Dans son blog, Microsoft a indiqué « qu'après avoir provisionné un PC avec une mise à jour cumulative mensuelle Windows 11, version 24H2, publiée en juillet 2025 ou après (KB5062553), diverses applications telles que StartMenuExperiencehost, Search, SystemSettings, Taskbar ou Explorer peuvent rencontrer des difficultés ». Il est amusant de constater qu'en juillet dernier, la société affirmait que Windows 11 24H2 était la version Windows la plus fiable jamais conçue.
Ces dernières semaines ne sont pas de tout repos pour Microsoft. La grande enseigne a corrigé une panne de Microsoft 365 qui rendait les fichiers inutilisables ; ce type de panne semble se produire assez régulièrement.
Du côté de Windows, la situation est probablement pire. Microsoft a été critiqué par Nvidia, car le dernier Patch Tuesday entraîne des problèmes de performances dans les jeux. Le fabricant de GPU a publié un pilote de correction d'urgence pour résoudre ces problèmes.
Cette annonce fait suite à la vive réaction négative à laquelle le responsable Windows de la société a récemment été confronté en raison de l'évolution du système d'exploitation vers un OS agentique, comme cela a été dévoilé en début de semaine.
Tout cet enchainement d'évènements a peut-être contribué à ce que Microsoft reconnaisse publiquement que plusieurs fonctionnalités centrales de Windows 11 sont gravement défaillantes. Cet aveu rare met en lumière un ensemble de dysfonctionnements profonds touchant le cur même de lOS : le Shell, linterface, les modules XAML et divers processus qui structurent lexpérience utilisateur. Pour les professionnels de linformatique, cette situation soulève des inquiétudes majeures quant à la stabilité du système, à la gestion de parc et à la stratégie de mise à jour.
Selon les détails rendus publics par léditeur, différents correctifs déployés ces derniers mois entraînent des plantages ou des comportements anormaux. Les symptômes sont variés : un menu Démarrer qui refuse de souvrir, un explorateur de fichiers instable, la barre des tâches qui cesse de répondre, les Paramètres système qui ne saffichent plus, des erreurs dinitialisation de ShellHost ou de StartMenuExperienceHost, voire des crashs répétés dExplorer.exe.
Dans certains scénarios, linterface se retrouve dans un état inutilisable dès la première connexion de lutilisateur. Les environnements non persistants par exemple les solutions VDI utilisées en entreprise sont particulièrement touchés. Ce pattern suggère que le problème ne se situe pas uniquement dans linterface, mais bien dans le chemin de provisioning des applications essentielles au cur de Windows.
Il est intéressant de noter que, bien que Microsoft ne reconnaisse le problème qu'en novembre 2025, celui-ci existe depuis la mise à jour Patch Tuesday de juillet 2025 (KB5062553), soit depuis quatre mois. De plus, comme Windows 11 25H2 partage la même base de code que la version 24H2, la dernière mise à jour des fonctionnalités de Windows 11 est également concernée.
Dans l'article d'assistance, Microsoft explique :
Doù vient la panne ?
Microsoft explique que la source du problème se situe dans certains composants XAML intégrés aux mises à jour récentes. XAML, qui alimente de larges parties de linterface moderne de Windows 11, semble échouer au moment où lOS initialise des vues essentielles pendant la création ou la préparation du profil utilisateur.
Cet échec provoque un effet cascade : si une seule vue XAML critique ne saffiche pas ou ne se charge pas correctement, cest tout le Shell de Windows qui peut sécrouler. Lorsque la barre des tâches, le menu Démarrer ou lexplorateur tombent en panne, lOS reste techniquement « en vie », mais lutilisateur na plus les moyens dinteragir avec la machine autrement quen passant par des outils durgence comme PowerShell ou le Gestionnaire des tâches.
Une situation très préoccupante pour les entreprises
Pour les administrateurs systèmes, la reconnaissance officielle de ces dysfonctionnements a plusieurs implications concrètes. La première concerne le déploiement des mises à jour : certaines organisations appliquent encore un processus automatisé ou semi-automatisé, ce qui les expose à des défaillances massives en chaîne. Le risque est particulièrement élevé dans les environnements où les postes sont créés dynamiquement, comme les bureaux virtuels persistants ou non persistants.
La deuxième implication porte sur la productivité. Pour de nombreux utilisateurs, un menu Démarrer en panne ou un explorateur instable ne sont pas de simples désagréments : ce sont des blocages complets du poste de travail, entraînant des heures perdues et des interventions support durgence.
Enfin, cette crise de stabilité renforce une question que beaucoup de DSI posent déjà en interne : Windows 11 est-il suffisamment mature pour un déploiement massif ? Certains envisagent désormais de retarder leurs migrations, dautres de réfléchir à des stratégies hybrides incluant des versions LTSC ou un maintien prolongé de Windows 10.
Les mesures annoncées par Microsoft
Face à lampleur du problème, Microsoft a publié des instructions temporaires pour réenregistrer les packages affectés via des scripts PowerShell. Ces scripts permettent parfois de restaurer le Shell ou de relancer les composants XAML défaillants.
Cependant, ces solutions ne constituent pas un correctif. Elles relèvent davantage du contournement, et ne garantissent pas que le problème ne reviendra pas après une nouvelle connexion ou un nouveau déploiement. Aucun calendrier précis na été annoncé pour une correction définitive, laissant les équipes IT dans une période dincertitude.
Microsoft assure néanmoins travailler sur un correctif complet, mais reconnaît que la résolution demandera du temps, vu la nature profonde du dysfonctionnement.
Un problème qui interroge la qualité logicielle
Lincident révèle un malaise plus large. Windows 11 sest construit sur une stratégie dévolution rapide, avec un rythme de livraisons soutenu et une intégration croissante des composants modernes, souvent étroitement liés à des frameworks en évolution continue.
Cette cadence, combinée à la montée des fonctionnalités agentiques et à la refonte permanente de lexpérience utilisateur, pourrait fragiliser le socle traditionnel de lOS. Lorsque des modules critiques comme le Shell, la barre des tâches ou StartMenuExperienceHost tombent en panne simultanément, cela indique un problème dans la chaîne de tests, dans larchitecture ou dans la gestion du cycle de vie des composants.
Pour les entreprises, cet épisode relance le débat sur léquilibre entre innovation rapide et stabilité structurelle. Windows 11 se veut moderne, connecté, intelligent. Mais il doit dabord être fiable.
La mise à jour Windows 11 25H2 rend les claviers et souris USB inutilisables
Depuis le déploiement du correctif en octobre, de nombreux messages affluent sur les forums officiels de Microsoft et dans les forums spécialisés. Tous décrivent le même scénario : après installation, si Windows rencontre un problème et que lutilisateur tente douvrir le mode de récupération, aucun périphérique USB nest reconnu. Le curseur reste immobile, les touches muettes, et le système de secours devient inutilisable.
