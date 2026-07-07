Lentreprise a déjà reconnu que toutes les fonctionnalités de son OS sont défectueuses
Cest un nouveau rapport de plus qui vient allonger la longue liste de reproches des utilisateurs à lendroit de Windows 11. Les utilisateurs pointent une accumulation de bloatware, de mises à jour instables et de contraintes matérielles artificielles qui poussent au renouvellement du matériel. De nombreux indicateurs convergent vers une conclusion : Windows nest plus aussi bon comme par le passé et comme semble le souligner un ex-ingénieur de Microsoft dans une récente sortie à propos de la qualité du bloc-notes.
Microsoft a confirmé que Windows 11 présente un grave bogue de stockage capable de consommer silencieusement des centaines de Go sur votre disque C:. Si, dans Paramètres > Stockage > Système et espace réservé, vous constatez que les fichiers système occupent 100 Go, 200 Go, voire 500 Go, le problème ne provient peut-être pas de téléchargements aléatoires.
Un fichier protégé nommé CapabilityAccessManager.db-wal peut grossir de manière incontrôlée ; il se trouve à l'emplacement suivant : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager\
Ce fichier est lié à la gestion de la confidentialité et à la journalisation des accès sous Windows pour des éléments tels que la caméra, le microphone, la localisation et la capture décran. Normalement, il ne devrait occuper que quelques Mo. Sur les PC concernés, des utilisateurs ont signalé des tailles de 70 Go, 110 Go, 200 Go, voire 513 Go.
Microsoft a discrètement corrigé ce problème dans la mise à jour KB5095093, en indiquant que celle-ci « améliore lutilisation de lespace disque » pour ce fichier. Le correctif devrait également être déployé automatiquement lors du Patch Tuesday de juillet 2026.
Surprise ? En principe non, si on prend en compte que Microsoft même a reconnu que toutes les fonctionnalités de Windows 11 sont défectueuses. Des rapports dans le genre devrait donc continuer de paraître jusquà ce que le code de lOS que certains utilisateurs soupçonnent dêtre vibe-codé soit nettoyé dans son entièreté
#Windows11 tiene un bug que puede inflar CapabilityAccessManager.db-wal y ocupar decenas de GB en disco.— SoyITPro (@SoyITPro) July 4, 2026
ℹ️El archivo está ligado a permisos de apps como cámara, micrófono y ubicación. Microsoft ya reconoció el problema y lo corrigió en KB5095093.
🚨Si ves tu SSD llenándose pic.twitter.com/cthol7UKAc
Microsoft a été critiqué par Nvidia, car son Patch Tuesday d'alors entraînait des problèmes de performances dans les jeux. Le fabricant de GPU a publié un pilote de correction d'urgence pour résoudre ces problèmes.
Cette annonce fait suite à la vive réaction négative à laquelle le responsable Windows de la société a récemment été confronté en raison de l'évolution du système d'exploitation vers un OS agentique.
Tout cet enchainement d'évènements a peut-être contribué à ce que Microsoft reconnaisse publiquement que plusieurs fonctionnalités centrales de Windows 11 sont gravement défaillantes. Cet aveu rare met en lumière un ensemble de dysfonctionnements profonds touchant le cur même de lOS : le Shell, linterface, les modules XAML et divers processus qui structurent lexpérience utilisateur. Pour les professionnels de linformatique, cette situation soulève des inquiétudes majeures quant à la stabilité du système, à la gestion de parc et à la stratégie de mise à jour.
Selon les détails rendus publics par léditeur, différents correctifs déployés ces derniers mois entraînent des plantages ou des comportements anormaux. Les symptômes sont variés : un menu Démarrer qui refuse de souvrir, un explorateur de fichiers instable, la barre des tâches qui cesse de répondre, les Paramètres système qui ne saffichent plus, des erreurs dinitialisation de ShellHost ou de StartMenuExperienceHost, voire des crashs répétés dExplorer.exe.
Dans certains scénarios, linterface se retrouve dans un état inutilisable dès la première connexion de lutilisateur. Les environnements non persistants par exemple les solutions VDI utilisées en entreprise sont particulièrement touchés. Ce pattern suggère que le problème ne se situe pas uniquement dans linterface, mais bien dans le chemin de provisioning des applications essentielles au cur de Windows.
Il est intéressant de noter que, bien que Microsoft ne reconnaisse le problème qu'en novembre 2025, celui-ci existe depuis la mise à jour Patch Tuesday de juillet 2025 (KB5062553), soit depuis quatre mois.
Windows 11 affiche des performances inférieures à celles des anciennes versions de Windows dans presque tous les tests de performance, l'OS a pourtant été vendu comme la version la plus rapide et sécurisée
Une analyse approfondie relayée par la presse spécialisée met en évidence une tendance troublante : sur de nombreux tests synthétiques et scénarios réels, Windows 11 affiche des performances inférieures à celles de Windows 10, et parfois même de Windows 7, pourtant officiellement abandonné.
Le YouTuber TrigrZolt a réalisé plusieurs tests comparatifs entre six générations de Windows (de XP à Windows 11) afin de déterminer laquelle était la plus rapide pour effectuer une série de tâches. Étonnamment, Windows 11 est arrivé dernier dans la plupart des tests, notamment en termes de vitesse de démarrage, d'autonomie de la batterie, de vitesse d'ouverture des applications et de montage vidéo.
Windows 11 est également arrivé dernier en termes d'utilisation de la mémoire, consommant beaucoup plus de RAM que les anciennes versions du système d'exploitation, même sans aucune application en cours d'exécution sur l'ordinateur portable. Cette utilisation supplémentaire de la mémoire peut être principalement attribuée à la vaste suite de services d'arrière-plan et de télémétrie dont les utilisateurs expérimentés se plaignent depuis des années. Windows 11 a également été le plus lent dans le test de montage vidéo utilisant OpenShot.
La dernière version de Windows a également pris le plus de temps pour ouvrir l'Explorateur de fichiers et Paint. Si la nouvelle application Paint dispose de nombreuses fonctionnalités supplémentaires qui pourraient expliquer ses mauvaises performances sur les anciens matériels, la lenteur de l'Explorateur de fichiers est une source constante de frustration pour les utilisateurs de Windows 11 ; il reste douloureusement lent malgré une utilisation deux fois plus importante de RAM que son homologue Windows 10.
Du côté positif, Windows 11 a obtenu des résultats relativement meilleurs dans certains benchmarks, tels que la vitesse de transfert de fichiers et la comparaison de l'utilisation de l'espace disque pour les applications par défaut. Le dernier système d'exploitation est également arrivé troisième dans l'un des tests de chargement de pages, mais, étonnamment, il a été le plus lent à charger la page d'accueil de Google, qui est optimisée pour se charger à une vitesse fulgurante sur pratiquement tous les appareils.
Au cas où vous vous poseriez la question, les six ordinateurs portables utilisés pour les tests étaient tous exactement du même modèle : Lenovo ThinkPad X220 équipé d'un processeur Intel Core i5-2520M, de 8 Go de RAM et d'un disque dur mécanique de 256 Go. L'appareil ne prend pas officiellement en charge Windows 11, ce qui a probablement contribué à ses mauvais résultats.
Et vous ?
Microsoft peut-il encore garantir la stabilité de Windows 11 alors que des composants centraux du Shell seffondrent après une simple mise à jour ?
La cadence actuelle de déploiement des mises à jour Windows est-elle devenue incompatible avec une véritable qualité logicielle ?
Les entreprises devraient-elles retarder leurs migrations vers Windows 11 tant que Microsoft na pas prouvé que ces problèmes sont durablement corrigés ?
Larchitecture moderne de Windows, hyper-dépendante de XAML et de composants dynamiques, est-elle en train de devenir trop fragile pour un OS utilisé en environnement critique ?
Assiste-t-on à une crise de confiance comparable à celle de Windows Vista, mais à léchelle dun OS utilisé massivement en entreprise ?
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