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Des millions d'utilisateurs continuent d'utiliser Windows 10 sans patchs de sécurité, et ce, en raison des incompatibilités matérielles avec Windows 11,
Ou pour éviter l'intégration obligatoire de l'IA

Le , par Patrick Ruiz
613 commentaires

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16  0 
Windows 11 est désormais installé sur 78,8 % des appareils Windows depuis que Microsoft a mis fin au support de Windows 10 le 14 octobre 2025. De lautre côté, des millions dutilisateurs continuent à saccrocher à Windows 10 selon des données de Lansweeper qui indiquent que cette mouture continue de tourner sur 16,9 % des appareils et ce, bien que ne bénéficiant plus de mises à jour de sécurité.

« Il y a un aspect transitoire dont il faut tenir compte lorsque lon examine ces chiffres. Le programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU) de Microsoft destiné aux particuliers permet aux appareils Windows 10 éligibles de continuer à bénéficier de correctifs pendant une année supplémentaire, jusquau 12 octobre 2027. Mais il sagit dune prolongation payante, dune solution temporaire et non dune solution définitive, qui exclut la plupart des configurations dentreprise, LTSC et celles rattachées à un domaine », a déclaré Laura Libeer, rédactrice de contenu technique chez Lansweeper.

Dans lEspace économique européen (EEE), les utilisateurs Windows 10 éligibles peuvent bénéficier gratuitement des ESU jusquau 14 octobre 2026 sans avoir à activer la sauvegarde Windows ni à synchroniser leurs paramètres, applications ou identifiants dans le cloud. En dehors de lEEE, les particuliers doivent payer pour bénéficier des ESU, échanger des points Microsoft Rewards ou activer la sauvegarde Windows pour bénéficier dune année supplémentaire de mises à jour de sécurité.


Des millions d'utilisateurs continuent d'utiliser Windows 10 car leur matériel est physiquement incompatible avec Windows 11

Le rapport souligne que les secteurs qui s'appuient sur du matériel à longue durée de vie, certifié ou intégré sont ceux qui ont mis le plus de temps à abandonner Windows 10. Dans ce lot, on retrouve les domaines de la santé et de l'industrie pharmaceutique qui comptent la plus forte proportion d'appareils sous Windows 10, suivis par les secteurs de la grande consommation et du commerce de détail, puis par l'industrie manufacturière. Bon nombre de ces systèmes sont liés à des équipements spécialisés, des bornes interactives et des appareils industriels qui ne peuvent pas être mis à niveau facilement en raison de contraintes matérielles et des exigences de certification des fournisseurs. Ainsi, certains outils hérités, spécialisés ou liés à l'audio et à l'ingénierie fonctionnent mieux, voire exclusivement, sous Windows 10.

Grosso modo, les configurations matérielles requises pour Windows 11 ont empêché environ 400 millions d'ordinateurs de bénéficier de la mise à jour via les canaux officiels.

De plus, de nombreux utilisateurs et entreprises privilégient la stabilité à long terme de Windows 10 et hésitent à passer à Windows 11 en raison des changements apportés à l'ergonomie, des bugs et des nouvelles intégrations de télémétrie et d'intelligence artificielle.

Alors que Microsoft pousse son écosystème vers une nouvelle ère dominée par lIA agentique, un phénomène massif est brutalement venu fissurer cette stratégie : des millions dutilisateurs ont refusé de migrer vers Windows 11, malgré la fin du support de Windows 10 et les incitations insistantes de l'éditeur pour les pousser à passer à l'OS le plus récent. Le refus massif s'enracine dans un sentiment croissant de méfiance autour de la sécurité, de la gouvernance de lOS et de lusage généralisé de lIA agentique. Il faut dire que l'aveu de Microsoft selon lequel presque toutes les fonctionnalités principales de son OS sont défectueuses ne pousse pas à la confiance. En filigrane, un mot simpose : « désastre ».


Le projet End Of 10 liste les raisons pour lesquelles il est pertinent pour un possesseur dordinateur de décider de passer de Linux plutôt quà Windows 11

  • C'est beaucoup moins cher. Un nouvel ordinateur portable coûte beaucoup d'argent. Les repair cafés vous aideront souvent gratuitement. Les mises à jour logicielles sont également gratuites, pour toujours. Vous pouvez bien sûr montrer votre soutien aux deux en faisant des dons !
  • Pas de publicité, pas d'espionnage. De nos jours, Windows est accompagné de nombreuses publicités et de logiciels espions qui ralentissent votre ordinateur et augmentent votre facture d'énergie.
  • Bon pour la planète. La production d'un ordinateur représente plus de 75 % des émissions de carbone au cours de son cycle de vie. Conserver un appareil en état de marche plus longtemps est un moyen extrêmement efficace de réduire les émissions.
  • Soutien de la communauté. Si vous avez un problème avec votre ordinateur, le repair café local et le magasin d'informatique indépendant sont là pour vous aider. Vous pouvez également trouver un soutien communautaire dans les forums en ligne.
  • Contrôle par l'utilisateur. C'est vous qui contrôlez le logiciel, pas les entreprises. Utilisez votre ordinateur comme vous l'entendez, aussi longtemps que vous le souhaitez.


Le projet "End of 10" vise à sauver les PC dits vieillissants (selon les critères de Microsoft) avec Linux au lieu de Windows 11.

Source : Lansweeper (publication sur les tendances dadoption des OS de la famille Microsoft)

Et vous ?

Ces chiffres vous semblent-ils pertinents ? Collent-ils avec la réalité dont vous êtes au fait ?
Partagez-vous les avis selon lesquels Windows nest plus aussi bon ? Quelle est la mouture de la famille de système dexploitation Windows qui est la meilleure selon vous ? Pour quelles raisons ?
Avez-vous essayé Linux comme alternative à Windows 11 ? Partagez votre expérience en termes davantages et dinconvénients.

Voir aussi :

Microsoft autorise désormais l'utilisation de Windows 11 sur des PC anciens et incompatibles, quelques jours seulement après avoir déclaré que TPM 2.0 est une « norme non négociable pour l'avenir de Windows »

Microsoft aimerait vraiment que vous remplaciez vos anciens PC sous Windows 10 cette année, évoquant la carotte des « nouvelles fonctionnalités » et le bâton de la « fin des mises à jour pour votre ancien PC »

La fin du support de Windows 10 cette année menace plus de 60% des PC Windows actifs, plus de 3 ans après son lancement, Windows 11 reste minoritaire

Pourquoi Linux n'est pas prêt pour les ordinateurs de bureau, édition finale, un article d'opinion par Artem S. Tashkinov
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613 commentaires
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Artemus24
Avatar de Artemus24
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 20/07/2026 à 17:02
Salut à tous.

Il aurait été bien de préciser que ces statistiques concernent les Etats-Unis.

En allant sous StatCounter, en Juin 2026, je ne trouve pas exactement les mêmes chiffres :
Win 11 : 69.92%
Win 10 : 28.1%
Win 7 : 1.67%
Win XP : 0.17%
win 8.1 : 0.09%
Win 8 : 0.03%
Desktop Windows Version Market Share Worldwide - June 2026
La bascule (Windows 11 / Windows 10) s'est faite en Juin 2025.

Le reste n'est que le bla bla bla habituel qui ne nous renseigne en rien sur l'état de Windows.
Je rappelle que Windows 11 a été annoncé le 24 Juin 2021, et lancé officiellement le 5 octobre 2021, il y a cinq ans.

Il y a cinq ans, le parc mondial des PC était de 1,95 Milliard de PC. Windows représentait 1,49 milliard de PC , soit 76.3% des PC.
Aujourd'hui, le parc mondial est de 2,08 milliard de PC Et Windows représente 70.8% des PC, soit 1,47 milliard de PC.
En pourcentage, il semblerait que la part du marché Windows a diminué. Mais en tenant compte du nombre de PC sous Windows, c'est plutôt stable.
Autrement dit, Windows a perdu sa croissance ! Les nouveaux ordinateurs sont davantage sous Mac, Linux ou ChromeOS que sous Windows.
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