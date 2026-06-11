Microsoft a publié l'ensemble d'utilitaires système PowerToys 0.100, avec un nouveau guide des raccourcis, des améliorations apportées à la palette de commandes et une mise à niveau vers .NET 10

Présentation du nouveau guide des raccourcis

Palette de commandes : nouvelle galerie d'extensions, Dock multi-écrans, et bien plus encore

Améliorations apportées à Power Display

ZoomIt : améliorations apportées à la capture et à l'enregistrement par webcam

Améliorations apportées aux fondements et à la plateforme

Autres changements notables

Gestionnaire de clavier : le nouvel éditeur WinUI 3 est désormais activé par défaut.

Mouse Without Borders : ajout d'une nouvelle action « Actualiser les connexions » pour reconnecter rapidement les périphériques.

Redimensionneur d'images : les modifications apportées aux paramètres sont désormais prises en compte automatiquement sans qu'il soit nécessaire de redémarrer l'application.

Quick Accent : amélioration de la fiabilité dans les configurations à haute résolution (DPI élevé) et multi-écrans, ainsi que prise en charge des caractères polytoniques grecs.

Peek : ajout d'une option permettant de désactiver les info-bulles d'aperçu des fichiers.

PowerToys Run : amélioration du traitement des calculs avec des nombres complexes dans la calculatrice et documentation d'un nouveau plugin communautaire « Disk Analyzer ».



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Microsoft PowerToys est un ensemble d'utilitaires système open source destiné aux utilisateurs avancés sous Windows. Ces programmes ajoutent ou modifient des fonctionnalités afin d'optimiser la productivité ou d'offrir davantage de possibilités de personnalisation. PowerToys est disponible pour Windows 95, Windows XP, Windows 10 et Windows 11. Les PowerToys pour Windows 10 et Windows 11 sont des logiciels gratuits et open source sous licence MIT, hébergés sur GitHub.Le 9 juin 2026, Microsoft a annoncé la sortie d'une nouvelle version de PowerToys, estampillée 0.100. Cette mouture propose un tout nouveau « Guide des raccourcis », une mise à jour majeure de la palette de commandes avec une nouvelle galerie d'extensions et la prise en charge du Dock sur plusieurs écrans, ainsi qu'une série d'améliorations apportées à Power Display.Microsoft a également mis à niveau PowerToys vers .NET 10, amélioré la fiabilité des mises à jour automatiques, réduit la taille du programme d'installation et poursuivi la modernisation de l'expérience utilisateur dans toute la suite.Le nouveau Guide des raccourcis a été entièrement repensé et développé de A à Z par Microsoft. Cette nouvelle fonctionnalité s'affiche sous la forme d'un volet sur le côté de l'écran et détecte automatiquement l'application active lorsqu'elle est lancée, affichant ainsi les raccourcis pertinents par rapport à ce que l'utilisateur est en train de faire. Outre les raccourcis spécifiques aux applications, le Guide des raccourcis inclut également un large éventail de raccourcis Windows et de raccourcis provenant des utilitaires PowerToys activés.Microsoft a conçu la palette de commandes dans un souci d'évolutivité. Les développeurs peuvent créer leurs propres extensions, les distribuer via le Microsoft Store ou WinGet, et proposer des fonctionnalités qui aident les utilisateurs à travailler plus efficacement.« L'une des remarques qui nous a été régulièrement rapportée est qu'il n'était pas toujours facile de trouver et d'installer des extensions. C'est pourquoi nous lançons la Galerie d'extensions », a déclaré Microsoft sur son blog.Accessible depuis les paramètres de la palette de commandes, la Galerie d'extensions permet aux utilisateurs de parcourir, de découvrir, d'installer, de mettre à jour et de supprimer des extensions sans quitter la palette de commandes.Le Dock a également bénéficié d'une mise à jour majeure avec la prise en charge de plusieurs écrans. Chaque écran peut désormais disposer de sa propre configuration de Dock indépendante, ce qui facilite l'adaptation de la configuration à chaque écran de l'espace de travail. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir quels écrans doivent afficher un Dock directement depuis les réglages de la palette de commandes, et l'expérience améliorée « Épingler au Dock » leur permet désormais de choisir exactement où une commande doit être épinglée.De plus, l'extension « Performance Monitor » dispose désormais d'un nouveau widget Batterie qui affiche le niveau de charge, l'état de la charge et l'autonomie restante estimée. Microsoft a également ajouté la possibilité d'épingler des indicateurs spécifiques, tels que le CPU, la mémoire, le GPU, le réseau et la batterie, directement dans le Dock.Au-delà de ces fonctionnalités, l'entreprise a intégré des dizaines de corrections et d'améliorations à la palette de commandes, notamment une recherche plus performante, une meilleure fiabilité, des améliorations en matière d'accessibilité, des optimisations des performances et des mises à jour de la plateforme d'extensions.Microsoft a indiqué que cette version de PowerToys se concentre principalement sur l'amélioration de la fiabilité, de la compatibilité et de la détection des écrans. Avec cette mouture, le démarrage est désormais plus rapide sur de nombreux systèmes, l'identification des écrans est plus fiable d'un redémarrage à l'autre, et les paramètres des écrans sont conservés de manière plus cohérente.Microsoft a également introduit un nouveau mode de compatibilité maximale pour les écrans qui ne signalent pas correctement leurs capacités DDC, ce qui permet à Power Display de fonctionner avec une gamme plus large de moniteurs.Plusieurs améliorations en matière d'ergonomie ont également été apportées. Le menu contextuel peut désormais être fermé à l'aide de la touche Échap, les curseurs prennent en charge le réglage par la molette de la souris, et les écrans sont automatiquement réanalysés lorsque le PC sort du mode veille.Cette mise à jour permet désormais d'afficher une image de webcam en superposition pendant l'enregistrement, ce qui facilite la création de démos, de présentations et de tutoriels. Microsoft a également ajouté la possibilité d'enchaîner plusieurs clips avec des transitions, ce qui permet aux utilisateurs d'assembler leurs enregistrements sans quitter ZoomIt.Dans cette version, Microsoft a mis à niveau PowerToys vers .NET 10, afin de « rester à la pointe des dernières améliorations de la plateforme et des outils, et d'accélérer l'expérience utilisateur dans son ensemble ». L'entreprise a également réduit de 15 % l'encombrement du programme d'installation, ce qui allège les téléchargements et rend les installations plus efficaces.La mise à jour automatique est également devenue plus fiable. PowerToys redémarre désormais correctement après la mise à jour, affiche des notifications de réussite plus claires et sauvegarde automatiquement les fichiers de configuration avant les mises à jour, afin que les paramètres puissent être restaurés en cas de détection d'une corruption.Dans le cadre des efforts continus de Microsoft pour moderniser ses produits, Quick Accent et Workspaces ont abandonné les bibliothèques de thèmes WPF personnalisées et utilisent désormais un style WPF natif inspiré de Fluent. Selon l'entreprise, ce changement leur permet de mieux s'aligner sur l'expérience globale de PowerToys et sur le langage de conception moderne de Windows. Workspaces, en particulier, a bénéficié d'une refonte importante de son expérience utilisateur, avec une typographie et un espacement actualisés, des améliorations de la mise en page et une interface globalement plus épurée.Pour consulter la liste complète des modifications et des corrections, les utilisateurs peuvent se reporter aux notes de mise à jour détaillées sur GitHub.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés proposées par cette version ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?