Le concept Windows 11 selon the Hacker 34

Le concept Windows 11 selon Avdan

Pour l'instant, Microsoft n’a rien communiqué à propos d'un système d’exploitation Windows 11. Pourtant, beaucoup n’ont pas arrêté de spéculer à propos de l’arrivée prochaine d’un nouveau système d’exploitation Windows. Le créateur de vidéo Kamer Avdan n’a pas manqué à l’appel et a partagé en 2018 sur sa chaîne YouTube son concept d’un système d’exploitation Windows 11. Récemment, c’est the Hacker 34, un autre créateur de concept, qui a également proposé son concept.Le concept de the Hacker 34 utilise un nouveau menu « Démarrer » que les utilisateurs de Windows 7 sont susceptibles d'apprécier. Il est assez propre et élimine le design en carreaux présent sous Windows 10. Cela dit, tout le monde n'aimera peut-être pas le nouveau panneau « Recommandé » qu’il a ajouté. Le rôle de ce panneau est de suggérer d'autres applications que les gens pourraient aimer installer. Le nouveau « Centre d'action » que propose the Hacker 34 dans son concept est beaucoup plus petit comparé à celui de Windows 10 et semble beaucoup plus moderne.Il a également revu « l’Explorateur de fichiers » actuel de Windows 10. Tout comme le « Centre d'action », il semble plus moderne et apporte une nouvelle fonctionnalité que les utilisateurs de Windows attendent sans doute depuis longtemps : les onglets. Par ailleurs, il a également ajouté une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de savoir combien de temps vous passez sur votre PC. De plus, il a ajouté un mode sombre qui prend en compte aussi votre fond d’écran. Enfin, le concept de the Hacker 34 propose une intégration plus profonde du Fluent Design et bien plus encore.Le concept d’Avdan est un Windows 11 avec des designs incurvés, un menu « Démarrer » repensé, mais qui comporte toujours des vignettes et des animations plus ou moins intelligentes. Il comprend aussi des choses qui pourraient intéresser les utilisateurs de Windows 10 ou des versions antérieures de Windows. Il a une interface utilisateur plus commode. Un mode sombre bien meilleur que celui d’avant, ainsi qu’un mode alternatif très sombre et des curseurs adaptatifs. Son concept propose également d’installer des tuiles sur le bureau.Récemment, Avdan a également proposé un concept d’un Windows 10 version Apple . Ce Windows 10 version Apple a quelques fonctionnalités intéressantes et d’autres ont été remplacées par des éléments d’Apple. En d’autres termes, sa version de Windows 10 présente l'esthétique ludique et colorée iconique de la marque à la pomme. Dans cette version, les utilisateurs devront naviguer avec Safari au lieu de Edge et comme on peut s’y attendre, Cortana a été remplacé par Siri. Il y a aussi une poignée de caractéristiques qui sont plus uniques à Apple.Sources : VidéosQue pensez-vous de ce concept de Windows 11 ?Préférez-vous celui que propose the Hacker 34 ou celui d'Avdan ou aucun des deux ?