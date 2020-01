Et si Apple avait créé Windows 10, cela aurait-il été mieux ou pire ? Voici un aperçu de Windows 10 s'il avait été conçu par Apple 4PARTAGES 9 0 Vous est-il déjà arrivé de vous demander comment aurait été un produit Microsoft si c’est Apple qui l’avait conçu ou vice versa ? Eh bien, Kamer Kan Avdan, un YouTuber très connu pour ses vidéos présentant des idées d’aperçus pour des produits comme Windows 11, iOS 12 et Android 9.0, y a pensé récemment. Il y a quelques jours, Avdan a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube montrant son idée de ce à quoi ressemblerait Windows 10 s’il avait été conçu et entretenu par Apple.



Avdan a imaginé dans sa vidéo le système d’exploitation Windows 10 de Microsoft comme étant un produit Apple. Le nouveau concept possède quelques fonctionnalités intéressantes et d’autres ont été remplacées par des éléments d’Apple. Autrement dit, sa version de Windows 10 présente l'esthétique ludique et colorée iconique d'Apple. Dans cette version de Windows 10, les utilisateurs devront naviguer avec Safari au lieu de Edge et comme on peut s’y attendre, Cortana a été remplacé par Siri. Il y a aussi une poignée de caractéristiques qui sont plus uniques à Apple.





Avdan a aussi ajouté des fonds d'écran dynamiques, la possibilité de déverrouiller votre ordinateur avec votre iPhone et l'accès à iMessage. Toutefois, les fonds d’écrans dynamiques pourraient intriguer certains, car ils nécessitent actuellement un logiciel tiers sous Windows 10. Avdan a également pensé à ajouter un mode sombre, une fonctionnalité qu’Apple propose très souvent, et en remplaçant Edge, vous n’avez par conséquent plus besoin de Bing pour effectuer vos recherches. Mais ce n’est pas tout ce qu'il propose dans sa vidéo.



Avdan a ensuite inclus une barre de menu de style Mac en haut de l'écran. D’après certains avis sur ce design qu’il propose, cette barre de menu est redondante et rendrait plus difficile l'accès aux menus des autres programmes. Par la suite, le menu de démarrage d'Avdan comprend des tuiles Windows 10 de style Mac, mais cache les applications derrière un onglet. À ce stade, les critiques ont également déclaré qu’ils préféraient plutôt voir directement toutes leurs applications et pouvoir cliquer dessus plus rapidement.



Cependant, d’autres ont donné une très bonne note à ce concept d’Avdan et ont déclaré qu’ils préféraient un système Windows 10 conçu par Apple. « Windows 10 sous le contrôle de Microsoft n'est pas un mauvais système d'exploitation, mais même après toutes ces années, il ne semble toujours pas tout à fait fini, avec des éléments de l'ancien design qui apparaissent à différents endroits », a déclaré l’un d’entre eux. En fin de compte, c'est une question de préférence, mais Apple et Microsoft ont clairement une forte base de fans.



Dans l'ensemble, l'art conceptuel d'Avdan est un aperçu soigné de ce que pourrait être Windows 10 si Apple l'avait conçu. En 2018, Avdan avait présenté un aperçu de Windows XP qu'il a baptisé Windows XP Edition 2018, car l’OS était toujours présent sur le marché malgré le fait que Microsoft ait abandonné son support depuis 2014. Avdan a donc proposé une refonte du système. En résumé, il s'agit d'un Windows XP avec le Fluent Design de Windows 10, et donc des effets de transparence et des angles arrondis. Windows XP Edition 2018, comme présenté par Avdan, reste toutefois fidèle à ses couleurs.



Source : Kamer Kann Avdan



Et vous ?



Quel est votre avis sur le sujet ?

Que pensez-vous de ce concept de Windows 10 ?

Préférez-vous la version Apple à celle de Microsoft ou pas ? Pourquoi ?



