutôt positifs. Mais cette mise à jour n’a pas été au goût de tout le monde. Un internaute a déclaré « La suppression des noms d'applications des tuiles est une mauvaise idée ». Un autre a écrit : « Nan. Donnez-moi une belle barre de défilement visible à laquelle je peux accéder instantanément, donnez-moi la possibilité de revenir aux groupes, de supprimer le rembourrage afin que tout puisse mieux tenir sur la page, et n'occupez pas tout mon écran ». Un autre « POURQUOI supprimez-vous les étiquettes de texte!?! VEUILLEZ me dire que c'est FACULTATIF et non PAR DÉFAUT!?!? Lorsque vous faites du support technique, savez-vous à quel point il est frustrant de dire à un non-technicien de sélectionner une icône qui n’a pas de texte ??? De plus, tout n'a pas une icône unique appropriée ».



Il n'est pas clair si la suppression des noms des tuiles est facultative. La suppression entraînerait certainement une certaine confusion en ce qui concerne l'identification des applications, surtout si les applications utilisent des icônes similaires. Les utilisateurs peuvent toujours vérifier l’identifier des applications en passant la souris sur la tuile ou en basculant sur de grandes tuiles pour les applications importantes.



En ce qui concerne les vignettes dynamiques, celles-ci semblent toujours prises en charge, car plusieurs applications sont affichées avec un contenu dynamique dans le menu Démarrer repensé.



Source :



Et vous ?



