Microsoft met en place une nouvelle équipe chargée de remplacer les applications web par des applications 100 % natives sous Windows 11, après avoir annoncé un plan visant à améliorer le système d'exploitation

Microsoft met en place une nouvelle équipe chargée de remplacer les applications web par des applications 100 % natives sous Windows 11. La société n'a pas encore précisé quels produits seraient repensés ou lancés en premier, mais cela pourrait enfin libérer les utilisateurs de Windows 11 des « web wrappers ». La société a récemment déployé une mise à jour majeure de Windows 11 qui vise à corriger le système d'exploitation en supprimant les fonctionnalités Copilot inutiles, en réduisant les temps de lancement de l'Explorateur de fichiers, en ajoutant la possibilité de redimensionner et de repositionner la barre des tâches, et en proposant une disposition plus compacte, plus proche de l'expérience Windows 10.
Après deux ans de dégradation progressive, de mises à jour catastrophiques et d'une saturation de Copilot dans le moindre recoin de l'interface, Microsoft a publié le 20 mars 2026 un document inhabituel : un plan détaillé, signé par son vice-président exécutif Pavan Davuluri, promettant de « relever le niveau de qualité » de Windows 11. Au menu : un File Explorer entièrement retravaillé, une réduction de la présence de l'IA dans les applications natives, des mises à jour moins intrusives, et le retour de la barre des tâches déplaçable. Familier ? Peut-être. Mais jamais Microsoft n'avait été aussi concret dans ses engagements. La vraie question est ailleurs : pourquoi maintenant, et peut-on y croire ?
Pour l'instant, Microsoft s'est montré très vocal ces derniers temps concernant l'amélioration de l'expérience Windows 11. La société a récemment déployé une mise à jour majeure de Windows 11 qui vise à corriger le système d'exploitation en supprimant les fonctionnalités Copilot inutiles, en réduisant les temps de lancement de l'Explorateur de fichiers, en ajoutant la possibilité de redimensionner et de repositionner la barre des tâches, et en proposant une disposition plus compacte, plus proche de l'expérience Windows 10.
Heureusement, les améliorations ne sarrêtent pas au niveau du système dexploitation. Microsoft a désormais confirmé quil développerait des applications 100 % natives pour Windows 11. Rudy Huyn, architecte partenaire chez Microsoft travaillant sur le Store et lExplorateur de fichiers, indique quil est en train de constituer une équipe spécialement dédiée à la création de meilleures applications pour Windows 11.
Je suis en train de constituer une nouvelle équipe pour travailler sur des applications Windows ! Aucune expérience préalable de cette plateforme nest requise ; ce qui compte avant tout, cest davoir une solide vision produit et dêtre profondément tourné vers le client. Si vous avez déjà développé dexcellentes applications sur nimporte quelle plateforme et que vous avez à cur de créer des expériences utilisateur enrichissantes, je serais ravi de vous rencontrer. Envoyez-moi votre portfolio par message privé.
Si vous connaissez quelquun à la recherche dune nouvelle opportunité, nhésitez pas à lui faire part de cette annonce !
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Im building a new team to work on Windows apps! You dont need prior experience with the platform, what matters most is strong product thinking and a deep focus on the customer.⁰⁰If youve built great apps on any platform and care about crafting meaningful user experiences,— Rudy Huyn (@RudyHuyn) March 26, 2026
Le détail clé est apparu dans une réponse ultérieure, dans laquelle Huyn a confirmé que les nouvelles applications Windows 11 seraient 100 % natives. Pourquoi est-ce important ? Bon nombre des applications dites « natives » actuelles de Microsoft ne sont pas du tout entièrement natives : elles sont construites en partie avec WinUI, tandis que le reste repose sur WebView. Par exemple, léditeur vidéo intégré Clipchamp est une application web progressive, ce qui signifie que certaines de ses parties ne sont en réalité que des pages web affichées à lintérieur dune coque dapplication.
Une application véritablement native serait entièrement construite sur le framework WinUI sans charger de composants via WebView, ce qui pourrait améliorer de manière significative les performances, la réactivité et l'utilisation de la mémoire.
No, 100% native— Rudy Huyn (@RudyHuyn) March 27, 2026
Microsoft s'est peu intéressé à la création d'applications Windows 11 natives ces dernières années, et les développeurs tiers ont emboîté le pas. WhatsApp a abandonné son framework WinUI natif au profit d'une application basée sur Chromium, une décision qui a suscité des critiques de la part des utilisateurs qui préféraient l'alternative native plus rapide.
Cela dit, ce n'est pas la première fois que les dirigeants de Windows font une telle promesse. En 2020, le président de Windows, Panos Panay, avait déclaré que Microsoft souhaitait que les utilisateurs aiment Windows, et pas seulement qu'ils en aient besoin. Mais Panay n'a jamais vraiment donné suite à cette promesse et a fini par quitter l'entreprise. Cette fois-ci, on observe au moins quelques signes d'efforts. Il reste à voir exactement quelles applications seront refaites et dans quelle mesure cette norme de 100 % natif sera appliquée.
En janvier, Microsoft a reconnu que Windows 11 souffre dun véritable problème de confiance. Avec cette annonce, Microsoft franchit une ligne symbolique rarement assumée par une grande enseigne technologique. Microsoft s'efforce désormais activement de rétablir la confiance qu'il a perdue au sein de la communauté Windows. Des rumeurs, confirmées par l'entreprise, ont rapporté que la grande enseigne technologique se concentre sur l'amélioration des fonctionnalités de base du système d'exploitation Windows 11 et de ses services sous-jacents. Cependant, cette tâche s'avère difficile, car la confiance s'est considérablement érodée ces derniers mois en raison des problèmes persistants rencontrés avec Windows 11. Reste donc à savoir si cet aveu marque le début dun véritable changement de cap, ou sil arrive trop tard pour un système dexploitation déjà perçu par beaucoup comme imposé plutôt que choisi.
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