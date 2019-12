Téléchargez l’utilitaire de création de support pour Windows 10 de Microsoft (Media Creation Tool) qui est offert depuis la sortie de Windows 10 en 2015 et permet, en principe, de préparer un support USB bootable grâce auquel il est possible d’installer ou de réparer Windows 10 sur son PC, mais aussi de mettre à niveau un PC exécutant une version antérieure à Windows 10 ; Ouvrez l’outil de création de support pour Windows 10, cliquez sur « Accepter » pour valider les conditions et lorsque la fenêtre « Que voulez-vous faire ? » apparaît, sélectionnez « Mettre à niveau ce PC maintenant » puis sur sur « Suivant » pour télécharger Windows 10 ; Lorsque Windows 10 est prêt pour l’installation depuis votre périphérique USB, la liste des éléments à conserver est affichée, cliquez simplement sur « Installer » pour continuer l’installation.

Microsoft a depuis plusieurs mois déjà annoncé et confirmé la fin du support officiel (End Of Support ou EOS en anglais) de son système d’exploitation Windows 7. À partir du 14 janvier 2020, Windows 7 ne recevra plus de correctifs ni de mises à jour de sécurité. Les utilisateurs de cette version de Windows OS ne bénéficieront plus du support technique de la part du service clientèle de Redmond et ils devront prendre leurs dispositions afin de s’assurer que leurs machines ne sont pas vulnérables.Seuls les clients Entreprise qui seront prêts à payer pour obtenir les mises à jour de sécurité étendues recevront un support quelconque. La firme de Redmond a précisé, à ce propos, qu’elle continuera à proposer des correctifs payants, et ce pendant encore trois ans, aux organisations qui envisagent de continuer à utiliser Windows 7 au-delà de la période de grâce prévue dans le cadre de son système de mises à jour de sécurité étendues (ESU) pour les bogues critiques ou importants. Ces ESU seront accessibles à toutes les organisations disposant d’une licence en volume. Les coûts liés à l’acquisition de ces ESU, bien que relativement faibles au départ (25 USD à 50 USD par an par appareil), devraient doubler chaque année pour atteindre 100 USD à 200 USD par appareil au cours de la dernière année.Pour éviter tout désagrément ultérieur, « Microsoft recommande vivement de passer à Windows 10 avant janvier 2020 ». L’éditeur de Windows et Office recommande, en outre, « d’utiliser Windows 10 sur un nouveau PC afin de tirer parti des dernières fonctionnalités et des améliorations au niveau de la sécurité ». À ce sujet, rappelons qu’en début d’année, une étude de Net Applications suggérait que Windows 10 avait, pour la première fois depuis son lancement, réussi à détrôner Seven en devenant l’OS de bureau le plus largement utilisé La firme de Redmond avait permis aux utilisateurs de Windows de migrer gratuitement de Windows 7, 8 ou 8.1 vers Windows 10 afin d’accélérer l’adoption rapide de Windows 10 après son lancement. Mais comme l’indique l’entreprise dans la partie support de son site, cette offre limitée dans le temps a déjà expiré :« L’offre de mise à niveau gratuite vers Windows 10 est-elle toujours disponible ?La mise à niveau gratuite de Windows 10 par le biais de l’application Obtenir Windows 10 (GWX) a pris fin le 29 juillet 2016.Puis-je toujours bénéficier de la mise à niveau gratuite si j’ai déjà téléchargé Windows 10 sur un lecteur USB, mais que je n’ai pas encore mis à niveau mon appareil ?Toutes les mises à niveau doivent être terminées (affichage de l’écran de démarrage de Windows 10) au plus tard à 23 h 59 UTC-10 (Hawaii) le 29 juillet 2016 ; c’est l’heure de référence pour le monde entier ».Bien qu’il y ait des gens qui sont restés sous Windows 7 ou Windows 8.x parce qu’ils sont satisfaits de leur système d’exploitation actuel et ne ressentent pas le besoin de mettre à niveau, il y en a d’autres qui ont dû être découragés par l’obligation de devoir débourser un montant conséquent pour la mise à niveau vers Windows 10.Apparemment, si vous utilisez toujours Windows 7, il existe encore un moyen qui permet de migrer vers Windows 10 sans payer le moindre centime. Cette possibilité était censée disparaître il y a déjà plusieurs mois, comme indiqué plus haut, mais il semblerait que Microsoft l’ait conservé, peut-être intentionnellement. La mise à niveau gratuite vers Windows 10 fonctionne depuis un ordinateur sous Windows 7, mais devrait également être possible depuis les machines fonctionnant sous Windows 8 ou Windows 8.1.Si vous utilisez toujours Windows 7, que votre machine est connectée à Internet et que vous voulez migrer gratuitement vers Windows 10, vous pouvez y arriver en procédant comme suit :Il est cependant impossible de dire quand - ou si - Microsoft va bloquer ultérieurement cette solution de mise à niveau qui semble fonctionner jusqu’à présent comme cela a été confirmé récemment par certains utilisateurs sur Reddit.Source : Microsoft , YoutubeQu’en pensez-vous ?Quelle version de Windows OS utilisez-vous actuellement ? Pourquoi ce choix ?Aux utilisateurs de Seven : envisagez-vous de basculer vers Windows 10 à cause de la fin du support officiel de Windows 7 ?