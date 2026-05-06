Microsoft a discrètement supprimé un document sur Windows 11 recommandant 32 Go de RAM pour les jeux après la polémique, car Windows 11 souffre d'un problème de mémoire, principalement dû aux applications basées sur Electron et à WebView2. Pour rappel, l'entreprise avait discrètement recommandé 32 Go de RAM alors que l'acquisition d'un tel kit coûte au moins 200 $ pour la DDR4, et entre 360 $ et 400 $, voire plus, pour les kits DDR5. Pour un joueur lambda qui assemble un nouveau PC, l'achat d'un kit de DRAM aussi coûteux est pratiquement hors de portée.
Windows 11 est la version majeure actuelle du système d'exploitation Windows NT de Microsoft, sortie le 5 octobre 2021, en tant que successeur de Windows 10 (2015). Windows 11 a introduit des exigences système nettement plus élevées que celles des mises à jour habituelles de système d'exploitation, ce que Microsoft a attribué à des considérations de sécurité. Le système d'exploitation nécessite des fonctionnalités telles que l'UEFI, le Secure Boot et le Trusted Platform Module (TPM) version 2.0. La prise en charge officielle est limitée aux appareils équipés d'un processeur Intel Core de huitième génération ou plus récent, d'un processeur AMD Ryzen de deuxième génération ou plus récent, ou d'un système sur puce Qualcomm Snapdragon 850 ou plus récent.
Malgré ces exigences, Windows 11 est souvent critiqué à cause des problèmes de sécurité. En novembre 2025, Microsoft avait même confirmé plusieurs bogues dans Windows 11 remontant à juillet 2025. Ces bugs auraient été causés par la mise à jour 24H2 (KB5062553), qui a affecté les composants système reposant sur XAML, un langage de balisage utilisé dans Windows pour les composants d'interface utilisateur. Bien que ces problèmes apparaissent principalement lors de la mise en service d'appareils ou du démarrage d'images non persistantes, affectant principalement les déploiements en entreprise et dans l'éducation, il est inquiétant que Microsoft ait mis autant de temps à reconnaître la situation. Pourtant en juillet 2025, la société affirmait que Windows 11 24H2 était la version Windows la plus fiable jamais conçue.
Puis fin janvier 2026, Microsoft a reconnu que Windows 11 souffre d'un problème de confiance. Microsoft s'efforce désormais activement de rétablir la confiance qu'il a perdue au sein de la communauté Windows. Des rumeurs, confirmées par l'entreprise, ont rapporté que la grande enseigne technologique se concentre sur l'amélioration des fonctionnalités de base du système d'exploitation Windows 11 et de ses services sous-jacents. Ceux-ci sont devenus si problématiques que chaque nouvelle mise à jour introduit une multitude de problèmes, perturbant de nombreux systèmes et sapant la confiance des passionnés d'informatique.
Récemment, Microsoft a publié une note indiquant que les PC de jeu fonctionnant sous Windows 11 devraient être équipés de 32 Go de RAM, afin de garantir une expérience « sans souci » pour les systèmes exécutant des tâches exigeantes telles que Discord, parallèlement à des jeux AAA tournant en arrière-plan. Cependant, les gamers ont réagi négativement à cette exigence apparemment excessive de Microsoft, alors que le monde connaît la pire pénurie de DRAM jamais enregistrée. En réponse, Microsoft a supprimé l'intégralité de l'article de blog. Désormais, cliquer sur l'ancien lien redirige vers le Centre d'apprentissage Windows, qui propose des articles de blog généraux contenant des astuces pour améliorer votre expérience Windows 11, sans aucune trace de l'article d'origine.
Microsoft avait promis de faire de Windows 11 un système d'exploitation nettement amélioré, avec de meilleures performances, une plus grande uniformité de l'interface utilisateur et une consommation de RAM réduite. La société s'appuierait sur les retours de son groupe Insiders, les analyses de télémétrie des utilisateurs et les groupes de discussion avec les clients pour s'assurer que Windows 11 soit efficace, bien conçu et stable.
Plus tôt cette année, Microsoft s'était engagé à répondre à de nombreuses plaintes des utilisateurs, telles que la mauvaise optimisation de la mémoire au sein de son système d'exploitation phare, mais ces corrections n'ont pas encore été mises en uvre. En attendant, disposer de plus de RAM est la seule solution pour garantir un fonctionnement fluide. Cependant, lorsque la société a commencé à recommander 32 Go comme mise à niveau « sans souci », ces promesses semblaient vaines, ce qui a incité les passionnés à rester fidèles au système sans envisager d'alternatives.
Aujourd'hui, Microsoft semble avoir reconnu son erreur et a supprimé son précédent article de blog, ce qui indique que l'entreprise est à l'écoute des commentaires des utilisateurs en ligne. Pour rappel, l'entreprise avait discrètement recommandé 32 Go de RAM alors que l'acquisition d'un tel kit coûte au moins 200 $ pour la DDR4, et entre 360 $ et 400 $, voire plus, pour les kits DDR5. Pour un joueur lambda qui assemble un nouveau PC, l'achat d'un kit de DRAM aussi coûteux est pratiquement hors de portée, en particulier pour ceux qui ont un budget limité ou qui se situent dans le segment d'entrée de gamme.
Depuis son lancement, Windows 11 est présenté par Microsoft comme la version la plus rapide et la plus sécurisée du système d'exploitation, mais les utilisateurs se plaignent souvent de sa lenteur, de sa lourdeur et de ses bugs. Interface modernisée, exigences matérielles renforcées, intégration plus poussée de mécanismes de sécurité avancés : sur le papier, tout concourt à faire de Windows 11 un système dexploitation taillé pour lavenir.
Pourtant, à mesure que les benchmarks saccumulent, un constat simpose dans la communauté technique : en matière de performances pures, Windows 11 se montre régulièrement en retrait par rapport à ses prédécesseurs. Une analyse approfondie relayée par la presse spécialisée met en évidence une tendance troublante : sur de nombreux tests synthétiques et scénarios réels, Windows 11 affiche des performances inférieures à celles de Windows 10, et parfois même de Windows 7, pourtant officiellement abandonné.
Source : Microsoft
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