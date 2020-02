Live Tiles est une fonctionnalité qui permet d’afficher des tuiles dynamiques dans le menu Démarrer de Windows 10 et d’accéder par la même occasion à une multitude d’informations en un coup d’œil. Elle a été initialement introduite par Microsoft sur Windows 8 et Windows Phone, avec l’avènement du Modern UI / Metro UI. Que les utilisateurs l’apprécient ou non, cette fonctionnalité est devenue au fil du temps un élément distinctif de l’interface graphique de Windows 10, sorte de signature qui fait désormais la particularité de l’OS phare de Redmond.Il semble que Microsoft soit en train de préparer une refonte du design de l’interface graphique de Windows 10 et ce processus devrait aboutir à un remaniement plus ou moins important de certains éléments clés de cette interface comme le menu Démarrer. Dans le cadre de cette initiative, la firme de Redmond aurait, par exemple, décidé de se débarrasser de la fonctionnalité Live Tiles de Windows 10. Microsoft a récemment présenté Windows 10X , un système d’exploitation conçu à la base pour une nouvelle génération de dispositifs portables à double écran qui peut aussi être perçu à la fois comme une variante et une évolution de Windows 10. L’une des particularités de Windows 10X est qu’il fait l’impasse sur la fonctionnalité Live Tiles dans le menu Démarrer.Selon certaines sources (en particulier le site Web windowslatest), la firme de Redmond envisagerait désormais d’adopter des modifications similaires dans la version classique de Windows 10. Pour être plus précis, des personnes familières avec le développement de Windows 10 affirment que Microsoft envisage de remplacer les tuiles dynamiques par de simples icônes dans une future mise à jour après la sortie de Windows 10 20H2, de sorte que le menu «Démarrer » des futures itérations de Windows 10 soit semblable à celui de Windows 10X.Microsoft n’a pas révélé ses plans en ce qui concerne le remplacement éventuel de la fonctionnalité Live Tiles (ni confirmé qu’ils allaient disparaître, d’ailleurs), mais la disparition de cette fonctionnalité est pressentie depuis longtemps déjà, de nombreux rapports suggérant que les tuiles dynamiques seront mises à jour en un groupe d’icônes statiques. Pour l’heure, les tuiles continuent d’être prises en charge par des applications tierces (Twitter, Facebook...), mais la plupart des icônes d’application restent désormais statiques dans le menu Démarrer.Appréciez-vous la fonctionnalité Live Tiles sur Windows 10 ou la trouviez-vous plus pertinente sur Windows Phone ?Pensez-vous que la disparition de cette fonctionnalité soit bénéfique à l’expérience utilisateur sur Windows 10 ?