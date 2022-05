Installer PowerToys

Visitez la page des versions de Microsoft sur GitHub.

Sélectionnez le menu déroulant Assets pour afficher les fichiers de la version.

Sélectionnez le fichier PowerToysSetup-0.##.#-x64.exe pour télécharger le programme d’installation exécutable de PowerToys.

Systèmes d’exploitation pris en charge :

Windows 10 v1903 (18362) ou ultérieur. Windows 11 (toutes les versions)

Architecture du système

Architecture x64 (actuellement prise en charge). L’architecture ARM sera prise en charge à une date ultérieure.

Le programme d’installation va installer les runtimes suivants :

.NET Core 3.1.22 Desktop Runtime ou un runtime 3.1.x plus récent. (Ceci est actuellement nécessaire pour l’application Paramètres.) .NET Core 6.0.3 Desktop Runtime ou un runtime 6.0.x plus récent. Programme d’amorçage de Microsoft Edge WebView2 Runtime (Ceci va toujours installer la version la plus récente.)



winver

Code Powershell : Sélectionner tout winget install Microsoft.PowerToys --source winget

Always on Top PowerToys Awake Sélecteur de couleurs FancyZones Extensions de l’Explorateur de fichiers Image Resizer Keyboard Manager Utilitaires de souris PowerRename PowerToys Run Shortcut Guide Video Conference Mute

Always on top

Paramètre Description Raccourci d’activation Commande de clavier personnalisable pour activer ou désactiver toujours en haut pour cette fenêtre. Ne pas activer lorsque le mode jeu est activé Empêche l’activation de la fonctionnalité lors de la lecture active d’un jeu sur le système. Couleur Couleur personnalisée de la bordure de surbrillance. Épaisseur de bordure (px) Épaisseur de la bordure de surbrillance. Mesuré en pixels Émettre un signal sonore Un court chirp d’alerte est joué. L’activation et la désactivation utilisent différents sons. Applications exclues Ajoutez le nom d’une application ou une partie du nom, un par ligne. (par exemple, l’ajout Notepad correspond à la fois Notepad.exe et Notepad++.exe; pour qu’il ne corresponde qu’à Notepad.exe ajouter l’extension .exe )

PowerToys Awake

Paramètre Description Continuer à utiliser le plan d’alimentation sélectionné L’état d’éveil de l’ordinateur n’est pas affecté. L’application attend une entrée utilisateur. Rester éveillé indéfiniment L’ordinateur reste éveillé indéfiniment, jusqu’à ce que vous mettez explicitement la machine en veille ou quitte/désactive l’application. Rester éveillé temporairement Gardez la machine éveillée pendant une durée limitée prédéfinie. Une fois le temps écoulé, l’ordinateur reprend son état d’éveil précédent.

Sélecteur de couleurs

Sélecteur de couleurs avec le mode éditeur activé : ouvre le sélecteur de couleurs. Après avoir sélectionné une couleur, l’éditeur est ouvert et la couleur sélectionnée est copiée dans le Presse-papiers (au format par défaut - configurable dans la boîte de dialogue Paramètres).

Éditeur : ouvre directement l’éditeur, à partir de là, vous pouvez choisir une couleur dans l’historique, affiner une couleur sélectionnée ou capturer une nouvelle couleur en ouvrant le sélecteur de couleurs.

Sélecteur de couleurs uniquement : ouvre le sélecteur de couleurs uniquement et la couleur sélectionnée est copiée dans le Presse-papiers.

Fancyzones

Extensions de l'explorateur de fichiers

Image Resizer

Keyboard Manager

Ouvrez le gestionnaire de clavier dans PowerToys Sélectionnez Remapper un raccourci ou Remapper une clé Créez votre nouveau raccourci ou remappage de touches Si vous souhaitez le supprimer, supprimez-le simplement de la liste

Utilitaires de la souris

Find My Mouse

Mouse Highlighter

Mouse Crosshairs

Power Rename

Modifier les noms de fichiers d’un grand nombre de fichiers, sans donner à tous les fichiers le même nom.

Effectuer une recherche et la remplacer sur une section ciblée de noms de fichiers.

Effectuer un changement de nom d’expression régulière sur plusieurs fichiers.

Vérifier les résultats attendus du changement de nom dans une fenêtre d’aperçu avant de finaliser un changement de nom en bloc.

Annuler une opération de renommage une fois qu’elle est terminée.

PowerToys Run

Guide des raccourcis de la touche Windows

Video Conference Mute

Paramètre Description Raccourcis Modifiez la touche de raccourci utilisée pour désactiver le son de votre microphone, appareil photo ou les deux combinés. Microphone sélectionné Sélectionnez le microphone sur votre ordinateur que cet utilitaire utilisera. Caméra sélectionnée Sélectionnez l’appareil photo sur votre ordinateur que cet utilitaire utilisera. Image de superposition sur la caméra Sélectionnez une image qui sera utilisée comme espace réservé lorsque votre caméra est désactivée. Par défaut, un écran noir s’affiche lorsque votre caméra est désactivé avec cet utilitaire. Barre d’outils Définissez la position où la barre d'outils Microphone Activé, Camera Activé s’affiche (valeur par défaut : coin supérieur droit). Afficher la barre d'outils Sélectionnez si vous préférez que la barre d'outils s'affiche uniquement sur le moniteur principal (par défaut) ou sur tous les moniteurs. Masquer la barre d'outils lorsque la caméra et le microphone sont activés Une case à cocher est disponible pour activer ou désactiver cette option

PowerToys est un projet open source géré par Microsoft et est un ensemble d'utilitaires Windows, comprenant des fonctionnalités telles qu'un gestionnaire Windows, des outils de renommage par lots, un sélecteur de couleurs et un lanceur, similaire à celui de la fonction Spotlight de Mac OS. Il a été introduit pour la première fois pour Windows 95 et le concept a été suivi jusqu'à Windows XP. Il existe aussi des powertoys pour d'autres produits Microsoft (Tablet PC, Media Center…). Bien qu'il s'agisse d'un projet Microsoft open source, ces utilitaires fantastiques ne font tout simplement pas partie du système d'exploitation par défaut, bien qu'ils puissent être incroyablement utiles.Microsoft recommande d'installer PowerToys par le biais de GitHub ou du Microsoft Store, mais d’autres méthodes d’installation sont proposées si vous préférez utiliser un gestionnaire de package.Pour installer PowerToys avec un fichier exécutable Windows :Pour vérifier que votre ordinateur répond à ces exigences, vérifiez la version et le numéro de build de Windows. Pour cela, sélectionnez Windows++, puis tapez winver et appuyez sur. Ou entrez la commande ver à l’invite de commandes Windows. Vous pouvez effectuer la mise à jour vers la dernière version de dans les Paramètres .Installer à partir de la page de Microsoft Store. Vous devez utiliser le nouveau Microsoft Store qui est disponible pour 11 et Windows 10.Pour installer PowerToys en utilisant le PowerToys, exécutez simplement la commande suivante à partir de la ligne de commande ou de PowerShell :Une fois l’installation de PowerToys terminée, une fenêtre de présentation s’affiche avec une section d’introduction pour chacun des utilitaires disponibles.PowerToys utilise un programme de mise à jour automatique qui recherche les nouvelles versions quand l’application est en cours d’exécution. Si cette option est activée, une notification toast apparaît quand une mise à jour est disponible. Vous pouvez également vérifier manuellement les mises à jour à partir des Paramètres PowerToys, dans la page Général.Voici une liste des fonctionnalités proposées par PowerToys :Comme son nom le suggère, il s'agit d'un utilitaire à l’échelle du système qui Windows vous permet d’épingler des fenêtres en haut de toutes vos fenêtres. Utile lorsque vous basculez entre différents documents de référence tout en prenant des notes ou lorsque vous utilisez l'application de calculatrice par exemple.Avec le raccourci d’activation/désactivation (valeur par défaut : Ctrl + Windows + T), la fenêtre ciblée est placée au-dessus de toutes les fenêtres non supérieures et doit rester au-dessus de celles-ci, même lorsque la fenêtre est désactivé. En clair, pour activer ou désactiver les fenêtres épinglées au-dessus de toutes les fenêtres, vous pouvez utiliser le même raccourci clavier.Dans le menu Paramètres, les options suivantes peuvent être configurées :PowerToys Awake est un outil utilitaire pour Windows conçu pour garder un ordinateur éveillé sans avoir à gérer ses paramètres de veille d’alimentation. Ce comportement peut être utile pour l’exécution des tâches de longue durée, car il permet de garantir que l’ordinateur ne se met pas en veille ou n’éteint pas les écrans. Imaginez par exemple qu'au travail, vous ayez souvent des tâches automatisées qui nécessitent que votre ordinateur soit éveillé; avec cette fonctionnalité, cet état sera activé sans que vous n'ayez à plonger dans les paramètres d'alimentation.Pour gérer l’exécution de l’outil à partir de la barre d’état système, cliquez avec le bouton droit sur l’icône PowerToys Éveil (représenter par une tasse sur une soucoupe)Les états éveillés suivants peuvent être sélectionnés :Bien que PowerToys Awake puisse garder l’ordinateur éveillé indéfiniment ou temporairement, dans son état par défaut, les affichages connectés à la machine seront désactivés, même si l’ordinateur n'est pas mis en veille. Si vous avez besoin que les écrans soient disponibles, utilisez le commutateur « Garder l'écran allumé » qui garantit que tous les moniteurs restent activés.L'utilitaire de sélection de couleurs à l’échelle du système qui Windows vous permet de choisir des couleurs à partir de n’importe quelle application en cours d’exécution et peut la copier dans un format configurable dans votre Presse-papiers. Il peut vous fournir les valeurs RVB, les valeurs Hex, les valeurs HSL, en fait, il propose 13 formats de couleurs différents. Il y a aussi un historique intégré pour que vous puissiez faire défiler les clichés précédents.Pour commencer à utiliser le sélecteur de couleurs, activez-le dans la PowerToys Paramètres (section Sélecteur de couleurs). Pour l'activer, appuyez sur Win + Maj + C. Mettez en surbrillance le pixel souhaité avec la couleur que vous souhaitez copier et cliquez sur le bouton gauche de la sourisVous pouvez choisir l’un des trois comportements suivants à exécuter lors du lancement du sélecteur de couleurs avec le raccourci d’activation :Une fois le sélecteur de couleurs activé, pointez le curseur de votre souris sur la couleur que vous souhaitez copier et cliquer sur le bouton gauche de la souris pour sélectionner une couleur. Si vous souhaitez voir la zone autour de votre curseur en détail, faites défiler la molette centrale de la souris pour créer une fenêtre de zoom. La couleur copiée est stockée dans votre Presse-papiers au format configuré dans les paramètres (par défaut : HEX).L’éditeur vous permet de voir l’historique des couleurs sélectionnées (jusqu’à 20) et de copier leur représentation dans n’importe quel format de chaîne prédéfini. Vous pouvez configurer les formats de couleur visibles dans l’éditeur et dans quel ordre ils apparaissent. Cette configuration se trouve dans PowerToys Paramètres.L’éditeur vous permet également d’affiner toute couleur choisie ou d’obtenir une nouvelle couleur similaire. L’éditeur suggère deux nuances plus claires et deux nuances plus foncées de la couleur actuellement sélectionnée. Cliquez sur l’une de ces autres nuances de couleurs pour ajouter la sélection à l’historique des couleurs sélectionnées. Elle apparaît en haut de la liste d’historique des couleurs.La couleur au milieu représente votre couleur actuellement sélectionnée dans l’historique des couleurs. En cliquant dessus, le contrôle de configuration de réglage précis s’affiche, où vous pouvez modifier les valeurs HSV ou RVB de la couleur actuelle. Appuyez sur Sélectionner pour ajouter une couleur nouvellement configurée dans l’historique des couleurs.Pour supprimer toute couleur de l’historique des couleurs, cliquez avec le bouton droit sur une couleur et sélectionnez Supprimer.FancyZones est un utilitaire de gestionnaire de fenêtres pour organiser et aligner rapidement des fenêtres dans des dispositions efficaces afin d’améliorer la vitesse de votre flux de travail et de restaurer rapidement les dispositions. FancyZones vous permet de définir un ensemble d’emplacements de fenêtre pour un bureau qui sont des cibles de glisser pour les fenêtres. Lorsque vous faites glisser une fenêtre dans une zone, la fenêtre est redimensionnée et repositionnée pour remplir cette zone.En clair, cet utilitaire vous permet de diviser votre écran en zones. Avec les zones définies, vous pouvez ensuite gérer vos applications en les alignant sur ces zones définies de votre écran.Ces zones combinées constituent ce qu'on appelle une mise en page et vous pouvez créer plusieurs mises en page pour différentes tâches et flux de travail. Supposons que vous êtes en train de faire des recherches et que vous aimeriez avoir vos notes d'un côté de l'écran et votre navigateur Web de l'autre. Vous pouvez avoir une mise en page pour cela. Vous pouvez ensuite faire du développement de jeu où vous voulez que votre moteur de jeu soit au milieu, Visual Studio à gauche, etc. Vous pouvez également avoir une mise en page pour cela.Après avoir activé Fancy Zones, vous pouvez appuyer sur Win + Shift + ' pour choisir la mise en page souhaitée ou en créer une nouvelle. Ensuite, maintenez simplement la touche Maj enfoncée tout en faisant glisser une fenêtre pour l'aligner sur une zone.Il s'agit d'un petit ensemble d'utilitaires (les extensions) qui améliorent les capacités du volet de prévisualisation dans l'explorateur Windows. Ils incluent des options pour pouvoir afficher les fichiers SVG dans le volet de prévisualisation, les fichiers PDF et les fichiers Markdown pour n'en nommer que quelques-uns.Activez les fonctionnalités que vous souhaitez dans les paramètres PowerToys. Activer le volet de prévisualisation dans Windows.Image Resizer est un utilitaire pour le redimensionnement d’image en bloc. Après l’installation PowerToys, cliquez avec le bouton droit sur un ou plusieurs fichiers d’images sélectionnés, puis sélectionnez Redimensionner les images dans le menu.Image Resizer vous permet de redimensionner des images en faisant glisser et en supprimant vos fichiers sélectionnés avec le bouton droit de la souris. De cette façon, les images redimensionnées peuvent rapidement être enregistrées dans un autre dossier.Cet utilitaire vous permet de remapper les touches de votre clavier. Par exemple, vous pouvez remapper la touche "D" sur la touche "L", de sorte que lorsque vous appuyez sur la lettre D, l'ordinateur tape la lettre L. Cette situation n'est particulièrement utile pour personne, mais vous pouvez l'imaginer autrement. Supposons que vous souhaitez vous modifier un raccourci clavier en un raccourci plus facile pour vous ou que vous souhaitez-vous en créer pour une application spécifique. Vous pouvez faire cela aussi.Il s'agit d'une collection de fonctionnalités qui améliorent la fonctionnalité de souris et de curseur sur Windows. Actuellement, la collection se compose des éléments suivants :PowerRename est un outil de renommage en bloc qui vous permet de :PowerToys Run est, au fond, un lanceur d'applications, très similaire à celui de Spotlight sur un Mac OS mais peut-être pas aussi puissant. Il offre cependant une expérience similaire avec la possibilité de lancer des applications, de naviguer dans des dossiers, d'effectuer des calculs et d'effectuer une recherche Windows.Comme son nom le suggère, ce guide utilise PowerToys pour afficher les raccourcis clavier courants qui utilisent la touche Windows.Cet utilitaire vous permet de désactiver rapidement votre microphone (audio) et de désactiver votre caméra (vidéo) avec une seule séquence de touches lors d’une téléconférence, quelle que soit l’application que vous utilisez sur votre ordinateur. Bien entend, vous avez la possibilité de les contrôler individuellement si vous préférez.Voici les paramètres qui accompagnent cet utilitaire :Source : Microsoft Que pensez-vous des PowerToys en général ?Vous est-il déjà arrivé d'en utiliser ? Si oui, lesquels ? Si non, pourquoi ?Quels sont les utilitaires qui vous intéressent le plus ?Windows gagnerait-il à intégrer ces options sans que l'utilisateur n'ait besoin d'avoir recours aux PowerToys ? Dans quelle mesure ?