« Il y a un aspect transitoire dont il faut tenir compte lorsque lon examine ces chiffres. Le programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU) de Microsoft destiné aux particuliers permet aux appareils Windows 10 éligibles de continuer à bénéficier de correctifs pendant une année supplémentaire, jusquau 12 octobre 2027. Mais il sagit dune prolongation payante, dune solution temporaire et non dune solution définitive, qui exclut la plupart des configurations dentreprise, LTSC et celles rattachées à un domaine », a déclaré Laura Libeer, rédactrice de contenu technique chez Lansweeper.
Dans lEspace économique européen (EEE), les utilisateurs Windows 10 éligibles peuvent bénéficier gratuitement des ESU jusquau 14 octobre 2026 sans avoir à activer la sauvegarde Windows ni à synchroniser leurs paramètres, applications ou identifiants dans le cloud. En dehors de lEEE, les particuliers doivent payer pour bénéficier des ESU, échanger des points Microsoft Rewards ou activer la sauvegarde Windows pour bénéficier dune année supplémentaire de mises à jour de sécurité.
Des millions d'utilisateurs continuent d'utiliser Windows 10 car leur matériel est physiquement incompatible avec Windows 11
Le rapport souligne que les secteurs qui s'appuient sur du matériel à longue durée de vie, certifié ou intégré sont ceux qui ont mis le plus de temps à abandonner Windows 10. Dans ce lot, on retrouve les domaines de la santé et de l'industrie pharmaceutique qui comptent la plus forte proportion d'appareils sous Windows 10, suivis par les secteurs de la grande consommation et du commerce de détail, puis par l'industrie manufacturière. Bon nombre de ces systèmes sont liés à des équipements spécialisés, des bornes interactives et des appareils industriels qui ne peuvent pas être mis à niveau facilement en raison de contraintes matérielles et des exigences de certification des fournisseurs. Ainsi, certains outils hérités, spécialisés ou liés à l'audio et à l'ingénierie fonctionnent mieux, voire exclusivement, sous Windows 10.
Grosso modo, les configurations matérielles requises pour Windows 11 ont empêché environ 400 millions d'ordinateurs de bénéficier de la mise à jour via les canaux officiels.
De plus, de nombreux utilisateurs et entreprises privilégient la stabilité à long terme de Windows 10 et hésitent à passer à Windows 11 en raison des changements apportés à l'ergonomie, des bugs et des nouvelles intégrations de télémétrie et d'intelligence artificielle.
Alors que Microsoft pousse son écosystème vers une nouvelle ère dominée par lIA agentique, un phénomène massif est brutalement venu fissurer cette stratégie : des millions dutilisateurs ont refusé de migrer vers Windows 11, malgré la fin du support de Windows 10 et les incitations insistantes de l'éditeur pour les pousser à passer à l'OS le plus récent. Le refus massif s'enracine dans un sentiment croissant de méfiance autour de la sécurité, de la gouvernance de lOS et de lusage généralisé de lIA agentique. Il faut dire que l'aveu de Microsoft selon lequel presque toutes les fonctionnalités principales de son OS sont défectueuses ne pousse pas à la confiance. En filigrane, un mot simpose : « désastre ».
Le projet End Of 10 liste les raisons pour lesquelles il est pertinent pour un possesseur dordinateur de décider de passer de Linux plutôt quà Windows 11
- C'est beaucoup moins cher. Un nouvel ordinateur portable coûte beaucoup d'argent. Les repair cafés vous aideront souvent gratuitement. Les mises à jour logicielles sont également gratuites, pour toujours. Vous pouvez bien sûr montrer votre soutien aux deux en faisant des dons !
- Pas de publicité, pas d'espionnage. De nos jours, Windows est accompagné de nombreuses publicités et de logiciels espions qui ralentissent votre ordinateur et augmentent votre facture d'énergie.
- Bon pour la planète. La production d'un ordinateur représente plus de 75 % des émissions de carbone au cours de son cycle de vie. Conserver un appareil en état de marche plus longtemps est un moyen extrêmement efficace de réduire les émissions.
- Soutien de la communauté. Si vous avez un problème avec votre ordinateur, le repair café local et le magasin d'informatique indépendant sont là pour vous aider. Vous pouvez également trouver un soutien communautaire dans les forums en ligne.
- Contrôle par l'utilisateur. C'est vous qui contrôlez le logiciel, pas les entreprises. Utilisez votre ordinateur comme vous l'entendez, aussi longtemps que vous le souhaitez.
Le projet "End of 10" vise à sauver les PC dits vieillissants (selon les critères de Microsoft) avec Linux au lieu de Windows 11.
Source : Lansweeper (publication sur les tendances dadoption des OS de la famille Microsoft)
Et vous ?
Ces chiffres vous semblent-ils pertinents ? Collent-ils avec la réalité dont vous êtes au fait ?
Partagez-vous les avis selon lesquels Windows nest plus aussi bon ? Quelle est la mouture de la famille de système dexploitation Windows qui est la meilleure selon vous ? Pour quelles raisons ?
Avez-vous essayé Linux comme alternative à Windows 11 ? Partagez votre expérience en termes davantages et dinconvénients.
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