Microsoft publie PowerToys 0.93 qui apporte des améliorations, notamment une palette de commandes plus rapide, une nouvelle expérience utilisateur du tableau de bord et bien plus encore.

L'historique du presse-papiers est de retour !

Raccourcis clavier pour les menus contextuels

Épinglez vos applications préférées

Prise en charge de l'historique lors de l'utilisation de l'extension d'exécution

Nouveau pipeline de test d'interface utilisateur configurable pouvant utiliser des versions pré-construites, réduisant le temps de test de plus de 2 heures à environ 90 minutes.

Réduction des délais d'attente pour les tests CI, fuzzing et UI, qui passent de 4 heures à 90 minutes, pour des boucles de rétroaction plus rapides.

Couverture plus large des tests UI pour Command Palette, Advanced Paste, Peek, Text Extractor et PowerRename.

Mise à jour et extension de la documentation pour les développeurs.



Microsoft PowerToys est un ensemble d'utilitaires système gratuits conçus pour les utilisateurs expérimentés et développés par Microsoft pour être utilisés avec le système d'exploitation Windows. Ces programmes ajoutent ou modifient des fonctionnalités pour maximiser la productivité ou ajouter plus de personnalisation. Les PowerToys sont disponibles pour Windows 95, Windows XP, Windows 10 et Windows 11. Les PowerToys pour Windows 10 et Windows 11 sont des logiciels libres et gratuits sous licence MIT et hébergés sur GitHub.PowerToys 0.93 est désormais disponible, apportant des corrections à de nombreux bugs ainsi que quelques petites améliorations. Cette version intègre également des changements plus importants. Pour la version 0.94, l'équipe de PowerToys prépare des améliorations pour la recherche dans vos paramètres, l'ajout de Fluent Design à Keyboard Manager et la mise à niveau du programme d'installation.En activant la compilation Ahead of Time (AOT) dans le SDK Windows App, ils ont réussi à réduire l'utilisation de la mémoire au démarrage de 15 %, le temps de chargement de 40 %, le temps de chargement des extensions intégrées de 70 % et la taille de l'installation d'environ 55 % ! Vous trouverez ci-dessous les statistiques brutes comparant les versions 0.92 et 0.93 :De plus, ils ont résolu plus de 99 problèmes liés à la palette de commandes. Voici quelques changements notables :Les commentaires sur l'ancien tableau de bord montraient qu'il était un peu difficile à naviguer. Il n'était pas toujours facile de savoir quels utilitaires étaient activés ou désactivés, et trouver les raccourcis n'était pas vraiment rapide et facile. Cette version apporte une expérience utilisateur du tableau de bord remaniée. Considérez-le comme la page d'accueil des paramètres de Windows 11, mais pour PowerToys.Ils ont séparé le lancement rapide, les raccourcis et les boutons d'activation des utilitaires afin qu'ils soient plus visibles et plus faciles à trouver. Vous pouvez désormais voir d'un seul coup d'il ce qui est activé, ce qui est désactivé et les raccourcis dont vous disposez. Et vous pouvez lancer rapidement les utilitaires directement depuis la page d'accueil !Mouse Highlighter dispose désormais d'un tout nouveau mode Spotlight. Par défaut, il dessine une ellipse autour de votre curseur, mais avec le mode Spotlight, tout l'écran s'assombrit, ne laissant que la zone autour de votre souris en surbrillance. Idéal pour le partage d'écran, l'enregistrement ou lorsque vous souhaitez attirer l'attention sur l'endroit exact où se déroule l'action. Vous avez un contrôle total sur la couleur et la transparence de l'assombrissement.Outre des dizaines de corrections de bugs et d'améliorations mineures, ils ont renforcé les systèmes d'ingénierie afin d'accélérer le développement et d'améliorer la fiabilité :Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?