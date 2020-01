Microsoft prépare une MàJ Windows Terminal qui va apporter des effets CRT aux nostalgiques du tube cathodique Ainsi que d'autres fonctionnalités 0PARTAGES 6 0 Durant l’édition 2019 de sa conférence Build dédiée aux développeurs, Microsoft a présenté une nouvelle interface de ligne de commande pour Windows, baptisée Windows Terminal. L’éditeur a alors expliqué qu’elle est conçue pour être l’emplacement central pour l’accès à des environnements tels que PowerShell, Cmd et Windows Subsystem for Linux (WSL). Microsoft a ajouté la prise en charge de plusieurs onglets aux côtés de la personnalisation pour les développeurs qui souhaitent peaufiner l'application Terminal. Les développeurs pourront donc personnaliser Windows Terminal de différentes manières et lui ajouter des thèmes ainsi que des extensions.



Microsoft avait également avancé que Windows Terminal prendrait en charge le rendu de texte emoji et le rendu basé sur un processeur graphique. Windows Terminal va donc offrir un rendu plus rapide du texte accéléré par le GPU et des polices « riches en emoji », car tout aujourd’hui tend à prendre en charge les émojis, et ceux-ci contribueront à alléger l'expérience utilisateur en ligne de commande. Plus important encore, Windows Terminal prend également en charge les raccourcis, les onglets, les fenêtres détachables et les thèmes, ainsi que les extensions. Il prendra également en charge de manière native les polices Unicode et East Asian.



Bien que les développeurs avaient la possibilité de compiler et d’utiliser Windows Terminal à partir du code disponible sur GitHub, Microsoft a publié un programme d'installation facile via le Windows Store.



La première préversion du nouveau Windows Terminal a fait son apparition

réglages : le fichier profiles.json est l'endroit où toute la magie opère. C'est là que vos paramètres peuvent être personnalisés pour créer votre propre expérience sur Terminal. Pour accéder à ce fichier, vous pouvez cliquer sur le bouton des paramètres dans le menu déroulant et le fichier s’ouvrira dans votre éditeur de texte JSON par défaut. Chaque profil est un objet JSON avec des propriétés personnalisables pouvant être modifiées à votre guise. Après avoir enregistré vos nouvelles modifications dans les paramètres, Terminal va automatiquement s'actualiser pour afficher vos dernières mises à jour!

combinaisons de touches personnalisées : cette version permettait aux développeurs d'écrire leurs propres combinaisons de touches personnalisées pour toute fonction qu'ils souhaitent invoquer dans Terminal. Celles-ci peuvent être configurés dans vos paramètres afin de créer votre propre expérience de ligne de commande. Les raccourcis clavier par défaut sont inclus dans le fichier de paramètres, vous permettant de les modifier et d'ajouter les vôtres!

visibilité des raccourcis pour les profils : les raccourcis clavier utilisés comme raccourcis pour ouvrir des profils sont affichés dans le menu déroulant en regard de leur profil associé.

support d'image de fond : il était possible non seulement de créer un arrière-plan acrylique avec un effet de flou, mais aussi de définir n'importe quelle image ou gif en tant qu'image d'arrière-plan, profil par profil. Cela signifie que chacun de vos profils peut être personnalisé de manière unique avec différentes images d'arrière-plan!



Elle a été suivie par une seconde préversion en juillet. Au cours de ce mois d’aout, la firme de Redmond a publié non pas une, mais deux préversions de Windows Terminal.



, Microsoft a fait en sorte que le terminal soit maintenant déplaçable de partout sur la barre de titre. Le bouton de la liste déroulante a été redimensionné et recoloré. Il reste maintenant à droite du dernier onglet ouvert. Les boutons Réduire, Agrandir et Fermer ont également été recolorés pour offrir une expérience uniforme. Dès cette version, lorsque vous utilisez votre souris pour cliquer et faire glisser pour sélectionner du texte dans Windows Terminal, vous pouviez désormais faire glisser votre souris en dehors de la fenêtre du terminal pour continuer à sélectionner le texte au-dessus ou en dessous. De plus, vous pouviez sélectionner des sections de texte en double ou triple clic. Les délimiteurs pour double-clic sont définis dans votre fichier « profiles.json » à l'aide de la propriété « wordDelimiters ». Un triple clic sélectionnera toute la ligne.



Dès cette version, les clés OEM ({} _ + - = | /? <>: ”; ') étaient disponibles pour le mappage dans les raccourcis clavier. De plus, vous pouviez avoir des raccourcis clavier pour copier, copier du texte sans caractères de nouvelle ligne, coller et dupliquer un onglet. Ceux-ci sont définies dans le fichier de paramètres profiles.json dans la propriété « keybindings » et deviennent les valeurs par défaut à partir de cette version. Néanmoins, si vous aviez déjà installé le terminal avant cette version, ces raccourcis clavier n'apparaîtront par défaut que lorsque vous supprimez votre fichier profiles.json et le laissez se régénérer.





La seconde dispose de fonctionnalités, telles que la prise en charge de plusieurs onglets, des images d’arrière-plan et de l’opacité de l’arrière-plan et des jeux de couleurs et plus encore. Les paramètres sont stockés dans des fichiers JSON. Ils incluent notamment la définition des raccourcis clavier, du nombre initial de lignes et de colonnes, le réglage de la police et de la commande à exécuter à l’ouverture d’un nouvel onglet.



Elle introduit également de nouvelles fonctionnalités et l’une des plus importantes concerne probablement la copie HTML. Depuis cette version, lorsqu’une plage de texte est sélectionnée et copiée dans le presse-papiers, le Terminal écrit le texte sélectionné dans le presse-papiers au format HTML. Cela permettra de coller un contenu stylé de la console sur d’autres applications telles que Microsoft Outlook ou Word. Le presse-papiers copiera toujours les données HTML avec le texte normal.



Signalons en outre que le fichier profiles.json a été déplacé du dossier RoamingState vers le dossier LocalState afin d’empêcher les paramètres de migrer automatiquement vers vos autres appareils et résoudre certains problèmes occasionnant le crash du terminal. Par ailleurs, en cas de problème avec votre fichier profiles.json, le terminal affichera un message d’erreur décrivant ce qui est incorrect. Si votre fichier profiles.json ne peut pas être lu correctement, le terminal utilisera ses paramètres par défaut. Cependant, il ne remplacera pas votre fichier de paramètres existant.



Dans la version v 0.3, Microsoft a introduit le paramètre « tabTitle » qui permettait aux utilisateurs de définir le titre de l’onglet de chaque profil dans les réglages. L’application de ce paramètre remplace le titre de l’onglet fourni par le Shell du profil. Microsoft a modifié cette fonctionnalité sur la version 0.4. Depuis, le titre de l’onglet est défini par défaut sur le nom du profil plutôt que sur le chemin de l’exécutable. Si vous souhaitez modifier ce qui est utilisé comme titre par défaut, utilisez tabTitle pour remplacer le nom du profil dans l’onglet.



Une v0.8 qui sera déployée le 14 janvier 2020



L'éditeur de logiciels prépare actuellement une nouvelle mise à jour prévue pour le 14 janvier qui introduira des effets CRT de style rétro. Une nouvelle fonctionnalité expérimentale sera activée, qui inclut les lignes de balayage classiques que vous auriez pu voir avant que le monde ne passe aux moniteurs plats et à la technologie LCD.





Parallèlement au voyage nostalgique, Microsoft ajoute également de nouvelles fonctionnalités à Windows Terminal. Vous serez en mesure de rechercher dans les onglets du terminal pour trouver des entrées ou des sorties à partir de diverses commandes. L'éditeur a ajouté le redimensionnement des onglets afin que vous puissiez afficher davantage d'onglets. Microsoft ajoute également la possibilité de spécifier un profil à ouvrir à l'aide de raccourcis clavier personnalisés, en plus d'appliquer un seul paramètre à tous les profils du terminal.



Toutes ces améliorations font suite à une récente mise à jour de Windows Terminal qui a introduit la prise en charge de la vue partagée. Vous pouvez désormais ouvrir plusieurs invites de commande côte à côte dans le même onglet dans Terminal. Microsoft a proposé à ses employés une version de test qui inclut ces nouvelles modifications.



Et vous ?



Que pensez-vous de Windows Terminal ?

L'avez-vous déjà essayé ? Si non, envisagez-vous de le faire ?

Quelles sont les fonctionnalités qui vous intéressent le plus ?



