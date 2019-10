Windows 10X, la variante de Windows 10 pour les appareils à deux écrans comme sa Surface Neo, Sera également disponible pour PC traditionnels 0PARTAGES 5 0 Lors de son événement annuel concernant sa Surface qui a eu lieu à New York, Microsoft a annoncé une mise à jour prévue pour sa gamme de matériel existant. L'un des appareils a retenu l'attention : la Surface Neo, une sorte de PC pliable constitué de deux écrans de 9 pouces distincts reliés par une charnière à 360° (il ne s'agit donc pas d'un écran unique pliable) qui ne sera disponible que pour Noël 2020.



Pour rendre les interactions avec ce type de périphérique à double écran possible, Microsoft s'est appuyé sur une nouvelle variante de Windows 10 qui est baptisée Windows 10X. Bien entendu, Windows 10X supporte tous les logiciels Windows 10. Windows 10X prend notamment en charge l'exécution d'applications Win32 dans un conteneur et avec des adaptations de l'interface de Windows 10. Tout est fait pour assurer une continuité entre les deux écrans et pour les applications.





Windows 10X est le résultat du travail de Microsoft visant à rendre Windows 10 plus modulaire afin qu’il puisse prendre certains éléments du système d’exploitation et les utiliser au besoin. La société souligne qu'il ne s'agit pas d'un nouveau système d'exploitation, mais de Windows 10 tel que vous le connaissez aujourd'hui ; le système d'exploitation a simplement été rendu plus adaptable à d'autres formats. Cela signifie également que vous ne pourrez pas vous procurer une copie autonome de Windows 10X. La seule façon de l'obtenir consiste à utiliser ces nouveaux appareils à double écran.



En modularisant la technologie de base de Windows 10, y compris l'interface utilisateur, Microsoft peut, par exemple, afficher le menu Démarrer dans HoloLens. Windows 10X fait la même chose et vous permettra de placer la barre des tâches ou le menu Démarrer sur l'un des panneaux d'affichage en fonction des besoins. De même, vous pourrez utiliser le menu Démarrer sur l’un des panneaux, en fonction de ce qui se passe sur l’autre panneau.



La conception générale ne ressemble pas tellement à celle de Windows 10 que vous connaissez probablement déjà, mais elle dispose évidemment toutes les fonctionnalités pour déplacer des applications entre les deux écrans (ou les répartir sur les deux). Windows 10X tient également compte du cache du clavier de Neo, qui couvre environ la moitié de l’écran, puis révèle ce que Microsoft, pour une raison quelconque, appelle le « WonderBar », avec un trackpad virtuel.



Mais cet effort de modularisation permet également à Microsoft de faire des choses intelligentes sous le capot. Ainsi, pendant qu’un ordinateur normal démarrera et exécutera immédiatement tous les services nécessaires à l’exécution d’une application Win32, par exemple, Windows 10X ne chargera pas ce sous-système tant que ce n’est pas nécessaire. Selon la société, cela lui permet d’être très efficace avec les ressources disponibles sur la machine et d’augmenter considérablement la durée de vie de sa batterie.



Contrairement aux efforts tels que Windows 10 S, qui a pris Windows 10 et ne vous permettait que d’exécuter un petit ensemble d’applications, Windows 10X vous permet d’exécuter l'application de votre choix, qu’il s’agisse d’une application Web, UWP ou Win32. Microsoft affirme que les développeurs n’auront rien à faire de spécifique pour préparer leurs applications à Windows 10X. Windows 10X le fera pour eux.



Windows 10X sera également disponible pour les PC traditionnels



Microsoft a accidentellement publié un document de conception interne pour ce prochain système d'exploitation. Repéré par WalkingCat, le document était brièvement disponible en ligne et donnait plus de détails sur les projets de Microsoft avec Windows 10X. L'éditeur a initialement présenté Windows 10X en tant que système d’exploitation du nouveau matériel Surface Neo de la société, mais il va fonctionner également sur des périphériques similaires à double écran.





Jusqu'à présent, Microsoft s'est contenté de confirmer officiellement que Windows 10X sera disponible sur des appareils pliables et à double écran, avec des modifications apportées au menu Démarrer et à la barre des tâches, mais il est clair que la société a maintenant pour ambition d'apporter ces modifications au matériel traditionnel des ordinateurs portables à clapet. « Pour les ordinateurs à clapets et les tablettes, la barre des tâches sera le même modèle de base avec une série de "leviers" pouvant être utilisés pour créer des alternatives dans le modèle », explique le document.



Dans Windows 10X, Microsoft appelle désormais le menu Démarrer le Lanceur, qui met davantage l'accent sur la recherche locale : « La recherche est intégrée de manière transparente aux résultats Web, aux applications disponibles et à des fichiers spécifiques sur votre appareil », révèle le document. « Le contenu recommandé est mis à jour de manière dynamique en fonction des applications, fichiers et sites Web les plus fréquemment utilisés ».



Windows 10X améliorera également l'expérience d'authentification par reconnaissance faciale Windows Hello. « Lorsque l'écran s'allume, vous êtes immédiatement mis en état d'authentification. contrairement à Windows 10 où il est nécessaire de fermer le verrou avant de s'authentifier », révèle le document Windows 10X. « Au démarrage de l'appareil, Windows Hello Face reconnaît instantanément l'utilisateur et passe immédiatement sur son bureau ».





Ailleurs dans le document divulgué, Microsoft mentionne également un « Explorateur de fichiers moderne ». La société travaille depuis longtemps sur une version plus moderne de l'application Windows universelle (UWP) de l'Explorateur de fichiers traditionnel, et il semble que les fruits de ces efforts seront portés dans un premier temps par Windows 10X. Cette version sera probablement conviviale et simplifiée pour l'accès aux documents stockés dans Office 365, OneDrive et d'autres services cloud.



Microsoft simplifie également le centre d’action (centre de notification) et les paramètres rapides dans Windows 10X. Cela permettra d’accéder plus rapidement aux paramètres critiques des appareils et d’afficher en priorité les paramètres importants tels que la durée de vie de la batterie. Windows 10X prendra également en charge la personnalisation mais le Wi-Fi, les données cellulaire, le Bluetooth, le mode avion, le verrouillage de la rotation et projection sont tous des paramètres rapides par défaut.



