Windows 10 intègre le sous-système Windows pour Linux (WSL) à l'explorateur de fichiers, Les Insiders pourront le tester dans le Build 19603 publié par Microsoft 0PARTAGES 5 0 Microsoft a publié mercredi Windows 10 Preview Build 19603 pour les Insiders, qui apporte de nouvelles fonctionnalités, notamment un ajout qui fera bien plaisir aux amateurs de Linux, des améliorations dans la gestion du stockage, et bien d’autres changements. Le changement phare dans cette version est l'intégration de l'explorateur de fichiers dans le sous-système Windows pour Linux (WSL). Lorsque vous ouvrez l'explorateur de fichiers, une nouvelle icône Linux sera disponible dans le volet de navigation de gauche de l'explorateur de fichiers, permettant d'accéder au système de fichiers racine pour toutes les distributions installées dans Windows 10.



Microsoft a précédemment révélé son intention de livrer un noyau Linux complet sous Windows 10, et la société prévoit maintenant d'intégrer complètement l'accès aux fichiers Linux dans l'explorateur de fichiers. Dans une nouvelle version de Windows 10 qui est disponible pour les testeurs depuis hier, Microsoft teste la nouvelle fonctionnalité. Lorsque vous cliquez sur le pingouin Linux Tux, vous verrez une vue de toutes vos distributions. En sélectionnant l'une d'entre elles, vous accéderez à son système de fichiers racine. Auparavant, les utilisateurs de Windows 10, depuis Windows 1903, devaient naviguer manuellement vers un chemin UNC pour accéder aux fichiers Linux depuis le sous-système Windows pour Linux.





Microsoft a ajouté l'intégration de Bash shell, OpenSSH en natif dans Windows 10, et même Ubuntu, SUSE Linux et Fedora dans le Windows Store au cours des précédentes années. Microsoft a également lancé un nouvel outil en ligne de commande pour Windows Terminal l'année dernière. Maintenant, la société attend d’obtenir des commentaires sur la nouvelle intégration avant qu'elle ne soit finalisée dans le cadre d'une future mise à jour de Windows 10. Plus tard cette année, le fabricant de logiciels enverra cette mise à jour à tous les utilisateurs de Windows 10.



Dans une autre amélioration, Microsoft a introduit une option de recommandations de nettoyage pour l'utilisateur dans les paramètres de stockage. Vous pouvez libérer de l'espace disque grâce à cette fonction des paramètres de stockage qui rassemble les fichiers et les applications inutilisées afin que vous puissiez nettoyer numériquement votre appareil. En quelques clics, d’après Microsoft, vous pouvez supprimer, à partir d’un seul endroit, les fichiers dont vous n’avez plus besoin.





Microsoft attend également des commentaires sur un autre ajout : la présentation de la barre d'actualités de Microsoft, qui vient en version bêta. Cette barre d'informations vous apporte les dernières nouvelles du réseau Microsoft News, qui compte plus de 4 500 éditeurs dans le monde, selon Microsoft. Vous pouvez personnaliser l'expérience pour qu'elle vous convienne parfaitement. Aussi si vous devez vous concentrer sur d’autres tâches, vous pouvez la minimiser en un clic, et la ramener quand vous en avez besoin.



Autres changements et améliorations dans Windows 10 Build 19603



À l'avenir, les services qui sont mis en œuvre par des binaires résidant dans les profils d'utilisateurs seront maintenus lors des mises à niveau.

Le Narrateur n'activera plus automatiquement le mode de balayage lors de l'interaction avec le volet Idées dans Excel. Dans le nouveau Microsoft Edge, le Narrateur active désormais automatiquement le mode de balayage et commence à lire les pages Web.

Corrections apportées dans Windows 10 Build 19603



Microsoft supprime le problème connu d'incompatibilité dû à des changements dans le système d'exploitation entre certaines versions d'Insider Preview et certaines versions du logiciel anti-tricherie BattlEye.

Correction d'un problème qui entraînait le mauvais fonctionnement des webcams lors d'un appel vidéo dans Microsoft Teams.

Correction d'un problème qui entraînait un écran vert pour certains Insiders qui signalaient une erreur avec mssecflt.sys lors du démarrage du mode sans échec sur les versions récentes.

Correction d'un problème qui faisait que le raccourci clavier WIN + PrtScn ne permettait plus d'enregistrer une image dans un fichier

Correction de plusieurs problèmes de stabilité signalés avec le Narrateur, y compris une correction où il ne se bloque plus lors de la sélection de texte en mode de balayage avec le nouveau Edge lorsque les opérations à distance sont désactivées.

Correction d'un problème entraînant le plantage du guide de démarrage rapide du Narrateur lors de la navigation avec le Narrateur.

Correction d'un problème où les informations sur les propriétés EXE étaient incomplètes dans le gestionnaire de tâches pour EoAExperiences.exe.

Correction d'un problème entraînant un bugcheck (GSOD) sur certains appareils lors du redémarrage pour installer une mise à jour.

Correction d'un problème entraînant un contrôle de bogues sporadique (GSOD) pour certains Insiders avec l'erreur CRITICAL_PROCESS_DIED.

Correction d'une vérification de bogue avec l'erreur KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED que certains Insiders rencontraient lorsqu'ils essayaient de se déconnecter de l'utilisateur courant.

Correction d'un problème qui faisait que certains Insiders recevaient des avertissements sur la compatibilité des pilotes lorsqu'ils essayaient de mettre à jour une version plus récente dans certains environnements virtuels.

Correction d'un problème qui entraînait des estimations de taille inexactes pour le nettoyage du disque lorsque l'option de nettoyage des anciens fichiers d'installation de Windows était incluse.

Correction d'un problème où les paramètres de stockage indiquaient que l'option de nettoyage des anciens fichiers d'installation de Windows n'était pas disponible, parce qu'elle avait été automatiquement supprimée après un certain nombre de jours, alors que vous aviez choisi de la supprimer manuellement.

Correction d'un problème qui pouvait entraîner un plantage des paramètres lors de la navigation sur le réseau et Internet pour certains Insiders.

Correction d'un problème qui entraînait l'affichage d'une notification sur la page Shared Experiences indiquant que votre compte devait être corrigé, mais l'option Corriger Maintenant sur la page ne fonctionnait pas.

sur la page ne fonctionnait pas. Correction d'un problème qui faisait que si l'icône Cortana était désactivée dans la barre des tâches, elle pouvait encore s'afficher partiellement sur les moniteurs secondaires.

Correction d'un problème qui empêchait de glisser et de déposer des fichiers à la racine d'un dossier de partage réseau.

Correction d'un problème où le menu contextuel de l'IME n'apparaissait pas lorsque l'on appuyait sur Maj+F10 si la langue d'affichage était autre que l'anglais.

Correction d'un problème qui pouvait faire que les IME créés pour les langues Amharic et Sinhala n'entraient pas de texte avant le redémarrage de votre PC.

Correction d'un crash que certains Insiders rencontraient lors du changement de focus d'une fenêtre alors qu'un volet candidat à l'EMI était ouvert.

Concernant l’intégration du sous-système Windows pour Linux à l'explorateur de fichiers, certains commentateurs auraient préféré que Microsoft pousse des améliorations qui permettraient d’utiliser Linux sans passer par Windows.



« Honnêtement, à ce stade, je préférerais de loin qu'ils intègrent XFS ou même EXT4 dans Windows. Ce serait vraiment utile », a écrit un premier commentateur. « Cela vous permettrait de faire tourner Linux la plupart du temps (en dehors de tout Windows) et de ne démarrer Windows que lorsque c'est nécessaire. Et ce n'est pas ce que Microsoft veut. Ils ne vous laisseront utiliser Linux que si vous restez dans Windows tout le temps. C'est l'objet de cette "intégration" », ajouté un second. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle intégration ?



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de l'intégration de l'explorateur de fichiers dans le sous-système Windows pour Linux sous Windows 10 ?

Accédiez-vous auparavant à vos fichiers Linux depuis Windows 10 ? Qu’est-ce que ce changement vous apporte ?

Que pensez-vous des autres améliorations dans Windows 10 Build 19603 ?



Lire aussi



Windows 10 : "Live Tiles ne disparaîtra pas, nous n'avons rien annoncé de tel". Microsoft explore une nouvelle conception du menu Démarrer, qui mettra moins l'accent sur ses vignettes dynamiques

Microsoft donne un aperçu de la prochaine interface utilisateur de Windows 10, découvrez à quoi vont ressembler les nouvelles icônes et le menu Démarrer

Windows 10 : l'équipe Microsoft Design montre une évolution du menu Démarrer, les vignettes dynamiques semblent toujours prises en charge

Microsoft pourrait supprimer la fonctionnalité Live Tiles de Windows 10 qui permet d'afficher des tuiles dynamiques dans le menu Démarrer, à la sortie de Windows 10 20H2, à l'automne prochain Microsoft a publié mercredi Windows 10 Preview Build 19603 pour les Insiders, qui apporte de nouvelles fonctionnalités, notamment un ajout qui fera bien plaisir aux amateurs de Linux, des améliorations dans la gestion du stockage, et bien d’autres changements. Le changement phare dans cette version est l'intégration de l'explorateur de fichiers dans le sous-système Windows pour Linux (WSL). Lorsque vous ouvrez l'explorateur de fichiers, une nouvelle icône Linux sera disponible dans le volet de navigation de gauche de l'explorateur de fichiers, permettant d'accéder au système de fichiers racine pour toutes les distributions installées dans Windows 10.Microsoft a précédemment révélé son intention de livrer un noyau Linux complet sous Windows 10, et la société prévoit maintenant d'intégrer complètement l'accès aux fichiers Linux dans l'explorateur de fichiers. Dans une nouvelle version de Windows 10 qui est disponible pour les testeurs depuis hier, Microsoft teste la nouvelle fonctionnalité. Lorsque vous cliquez sur le pingouin Linux Tux, vous verrez une vue de toutes vos distributions. En sélectionnant l'une d'entre elles, vous accéderez à son système de fichiers racine. Auparavant, les utilisateurs de Windows 10, depuis Windows 1903, devaient naviguer manuellement vers un chemin UNC pour accéder aux fichiers Linux depuis le sous-système Windows pour Linux.Microsoft a ajouté l'intégration de Bash shell, OpenSSH en natif dans Windows 10, et même Ubuntu, SUSE Linux et Fedora dans le Windows Store au cours des précédentes années. Microsoft a également lancé un nouvel outil en ligne de commande pour Windows Terminal l'année dernière. Maintenant, la société attend d’obtenir des commentaires sur la nouvelle intégration avant qu'elle ne soit finalisée dans le cadre d'une future mise à jour de Windows 10. Plus tard cette année, le fabricant de logiciels enverra cette mise à jour à tous les utilisateurs de Windows 10.Dans une autre amélioration, Microsoft a introduit une option depour l'utilisateur dans les paramètres de stockage. Vous pouvez libérer de l'espace disque grâce à cette fonction des paramètres de stockage qui rassemble les fichiers et les applications inutilisées afin que vous puissiez nettoyer numériquement votre appareil. En quelques clics, d’après Microsoft, vous pouvez supprimer, à partir d’un seul endroit, les fichiers dont vous n’avez plus besoin.Microsoft attend également des commentaires sur un autre ajout : lade Microsoft, qui vient en version bêta. Cette barre d'informations vous apporte les dernières nouvelles du réseau Microsoft News, qui compte plus de 4 500 éditeurs dans le monde, selon Microsoft. Vous pouvez personnaliser l'expérience pour qu'elle vous convienne parfaitement. Aussi si vous devez vous concentrer sur d’autres tâches, vous pouvez la minimiser en un clic, et la ramener quand vous en avez besoin.Concernant l’intégration du sous-système Windows pour Linux à l'explorateur de fichiers, certains commentateurs auraient préféré que Microsoft pousse des améliorations qui permettraient d’utiliser Linux sans passer par Windows.« Honnêtement, à ce stade, je préférerais de loin qu'ils intègrent XFS ou même EXT4 dans Windows. Ce serait vraiment utile », a écrit un premier commentateur. « Cela vous permettrait de faire tourner Linux la plupart du temps (en dehors de tout Windows) et de ne démarrer Windows que lorsque c'est nécessaire. Et ce n'est pas ce que Microsoft veut. Ils ne vous laisseront utiliser Linux que si vous restez dans Windows tout le temps. C'est l'objet de cette "intégration" », ajouté un second. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle intégration ?Source : Microsoft Que pensez-vous de l'intégration de l'explorateur de fichiers dans le sous-système Windows pour Linux sous Windows 10 ?Accédiez-vous auparavant à vos fichiers Linux depuis Windows 10 ? Qu’est-ce que ce changement vous apporte ?Que pensez-vous des autres améliorations dans Windows 10 Build 19603 ?