L'ensemble d'utilitaires système PowerToys 0.98 est disponible avec une nouvelle interface utilisateur pour le gestionnaire de clavier, le dock de la palette de commandes et une version améliorée de CursorWrap



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Microsoft PowerToys est un ensemble d'utilitaires système gratuits destinés aux utilisateurs avancés, développés par Microsoft pour être utilisés sur le système d'exploitation Windows. Ces programmes ajoutent ou modifient des fonctionnalités afin d'optimiser la productivité ou d'offrir davantage de possibilités de personnalisation. Les PowerToys pour Windows 10 et Windows 11 sont des logiciels gratuits et open source sous licence MIT, hébergés sur GitHub.Microsoft publie une nouvelle version de PowerToys : PowerToys 0.98 ! Avec cette version, ils présentent le nouveau dock de la palette de commandes, ainsi qu'une interface utilisateur remaniée pour le gestionnaire de clavier et de nombreuses autres améliorations dans l'ensemble des utilitaires. Vous pouvez télécharger la mise à jour en vérifiant les mises à jour dans PowerToys ou en vous rendant sur la page de publication.Cette version introduit une nouvelle expérience d'éditeur pour Keyboard Manager. L'interface utilisateur a été entièrement repensée à l'aide de WinUI 3, ce qui permettra de la maintenir et de l'améliorer plus facilement à l'avenir.Grâce à cette nouvelle base, ils ont également profité de l'occasion pour tenir compte des commentaires et repenser l'expérience d'édition. Au lieu de travailler sur deux fenêtres distinctes, le nouvel éditeur offre une vue unique et unifiée où vous pouvez gérer à la fois les remappages de touches individuelles et de raccourcis. Une nouvelle boîte de dialogue d'édition facilite la création de remappages, que vous souhaitiez remapper une touche ou un raccourci, envoyer du texte, ou ouvrir une application ou une URL.Dans le cadre de cette refonte de l'interface utilisateur, ils ont également ajouté des boutons à bascule individuels, vous permettant d'activer ou de désactiver rapidement les remappages sans avoir à supprimer l'entrée. Le nouvel éditeur Keyboard Manager peut être activé dans les Paramètres, et tous vos remappages existants devraient fonctionner et être conservés. L'équipe de PowerToys a conservé les deux systèmes d'édition en place pendant qu'ils améliorent la nouvelle expérience.En plus du nouvel éditeur, vous pouvez désormais activer ou désactiver le gestionnaire de clavier à l'aide d'un raccourci ou via la commande « Keyboard Manager » dans la palette de commandes. Ils ont également ajouté la prise en charge de la saisie multiligne lors de l'envoi de texte.Cette version introduit le Dock de la Palette de commandes, un nouveau mode optionnel qui vous permet de garder vos commandes et extensions préférées à portée de main. Lorsquil est activé via les paramètres de la Palette de commandes, le Dock reste visible à lécran et offre un accès rapide aux outils que vous utilisez le plus.Vous pouvez positionner le Dock en haut, en bas, à gauche ou à droite de votre écran et le personnaliser pour l'adapter à votre flux de travail. Pour commencer, ouvrez les paramètres de la palette de commandes et activez le Dock sur la page Dock. De là, vous pouvez également ajuster sa position et son apparence. Par défaut, quelques extensions sont déjà épinglées. Pour en ajouter d'autres, ouvrez la Palette de commandes, accédez à une commande, puis sélectionnez Épingler au Dock dans le menu contextuel ou le menu des actions supplémentaires. Les éléments épinglés apparaîtront dans le Dock, et vous pouvez les réorganiser ou les supprimer en cliquant avec le bouton droit sur le Dock et en sélectionnant Modifier le Dock, où vous pouvez faire glisser les éléments dans l'ordre de votre choix.Si vous souhaitez découvrir encore plus de fonctionnalités, n'hésitez pas à consulter la boutique d'extensions pour trouver d'autres extensions de la Palette de commandes !Outre le nouveau Dock, cette version inclut de nombreuses améliorations supplémentaires pour la Palette de commandes. Ils ont corrigé un grand nombre de bugs et ajouté plusieurs nouveaux paramètres, notamment des options pour ajuster la transparence des fenêtres, conserver le texte de recherche entre les activations et masquer les résultats non liés à l'application.Les performances ont également fait l'objet d'une attention particulière dans cette version. Les améliorations apportées à la mise en cache, à la réactivité de l'interface utilisateur et d'autres optimisations rendent la Palette de commandes plus rapide et plus fluide que jamais.CursorWrap a également bénéficié de plusieurs améliorations dans cette version, basées sur les retours de la communauté. Le moteur de bouclage a été réécrit pour mieux prendre en charge les configurations multi-écrans complexes, rendant le comportement plus fiable sur différentes configurations. Ils ont également ajouté quelques nouvelles options, notamment la possibilité de désactiver CursorWrap lorsqu'un seul écran est connecté, et un nouveau mode d'activation qui vous permet de boucler le curseur uniquement en maintenant la touche Ctrl ou Maj enfoncée.Ils ont apporté une amélioration très demandée à la fonction « Toujours au premier plan ». En plus du raccourci clavier, vous pouvez désormais épingler une fenêtre directement depuis la barre de titre en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant l'option « Toujours au premier plan ». Cela permet aux utilisateurs de souris d'épingler ou de désépingler plus facilement et rapidement une fenêtre. Vous pouvez également régler la transparence d'une fenêtre épinglée à l'aide des touches Ctrl + Maj + +/- pour augmenter ou réduire la transparence.- ZoomIt : ajout dune nouvelle fonctionnalité dédition vidéo qui vous permet de découper les enregistrements décran.- Awake : de nombreuses corrections de bugs et améliorations pour rendre lexpérience plus fiable.- New+ : vous pouvez désormais masquer lélément « Nouveau » intégré à Windows dans le menu contextuel.- Advanced Paste : ajout de la copie automatique pour les raccourcis clavier dactions personnalisées, permettant à un seul raccourci de copier et dexécuter une action, ainsi quune prise en charge améliorée de Foundry Local.Pour la prochaine mise à jour, l'équipe PowerToys se concentra sur une mise à jour globale visant à améliorer la stabilité et à corriger les bogues, afin d'optimiser les performances et la stabilité générales.Pensez-vous que cette version est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?