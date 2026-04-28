Microsoft publie l'ensemble d'utilitaires système PowerToys 0.99, avec de nouvelles commandes pour les écrans, une gestion des fenêtres simplifiée et des améliorations apportées au Dock

Présentation de « Grab And Move » : faites glisser et redimensionnez les fenêtres depuis n'importe quel endroit (Aperçu)

Découvrez Power Display : contrôlez vos écrans directement depuis la barre d'état système (Aperçu)

Palette de commandes : Dock compact, historique de la calculatrice et fiabilité

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Microsoft PowerToys est un ensemble d'utilitaires système gratuits (devenus par la suite open source) destinés aux utilisateurs avancés, développés par Microsoft pour être utilisés sur le système d'exploitation Windows. Ces programmes ajoutent ou modifient des fonctionnalités afin d'optimiser la productivité ou d'offrir davantage de possibilités de personnalisation. Les PowerToys pour Windows 10 et Windows 11 sont des logiciels gratuits et open source sous licence MIT, hébergés sur GitHub.« Nous sommes de retour avec une nouvelle version de PowerToys ! Ce mois-ci, découvrez "Power Display" pour contrôler vos écrans depuis la barre d'état système, "Grab And Move" pour déplacer et redimensionner rapidement les fenêtres, ainsi qu'une série d'améliorations apportées à la palette de commandes et au Dock, sans oublier des mises à jour dans l'ensemble de la suite d'utilitaires », a déclaré Niels Laute, chef de produit senior chez Microsoft.Cette version introduit Grab And Move, un nouvel utilitaire qui vous permet de faire glisser et de redimensionner les fenêtres sans avoir à cibler la barre de titre ou les bords de la fenêtre.Maintenez la touche Alt enfoncée et cliquez avec le bouton gauche de la souris n'importe où sur une fenêtre pour la faire glisser, ou maintenez la touche Alt enfoncée et cliquez avec le bouton droit pour la redimensionner à partir de l'endroit où se trouve votre curseur. Les utilisateurs qui utilisent déjà la touche Alt comme modificateur système peuvent désormais choisir d'utiliser la touche Win à la place.Selon Microsoft, Grab And Move est idéal pour les grands écrans ou les fenêtres qui se sont déplacées hors de l'écran, et s'intègre à l'interface de paramètres existante, notamment grâce à la prise en charge des stratégies GPO, à une page OOBE et à une interface utilisateur de configuration indépendante des raccourcis clavier.Power Display est un nouvel utilitaire qui vous permet de contrôler vos écrans directement depuis la barre d'état système. Une fois activé, vous pouvez ouvrir le menu contextuel à partir de l'icône de la barre d'état ou d'un raccourci personnalisable pour accéder rapidement à vos écrans connectés. Power Display détecte automatiquement vos écrans et, s'ils sont pris en charge, vous permet de régler des paramètres tels que le volume, la luminosité, le contraste et le profil de couleur.Vous pouvez également créer des profils pour passer rapidement d'une configuration à l'autre en un seul clic. Les profils peuvent être configurés dans les Paramètres et apparaîtront directement dans le menu déroulant pour un accès facile.Enfin, les profils Power Display peuvent désormais être modifiés automatiquement à l'aide de Light Switch. Dans les paramètres de Light Switch, vous pouvez sélectionner un profil comme action, ce qui vous permet d'ajuster facilement les paramètres de votre écran en fonction du thème clair ou sombre actuellement sélectionné.PowerToys 0.99 apporte un grand nombre de corrections et d'améliorations à la palette de commandes et au Dock. Outre de nombreuses améliorations en termes de performances et de stabilité,...