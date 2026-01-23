Microsoft publie l'ensemble d'utilitaires système PowerToys 0.97 qui apporte une mise à niveau de l'interface utilisateur de la palette de commandes, un nouvel outil CursorWrap et des fonctionnalités CLI

La palette de commandes fait l'objet d'une mise à jour majeure

Présentation de CursorWrap

Le menu contextuel Accès rapide est plus rapide

Prise en charge CLI étendue dans PowerToys

Autres changements notables



Microsoft PowerToys est un ensemble d'utilitaires système gratuits conçus pour les utilisateurs expérimentés et développés par Microsoft pour être utilisés sur le système d'exploitation Windows. Ces programmes ajoutent ou modifient des fonctionnalités afin d'optimiser la productivité ou d'offrir davantage de personnalisation. PowerToys pour Windows 10 et Windows 11 est un logiciel gratuit et open source sous licence MIT et hébergé sur GitHub.PowerToys 0.97 a été lancé, apportant une mise à jour majeure de la palette de commandes et introduisant CursorWrap pour les configurations multi-écrans. La palette de commandes ajoute un onglet Personnalisation pour les images d'arrière-plan et la teinte des couleurs, ainsi qu'un classement de secours afin que vous puissiez réorganiser les résultats par extension. Une extension PowerToys intégrée vous permet également d'exécuter des actions utilitaires à partir de la palette, comme activer/désactiver Light Switch ou changer de disposition FancyZones.La palette de commandes prend désormais en charge Peek pour les aperçus de fichiers et de dossiers, ainsi que la saisie Pinyin et une extension Remote Desktop intégrée. L'extension Web Search ajoute des options de moteur de recherche personnalisées, et la prise en charge du glisser-déposer permet à File Indexer et Clipboard History de déplacer du contenu de la palette de commandes vers d'autres applications.Le nouvel outil CursorWrap enroule le curseur vers le bord opposé du moniteur actif lorsqu'il franchit la limite de l'écran. PowerToys 0.97 étend également la prise en charge de l'interface CLI à FancyZones, Image Resizer et File Locksmith, et inclut un menu contextuel d'accès rapide plus rapide, une icône de barre d'état monochrome en option, des améliorations de Light Switch et des mises à jour de Advanced Paste.Cette version introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités, des options de personnalisation plus poussées et une longue liste d'améliorations à tous les niveaux.: Une toute nouvelle page de personnalisation vous permet de personnaliser l'interface utilisateur de la palette de commandes à votre guise. Vous pouvez désormais choisir une image d'arrière-plan et appliquer une teinte de couleur pour personnaliser véritablement la palette de commandes. Pour personnaliser ce paramètre, ouvrez: Pour vous permettre de mieux contrôler l'ordre des résultats de recherche, ils ont ajouté un classement de secours. Vous pouvez gérer les classements de secours à partir de la page des paramètres d'une extension en cliquant sur Gérer l'ordre de secours. Vous pouvez alors réorganiser les commandes en les faisant glisser selon vos préférences.: Il s'agissait d'une demande importante de la communauté. Une nouvelle extension PowerToys intégrée vous permet désormais de contrôler les fonctionnalités de PowerToys directement depuis la palette de commandes. Vous pouvez activer ou désactiver Light Switch, changer de disposition FancyZones, choisir une couleur et bien plus encore, le tout sans quitter la palette de commandes. Assurez-vous simplement que les utilitaires que vous souhaitez utiliser sont activés dans les paramètres PowerToys. De plus, vous pouvez désormais utiliser Peek pour prévisualiser les fichiers et dossiers dans la palette de commandes !- Prise en charge du pinyin ! Pour l'activer, assurez-vous que la langue de votre système d'exploitation est définie sur une variante chinoise prise en charge.- Une nouvelle extension Remote Desktop intégrée pour accéder rapidement à vos bureaux distants.- Vous pouvez désormais sélectionner un moteur de recherche personnalisé dans les paramètres de l'extension Web Search.- Ajout de la prise en charge du glisser-déposer. File Indexer et Clipboard History peuvent désormais faire glisser du contenu de la palette de commandes vers d'autres applications, et les développeurs d'extensions peuvent ajouter cette fonctionnalité à leurs propres extensions.[/LIST]Si vous utilisez plusieurs moniteurs et que vous en avez assez de faire glisser votre souris sur tout l'écran, CursorWrap est là pour vous aider. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre curseur s'enroule autour des bords du moniteur actif : le fait de le déplacer au-delà du bord supérieur, inférieur, gauche ou droit le ramène instantanément du côté opposé.Ils ont dissocié le menu contextuel Accès rapide du processus principal Paramètres, ce qui signifie qu'il se lance désormais plus rapidement. Vous pouvez également choisir de le désactiver complètement ou de lui attribuer un raccourci clavier pour l'ouvrir. De plus, l'icône PowerToys dans la barre d'état système peut désormais être définie en monochrome si vous préférez un style plus discret qui s'harmonise avec les autres icônes du système.Dans la dernière version, ils ont ajouté la prise en charge CLI pour Peek. Avec cette version, FancyZones, Image Resizer et File Locksmith peuvent désormais être contrôlés à partir de la ligne de commande. Que vous souhaitiez changer de disposition, redimensionner un lot d'images ou déverrouiller des fichiers, tout est possible via la CLI.- Light Switch peut désormais suivre Night Light. Il suffit de changer de mode dans les paramètres.- La boîte de dialogue « Nouveautés » a été actualisée pour faciliter la navigation, avec des notes de mise à jour plus détaillées à l'avenir.- Advanced Paste affiche désormais un aperçu des valeurs de couleur HEX et prend en charge l'entrée d'images pour les transformations IA.Pour la prochaine mise à jour, l'équipe de PowerToys se concentrera sur une amélioration générale de la stabilité et la correction de bugs, ainsi que sur des améliorations des utilitaires existants tels que Keyboard Manager.Pensez-vous que cette version est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?