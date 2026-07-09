Microsoft a publié une nouvelle version expérimentale de Windows 11 intégrant l'option de récupération « Cloud Rebuild », qui permet de réinstaller l'OS depuis le cloud, ainsi que d'autres améliorations

Microsoft a publié la version 26300.8772 de Windows 11 Insider, une version expérimentale qui introduit « Cloud Rebuild », une nouvelle option de récupération permettant de réinstaller le système d'exploitation depuis Internet, sans clé USB ni système installé en bon état de fonctionnement. Cette mise à jour active également par défaut la sauvegarde et la restauration des paramètres Windows pour les appareils d'entreprise éligibles qui ont fait l'objet d'une réinstallation ou d'une réinitialisation, et introduit un menu contextuel « Contrôle du compte » repensé.
Windows 11 est la dernière version majeure du système d'exploitation Windows NT de Microsoft, sortie le 5 octobre 2021, succédant à Windows 10 (2015). Elle est disponible sous forme de mise à jour gratuite pour les appareils fonctionnant sous Windows 10 qui répondent à ses exigences système. Son équivalent pour serveurs, Windows Server 2025, est sorti en 2024. Il s'agit de la première version majeure de Windows sans édition mobile correspondante, suite à la fin du support de Windows 10 Mobile. Au 14 octobre 2025, Windows 11 est la seule version de Windows destinée au grand public bénéficiant d'un support complet.
Microsoft a publié la version 26300.8772 de Windows 11 Insider Experimental Preview le 6 juillet dernier. Cette mise à jour apporte plusieurs améliorations en matière de récupération du système et dexpérience utilisateur. La nouveauté la plus marquante est la fonctionnalité « Cloud rebuild », une option de récupération qui permet aux utilisateurs de restaurer leur PC Windows 11 à un état connu pour être fonctionnel en effectuant une réinstallation complète du système dexploitation.
La nouvelle option « Cloud rebuild » de l'environnement de récupération Windows (WinRE) permet de réinstaller Windows
dans son intégralité à l'aide de fichiers téléchargés depuis Windows Update.
Contrairement à la fonctionnalité existante « Réinitialiser ce PC », « Cloud rebuild » télécharge à la fois limage Windows et les pilotes de périphériques depuis Windows Update. Ce processus fonctionne même lorsque le système dexploitation ne démarre pas et ne nécessite ni support USB, ni image personnalisée, ni système installé en bon état de fonctionnement.
Les utilisateurs peuvent essayer dès à présent la fonctionnalité « Cloud rebuild » :
- Lancez-la directement depuis lenvironnement de récupération Windows (WinRE) en sélectionnant « Dépannage » > « Récupération et désinstallation » > « Cloud rebuild ».
- Connecte-vous via un réseau Ethernet filaire ou Wi-Fi depuis WinRE.
- Vérifiez la version, lédition et la langue de Windows cibles, puis confirmez lavertissement concernant la perte de données avant le début de la reconstruction.
La sauvegarde et la restauration sont activées par défaut
Microsoft a activé par défaut la sauvegarde et la restauration des paramètres Windows pour les appareils éligibles joints à Microsoft Entra ou à Microsoft Entra en mode hybride, à compter de Windows 11, version 26H2. Ce changement évite aux administrateurs davoir à activer manuellement la sauvegarde, établissant ainsi un niveau de base de résilience. Les paramètres utilisateur et les listes dapplications du Microsoft Store sont automatiquement sauvegardés. Lorsquun appareil est réinstallé ou réinitialisé, lenvironnement utilisateur est restauré, ce qui améliore la cohérence et minimise les pertes de productivité.
« La sauvegarde des paramètres Windows n'est plus une opération que les administrateurs doivent configurer au préalable. Elle devient une base de résilience qui capture automatiquement les paramètres utilisateur et la liste des applications du Microsoft Store », a déclaré Microsoft. « Ainsi, lorsqu'un appareil est réimagé ou réinitialisé, les utilisateurs peuvent retrouver une configuration familière sans avoir à se fier à une configuration antérieure, ce qui améliore la cohérence de la restauration et réduit le temps nécessaire pour retrouver la productivité. »
Le menu « Contrôle des comptes » fait peau neuve
Parallèlement, le menu contextuel « Contrôle des comptes » de Windows 11 bénéficie désormais d'une interface modernisée. Un badge d'abonnement bien visible a été ajouté pour permettre aux utilisateurs d'identifier plus facilement leur formule d'abonnement, d'accéder aux avantages dont ils bénéficient et d'explorer les possibilités de mise à niveau.
Interface utilisateur présentant le menu contextuel « Contrôle du compte » mis à jour, avec les badges d'abonnement,
les avantages du compte et les détails relatifs au stockage.
L'arrivée de ces nouvelles fonctionnalités de récupération s'inscrit toutefois dans un contexte où Microsoft cherche à renforcer la fiabilité de Windows 11, après plusieurs incidents ayant affecté le système. Il y a quelques mois, l'entreprise a admis que presque toutes les fonctionnalités principales de son système d'exploitation étaient défectueuses. En novembre 2025, le géant américain a en effet reconnu toute une série de bogues introduits par la mise à jour 24H2 (KB5062553), affectant des composants essentiels reposant sur XAML, comme le menu Démarrer, la barre de recherche, les paramètres, la barre des tâches et l'Explorateur de fichiers.
L'entreprise a officiellement confirmé ces problèmes plusieurs mois après leur apparition, alors qu'elle présentait auparavant Windows 11 24H2 comme la version la plus fiable jamais conçue.
Au-delà de ces problèmes de stabilité, les performances de Windows 11 continuent d'alimenter les débats. Si Microsoft le présente comme son système d'exploitation le plus rapide et le plus sécurisé, de nombreux utilisateurs dénoncent depuis son lancement sa lourdeur, sa lenteur et la fréquence de ses bogues.
Une analyse relayée par la presse spécialisée au début de l'année a conclu que Windows 11 affichait des performances inférieures à celles de Windows 10, voire de Windows 7, dans de nombreux benchmarks synthétiques et dans des scénarios d'utilisation réels. Ce décalage entre les promesses marketing et les mesures observées alimente les critiques sur l'évolution du système d'exploitation.
Source : Microsoft
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