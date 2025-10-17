Microsoft annonce que l'ensemble d'utilitaires système PowerToys 0.95 pour Windows est disponible, avec un nouvel utilitaire Light Switch et une palette de commandes plus rapide

Suppression du classement des extensions de secours (à l'exception de Calculator et Run), qui apparaissent désormais en bas des résultats.

Correction d'un problème qui provoquait de nombreuses exceptions dans la palette de commandes lors des recherches, en particulier lorsque plusieurs extensions étaient installées. Cela ralentissait considérablement les performances.

Ajout d'une logique permettant d'annuler les recherches précédentes lorsque vous tapez quelque chose de nouveau, afin que seule votre dernière requête soit traitée.

Nous avons limité les résultats des applications dans l'extension Toutes les applications à 10 par défaut (configurable à 0, 1, 5 ou 10).

Le réticule du pointeur de la souris vous permet désormais d'afficher uniquement la ligne horizontale, la ligne verticale ou les deux.

Ajout de la prise en charge de Desired State Configuration (DSC) v3, ce qui facilite la configuration d'un nouvel appareil avec les mêmes paramètres.

Le curseur glissant peut désormais être annulé à l'aide de la touche Échap.

Ajout d'une disposition galloise avec des variantes accentuées, graves et trémas pour les voyelles dans Quick Accent.

ZoomIt prend désormais en charge le zoom fluide des images.



Microsoft PowerToys est un ensemble d'utilitaires système gratuits conçus pour les utilisateurs expérimentés et développés par Microsoft pour être utilisés sur le système d'exploitation Windows. Ces programmes ajoutent ou modifient des fonctionnalités afin d'optimiser la productivité ou d'offrir davantage de personnalisation. PowerToys est disponible pour Windows 95, Windows XP, Windows 10 et Windows 11.Nouveau mois, nouvelle version ! PowerToys 0.95 est disponible et regorge d'améliorations de la qualité de vie, d'augmentations des performances et d'une série de demandes de longue date de la communauté enfin cochées sur la liste, tout en restant concentrée sur les fondamentaux tels que la vitesse et la fiabilité ! Voici les principales améliorations :Découvrez Light Switch, un tout nouvel utilitaire qui permet de basculer automatiquement votre PC entre le mode clair et le mode sombre ! Vous pouvez définir des heures de début et de fin personnalisées, ou laisser Light Switch s'en charger pour vous en utilisant les heures de lever et de coucher du soleil de votre région. Vous souhaitez que cela commence un peu plus tôt ou plus tard ? Il vous suffit d'ajuster le décalage à votre convenance. Vous pouvez également choisir si le shell, les applications ou les deux doivent changer de mode. Et si vous souhaitez basculer à la volée, il vous suffit de configurer un raccourci clavier.Cette version intègre un tout nouveau système de correspondance approximative avec des solutions de secours plus intelligentes qui rendent les résultats de recherche à la fois plus rapides et plus pertinents. En outre, les améliorations suivantes sont disponible :Ensemble, ces changements rendent la palette de commandes plus réactive, plus efficace et beaucoup plus fluide à utiliser. Il ne s'agit pas de benchmarks de laboratoire, mais voici un aperçu des chiffres réels recueillis par l'équipe de développement lors des tests d'amélioration de la vitesse de recherche :Au-delà des performances, ils ont également amélioré l'expérience avec : une nouvelle vue galerie/grille pour les résultats de recherche, une option permettant d'activer ou de désactiver les animations, de nombreuses corrections de bugs et petites modifications.Autre fonctionnalité très appréciée de la communauté : vous pouvez désormais ouvrir l'aperçu en appuyant simplement sur la barre d'espace  plus besoin de raccourci personnalisé ! Il s'agit désormais du comportement par défaut de l'aperçu.Autre demande importante de la communauté : vous pouvez désormais rendre la surbrillance de Find My Mouse entièrement transparente. Il suffit de vous rendre dans la section Apparence et d'ajuster le curseur de transparence pour la couleur du curseur  idéal lorsque vous souhaitez un effet plus subtil.La dernière version introduisait la détection des conflits de raccourcis. Vous pouvez désormais ignorer certains conflits directement depuis la boîte de dialogue des conflits afin qu'ils n'apparaissent plus comme tels.Ils ont également ajouté la possibilité de désactiver complètement les raccourcis dans la boîte de dialogue de configuration à l'aide du bouton Effacer. Cela permet de supprimer facilement les raccourcis des utilitaires que vous n'utilisez pas.Pour les prochaines versions, l'équipe de développement prévoient de nouvelles fonctionnalités et améliorations : une interface utilisateur Keyboard Manager remaniée, la prise en charge des points de terminaison personnalisés et des modèles locaux pour Advanced Paste, des améliorations de la palette de commandes et une toute nouvelle expérience Shortcut Guide.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?