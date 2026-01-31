Grâce à un processus appelé « swarming », Microsoft déploie ses ressources techniques considérables pour résoudre rapidement ces problèmes, dans le but de faire de Windows 11 une référence en matière de performances et de stabilité. Cependant, cette tâche s'avère difficile, car la confiance s'est considérablement érodée ces derniers mois en raison des problèmes persistants rencontrés avec Windows 11. Reste donc à savoir si cet aveu marque le début dun véritable changement de cap, ou sil arrive trop tard pour un système dexploitation déjà perçu par beaucoup comme imposé plutôt que choisi.
Au cours des derniers mois seulement, Microsoft a essuyé de vives critiques de la part d'utilisateurs mécontents de l'orientation prise par Windows. La société a tenté de positionner Windows comme une plateforme de pointe pour l'IA, en intégrant Copilot dans une multitude d'applications intégrées et d'interfaces utilisateur.
Cela n'a pas trouvé d'écho auprès des utilisateurs en ligne, toute mention de l'IA par Microsoft sur les réseaux sociaux suscitant des réactions négatives. La situation est devenue si grave à un moment donné que le président de Windows chez Microsoft, Pavan Davuluri, a été contraint de désactiver les réponses à un tweet qui mentionnait l'évolution de Windows vers une plateforme agentique alimentée par l'IA.
Le cauchemar du Patch Tuesday de Windows 11
Comme tous les deuxièmes mardi de chaque mois, Microsoft déploie de nombreuses mises à jour de sécurité visant son écosystème logiciel et en particulier Windows 10 et Windows 11. Mais les premiers retours après le Patch Tuesday de janvier 2026 ont rapidement convergé vers un symptôme particulièrement inquiétant : après redémarrage, certains systèmes Windows 11 restent bloqués avant même laccès à la session utilisateur. Écran noir, redémarrages en boucle ou blocage sur des écrans intermédiaires, le problème touche directement le processus de boot, cest-à-dire la phase la plus sensible du système dexploitation.
La situation était telle que Microsoft a déjà publié deux mises à jour en une semaine pour corriger les problèmes occasionnés, mais ce dernier problème qui empêche les PC de démarrer n'a pas encore été résolu.
« Microsoft a reçu un nombre limité de signalements concernant un problème empêchant les appareils de démarrer avec le code d'arrêt "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME" après l'installation de la mise à jour de sécurité Windows de janvier 2026 publiée le 13 janvier 2026 et des mises à jour ultérieures », a confirmé la société dans un bulletin en ligne. « Les appareils concernés affichent un écran noir avec le message "Votre appareil a rencontré un problème et doit être redémarré. Vous pouvez redémarrer." À ce stade, l'appareil ne peut pas terminer le démarrage et nécessite des étapes de récupération manuelles. »
Microsoft indique que ce problème est susceptible d'affecter les utilisateurs qui exécutent Windows 11 versions 24H2 et 25H2 sur des machines physiques, et qu'il explore actuellement des solutions et des contournements potentiels. En attendant, si vous rencontrez ce problème, vous devrez récupérer manuellement votre PC en accédant à l'environnement de récupération Windows et en désinstallant le dernier correctif de sécurité de janvier 2026.
Microsoft admet que presque toutes les fonctionnalités principales de son OS sont défectueuses
Microsoft a reconnu publiquement que plusieurs fonctionnalités centrales de Windows 11 sont gravement défaillantes. Cet aveu rare met en lumière un ensemble de dysfonctionnements profonds touchant le cur même de lOS : le Shell, linterface, les modules XAML et divers processus qui structurent lexpérience utilisateur. Pour les professionnels de linformatique, cette situation soulève des inquiétudes majeures quant à la stabilité du système, à la gestion de parc et à la stratégie de mise à jour.
Selon les détails rendus publics par léditeur, différents correctifs déployés ces derniers mois entraînent des plantages ou des comportements anormaux. Les symptômes sont variés : un menu Démarrer qui refuse de souvrir, un explorateur de fichiers instable, la barre des tâches qui cesse de répondre, les Paramètres système qui ne saffichent plus, des erreurs dinitialisation de ShellHost ou de StartMenuExperienceHost, voire des crashs répétés dExplorer.exe.
Dans certains scénarios, linterface se retrouve dans un état inutilisable dès la première connexion de lutilisateur. Les environnements non persistants par exemple les solutions VDI utilisées en entreprise sont particulièrement touchés. Ce pattern suggère que le problème ne se situe pas uniquement dans linterface, mais bien dans le chemin de provisioning des applications essentielles au cur de Windows.
Il est intéressant de noter que, bien que Microsoft n'a reconnu le problème qu'en novembre 2025, celui-ci existait depuis la mise à jour Patch Tuesday de juillet 2025 (KB5062553), soit quatre mois avant la sortie de Microsoft. De plus, comme Windows 11 25H2 partage la même base de code que la version 24H2, la dernière mise à jour des fonctionnalités de Windows 11 est également concernée.
Par ailleurs, depuis le déploiement du correctif en octobre, de nombreux messages affluent sur les forums officiels de Microsoft et dans les forums spécialisés. Tous décrivent le même scénario : après installation, si Windows rencontre un problème et que lutilisateur tente douvrir le mode de récupération, aucun périphérique USB nest reconnu. Le curseur reste immobile, les touches muettes, et le système de secours devient inutilisable.
Un utilisateur déclare par exemple :
« Pareil pour moi... Le clavier et la souris ont cessé de fonctionner après la dernière mise à jour (pré-25h2) en mode de récupération. Tout fonctionnait correctement avant la dernière mise à jour. Pensant que cela venait peut-être de mon combo sans fil, j'ai débranché tous les périphériques USB, branché un clavier/une souris filaires, redémarré Windows, appuyé sur SHIFT-RESTART, mais le clavier et la souris ne fonctionnaient toujours pas... J'ai raté "l'ancienne" touche F8 lors du démarrage pour passer en mode sans échec... »
Microsoft cherche à regagner la confiance de la communauté dans Windows 11
Avec ces enchainements, tandis que l'entreprise tente d'imposer un Windows 11 agentique, l'entreprise semble avoir atteint un point de basculement, puisque Microsoft a désormais confirmé dans une déclaration avoir clairement pris note de ces commentaires négatifs et prévoir d'apporter des changements importants en 2026 :
« Les commentaires que nous recevons de notre communauté de clients passionnés et de Windows Insiders sont clairs. Nous devons améliorer Windows de manière significative pour les utilisateurs. Cette année, nous nous concentrerons sur les points faibles que nos clients nous signalent régulièrement : l'amélioration des performances du système, de la fiabilité et de l'expérience globale de Windows », a indiqué Pavan Davuluri, président de Windows et des appareils, dans une déclaration à Notepad.
Cela n'est pas sans rappeler un tweet qu'il a publié il y a quelques mois, confirmant que l'entreprise était consciente des critiques concernant l'IA et prévoyait d'améliorer Windows pour les développeurs. Il est clair que l'entreprise comprend qu'elle ne peut pas continuer comme elle l'a fait ces derniers mois et prévoit de trouver un équilibre entre les initiatives en matière d'IA et la stabilité du système central.
« L'équipe (et moi-même) recevons énormément de commentaires. Nous mettons en balance ce que nous voyons dans nos systèmes de commentaires sur les produits avec ce que nous entendons directement. Ils ne correspondent pas toujours, mais les deux sont importants. J'ai lu les commentaires et j'ai constaté qu'ils portaient principalement sur des aspects tels que la fiabilité, les performances, la facilité d'utilisation, etc. », expliquait alors Davuluri.
Son message était une réponse à Gergely Orosz, qui critiquait Windows en tant que plateforme pour les développeurs. Davuluri a déclaré : « Nous accordons une grande importance aux développeurs. Nous savons que nous avons du travail à faire sur l'expérience utilisateur, tant au niveau de l'utilisation quotidienne, avec des boîtes de dialogue incohérentes, que de l'expérience des utilisateurs avancés. Lorsque nous nous réunissons en équipe, nous discutons en détail de ces points faibles et d'autres, car nous voulons que les développeurs choisissent Windows. »
Windows 11, un système qui a entamé son capital confiance
Certaines de ces améliorations seront des changements fondamentaux, comme la correction du mode sombre dans Windows 11 et la modernisation de certaines parties qui ont été négligées au cours de la dernière décennie. Bien que Microsoft ait fait du bon travail pour améliorer la stabilité des pilotes et réduire les écrans bleus dans Windows 11, elle doit encore résoudre les problèmes de performances de base avec l'Explorateur de fichiers, ou le fait que Linux peut souvent mieux faire tourner les jeux Windows que Windows.
Les problèmes de performances et de fiabilité de Windows 11 sont apparus au grand jour au cours de l'année dernière, alors que la pression pour prendre en charge des milliers de configurations PC différentes s'intensifiait. Microsoft a mis des mois à corriger les problèmes de déconnexion du Bureau à distance, puis a publié une mise à jour Windows qui a supprimé Copilot, et a publié des mises à jour qui ont dupliqué le Gestionnaire des tâches et créé un bug de récupération du système. Microsoft a couronné le tout avec une mise à jour censée améliorer le mode sombre de Windows 11, mais qui l'a également cassé avec un flash d'écran blanc lors de l'ouverture de l'Explorateur de fichiers.
Les bugs et les problèmes de fiabilité exacerbent l'autre problème : Windows 11 est pénible à utiliser. Microsoft...
