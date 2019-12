Microsoft Security Essentials est un logiciel antivirus créé par Microsoft qui fournit une protection contre les virus, les logiciels espions, rootkits et chevaux de Troie pour Windows 7. Cet outil a été renommé Windows Defender et intégré à Windows depuis la sortie de Windows 8. Mais comme vous le savez probablement déjà, 2020 approche et avec elle, la fin du support officiel (End Of Support ou EOS en anglais) de Windows 7 annoncée par Microsoft.À partir du 14 janvier 2020, Windows 7 ne recevra plus de correctifs ni de mises à jour de sécurité, et les utilisateurs de cette version de Windows OS ne pourront plus bénéficier du support technique de la part du service clientèle de la firme de Redmond. Ils devront même prendre leurs dispositions afin de s’assurer que leurs machines ne sont pas vulnérables à la multitude de malwares qu’on retrouve actuellement.Malgré tout, les utilisateurs de Microsoft Security Essentials (MSE) sous Windows 7 peuvent dormir sur leurs deux oreilles : leur outil de cybersécurité ne mourra pas en même temps que leur système d’exploitation. Même si la firme de Redmond n’apportera vraisemblablement plus de modifications au logiciel proprement dit, il semble qu’elle continuera à fournir des mises à jour des signatures pour MSE après le 14 janvier 2020. Pour rappel, ces signatures correspondent aux empreintes digitales qui permettent d’identifier et de distinguer les malwares. Les logiciels antivirus utilisent ces signatures (encore appelé définitions de logiciels malveillants) pour détecter les codes malveillants avec précision.Dans la FAQ de Microsoft sur les mises à jour de sécurité étendues pour Windows 7, Microsoft avait précédemment déclaré que MSE devait expirer en même temps que Windows 7 le 14 janvier 2020 :« Microsoft Security Essentials (MSE) continuera-t-il à protéger mon ordinateur après la fin du support ?Non, votre ordinateur Windows 7 n’est plus protégé par MSE après le 14 janvier 2020. MSE est unique à Windows 7 et suit les mêmes dates de cycle de vie pour le support ».La firme de Redmond a récemment actualisé cette section et précise désormais :« Microsoft Security Essentials (MSE) continuera de recevoir les mises à jour des signatures après le 14 janvier 2020. Toutefois, la plateforme MSE ne sera plus mise à jour ».Il serait, bien sûr, préférable de passer à un système d’exploitation supporté, idéalement Windows 10 ou une distribution Linux. Fort heureusement, comme nous l’avons souligné dans un précèdent article, il est toujours possible de migrer gratuitement de Windows 7 vers Windows 10 , même si officiellement Microsoft n’a rien confirmé jusqu’à présent.Source : Microsoft Qu’en pensez-vous ?