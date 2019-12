Windows 10 20H1 (version 2004) - la prochaine mise à jour majeure de Windows 10 prévue pour 2020 - devrait proposer une nouvelle méthode pour mettre à jour et installer des pilotes optionnels. La liste des modifications énumérées dans les notes de version de Windows 10 Build 19536 a permis de confirmer que Microsoft se démène pour trouver moyen de faciliter l’installation des pilotes et des mises à jour mensuelles de qualité non liées à la sécurité.Le nouveau concept testé par Microsoft implique que les utilisateurs de Windows devraient à l’avenir disposer d’une nouvelle section dans Windows Update pour gérer les mises à jour optionnelles et le gestionnaire de périphériques sans logiciel tiers. Cette section de Windows Update, baptisée « Mises à jour optionnelles », permettra de voir toutes les mises à jour optionnelles, y compris les pilotes et les mises à jour mensuelles non liées à la sécurité, en un seul endroit. Cela signifie qu’il ne sera plus nécessaire d’utiliser une tierce application ou le Gestionnaire de périphériques pour mettre à jour un pilote spécifique.Selon Microsoft, Windows Update maintient automatiquement vos pilotes à jour, mais la nouvelle option devrait fournir à l’utilisateur plus de contrôle sur l’installation et les mises à jour de certains pilotes, ce que permettait déjà de faire Windows 8.1 apparemment. Même si la firme de Redmond n’a rien confirmé à ce propos, nous pouvons supposer que la Microsoft va introduire officiellement cette nouvelle option dans Windows 10 Update 2004, l’année prochaine.Signalons au passage que Microsoft a également apporté des modifications au Fast ring, le géant de Redmond s’orientant vers une nouvelle approche plus simple pour les futures versions de Windows 10 et ajouté de nouvelles fonctionnalités à l’appli Phone de Windows 10. Rappelons aussi Microsoft a déjà mis en place des fonctionnalités pour la famille qui s’étendent sur plusieurs plateformes, notamment sur Windows, Android et Xbox. Sur Windows par exemple, ces fonctionnalités vous permettent de configurer des choses pour votre famille : définir des limites de temps d’écran, des filtres de contenu, obliger les enfants à avoir votre permission avant d’acheter des choses en ligne, ou rester organisé avec un calendrier familial partagé.Microsoft indique qu’avec la sortie de Windows 10 Build 19536, il veut aider « les clients à configurer leur appareil pour qu’il puisse être utilisé par plusieurs personnes de leur famille ». La société précise à ce propos : « Bien que nous ne publions pas d’ISO pour cette version, certains initiés qui choisissent de réinitialiser leur PC peuvent voir un écran pendant la configuration qui demande qui va utiliser l’appareil.S’ils sélectionnent People in my family, nous les aiderons à s’installer dans un groupe familial une fois qu’ils seront sur leur bureau, afin qu’ils soient prêts à démarrer avec toutes les fonctionnalités ».Les nouvelles fonctionnalités et améliorations qui seront incluses dans les préversions de Windows 10 n’auront pas de date de sortie et ne seront implémentées dans aucune version majeure de l’OS. Cette façon de faire devrait permettre à Microsoft de tester de nouvelles idées avec les utilisateurs plus fréquemment et d’offrir des versions plus stables en même temps.Source : Microsoft Que pensez-vous de cette initiative de Microsoft ?Pourrait-elle contribuer à faire de Windows 10 un OS plus stable ?Sondage : Quelles sont les fonctionnalités que vous trouvez inutiles sur Windows 10 ? Partagez vos avis