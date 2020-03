Windows 10 : "Live Tiles ne disparaîtra pas, nous n'avons rien annoncé de tel". Microsoft explore une nouvelle conception du menu Démarrer, Qui mettra moins l'accent sur ses vignettes dynamiques 0PARTAGES 4 0 Live Tiles est une fonctionnalité qui permet d’afficher des tuiles dynamiques dans le menu Démarrer de Windows 10 et d’accéder par la même occasion à une multitude d’informations en un coup d’œil. Elle a été initialement introduite par Microsoft sur Windows 8 et Windows Phone, avec l’avènement du Modern UI / Metro UI. Que les utilisateurs l’apprécient ou non, cette fonctionnalité est devenue au fil du temps un élément distinctif de l’interface graphique de Windows 10, sorte de signature qui fait désormais la particularité de l’OS phare de Redmond.



Pourtant, Microsoft « explore » une nouvelle conception du menu Démarrer de Windows 10 qui verra la société mettre moins l'accent sur ses vignettes dynamiques. Les changements potentiels ont été révélés dans un podcast Windows Insider et sont conçus pour « différencier visuellement le menu Démarrer de quelque chose de couleur chaotique à quelque chose de plus uniforme ». Microsoft cherche à réduire la couleur des blocs de l'interface en mosaïque dans le menu Démarrer pour la simplifier et faciliter la recherche d'applications.



L’éditeur de logiciels utilise Live Tiles dans le menu Démarrer de Windows 10 depuis son lancement il y a près de cinq ans, fournissant des icônes animées similaires à celles sur Windows Phone. Bien qu'utile sur un appareil mobile avec un espace d'écran limité (comme les smartphones, car Live Tiles vient du système d'exploitation Windows Phone), ils ont rendu le menu Démarrer de Windows 10 plus encombré et parfois déroutant. De plus, malgré les années, ce ne sont pas toutes les applications qui se sont servis de Live Tiles, ce qui a conduit à des rumeurs selon lesquelles Microsoft s'apprêtait à les abandonner complètement.



Microsoft a déjà supprimé Live Tiles de son menu Démarrer de Windows 10X pour les écrans doubles, mais la société affirme que l'interface en mosaïque colorée ne disparaîtra pas dans le système d'exploitation de bureau principal malgré cette nouvelle direction de conception.





D'après ce que Microsoft a montré du nouveau menu Démarrer de Windows 10, il semble que Live Tiles sera remplacé par des icônes statiques qui utilisent le nouveau Fluent Design de Microsoft. Toutefois, Microsoft a tenu à souligner que le glas n’a pas (encore) sonné pour les tuiles dynamiques :



« Live Tiles ne disparaîtra pas, nous n'avons rien annoncé de tel », a expliqué Brandon LeBlanc, responsable de programme senior au sein de l'équipe Windows Insider. « Ceux qui aiment leurs Live Tiles pourront continuer à l’utiliser ».



Malgré ces assurances, il n’est pas exclu que Live Tiles soit complètement supprimé dans une future itération de Windows. Toutes les applications intégrées de Windows 10 de Microsoft ne les prennent pas en charge, et le soutien des développeurs n'a pas été solide non plus. Des sources familières avec les plans de Microsoft ont déclaré qu'une décision finale sur Live Tiles dans Windows 10 n'a pas encore été prise malgré les rumeurs, et que les commentaires du changement dans Windows 10X détermineront leur avenir.



Le nouveau menu Démarrer de Windows 10X est très différent du menu existant de la version de bureau de Windows 10. Il comprend des applications que vous pouvez épingler et une liste de documents récents, et ressemble plus à un lanceur de tâches qu'à ce qui existe actuellement. La conception du menu Démarrer de Windows 10 a récemment été mise au point après que Microsoft a commencé à déployer de nouvelles icônes colorées Windows 10. Les nouvelles icônes se heurtent un peu au fond coloré des tuiles du menu Démarrer, et cette petite mise à jour de conception vise clairement à résoudre ce problème.



Source :



Et vous ?



Sur quel système d'exploitation êtes-vous ?

