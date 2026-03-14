Microsoft confirme qu'une mise à jour Windows 11 rend le disque système inaccessible sur certains appareils : les Patch Tuesday catastrophiques s'enchaînent depuis des mois, remettant en cause leur fiabilité

Le mécanisme suspect : les ACL corrompues

Samsung Share dans le collimateur

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Imaginez allumer votre ordinateur portable un matin de mars et tomber sur ce message : « C:\ is not accessible  Access denied. » Pas de panique immédiate, peut-être un bug passager, un glitch, quelque chose que redémarrer réglera. Sauf que non. L'erreur persiste. Vous ne pouvez plus ouvrir Outlook. Votre navigateur refuse de démarrer. PowerShell lui-même est injoignable, puisque son exécutable réside précisément sur ce lecteur C: devenu fantôme. Même l'élévation de privilèges échoue. Vous êtes, en un mot, bloqué.C'est exactement ce qu'ont vécu des milliers d'utilisateurs de laptops Samsung après avoir installé la mise à jour cumulative de sécurité de février 2026 : le correctif de Patch Tuesday (KB5077181, build OS 26100.7840) a provoqué sur certains appareils Samsung l'affichage du message d'erreur « C:\ is not accessible  Access denied », verrouillant les utilisateurs hors de leur propre lecteur système et bloquant le démarrage d'applications comme Outlook, les applications Office, les navigateurs, les utilitaires système et Quick Assist.La gravité de la situation dépasse largement le simple désagrément d'un message d'erreur. Dans les cas les plus sévères, les utilisateurs se retrouvent également dans l'incapacité d'élever leurs privilèges, de désinstaller des mises à jour ou de collecter des journaux de diagnostic en raison de défaillances en cascade des permissions, rendant toute auto-remédiation quasiment impossible sans assistance externe. Autrement dit : la machine se mord la queue. Pour désinstaller la mise à jour qui a provoqué le problème, il faut accéder au disque C: qui est précisément inaccessible.Sur le plan technique, la piste la plus sérieuse pointe vers une corruption ou une application incorrecte des Access Control Lists (ACL), les listes de contrôle d'accès qui régissent, sous Windows, quels utilisateurs et processus ont le droit de lire, écrire ou exécuter des fichiers sur un volume NTFS. Le problème est soupçonné d'impliquer des ACL corrompues ou incorrectement appliquées à la racine du lecteur système.Ce type d'anomalie est particulièrement redoutable : contrairement à un crash brutal ou à un fichier système corrompu, une ACL mal configurée à la racine du lecteur C: ne détruit rien, mais empêche tout accès. Le système d'exploitation est techniquement intact, les données sont là, mais Windows lui-même ne sait plus à qui il appartient et bloque tout par défaut.Des administrateurs systèmes ont également signalé le problème sur la communauté Reddit r/sysadmin, notant que les Galaxy Book affectés au sein de domaines Active Directory ne peuvent pas voir leurs permissions NTFS modifiées, même avec des identifiants administrateur. C'est un détail significatif : dans un environnement d'entreprise, l'impossibilité de corriger les droits même en tant qu'administrateur de domaine transforme chaque machine touchée en brique temporaire, exigeant une intervention physique ou une réinstallation complète du système.Les effets secondaires ne s'arrêtent pas là. Des défaillances du pilote du pavé tactile et l'impossibilité d'ouvrir PowerShell ont également été signalées, ce dernier ayant son exécutable sur le lecteur C: désormais inaccessible.Microsoft n'a pas tardé à désigner un suspect probable. L'entreprise note que le bogue est « principalement observé » sur les laptops Samsung, notamment sur le Samsung Galaxy Book 4 et d'autres modèles dans des pays comme le Brésil, le Portugal, la Corée et l'Inde. L'application Samsung Share pourrait être en cause, mais Microsoft n'est pas encore prêt à en communiquer les détails précis.Voici un extrait de la communication officielle de Microsoft :« Microsoft a reçu des signalements concernant un problème affectant certains appareils Samsung : après linstallation de la mise à jour de sécurité de février 2026 (KB5077181) et des mises à jour ultérieures, laccès au lecteur C: est impossible. Les utilisateurs peuvent alors rencontrer lerreur "C:\ est inaccessible  Accès refusé", ce qui empêche laccès aux fichiers et bloque le lancement de certaines applications, notamment Outlook, les applications Office, les navigateurs web, les utilitaires système et lAssistant rapide.« Ce problème survient sur les appareils concernés lors dactions courantes, telles que laccès aux fichiers, le lancement dapplications ou lexécution de tâches dadministration, sans nécessiter dintervention particulière de lutilisateur. Dans certains cas, il est également impossible délever les privilèges, de désinstaller les mises à jour ou de collecter les journaux en raison de problèmes dautorisation.« Ce problème a été signalé dans plusieurs régions, dont le Brésil, le Portugal, la Corée et lInde, et affecte principalement le Samsung Galaxy Book 4 et dautres appareils grand public Samsung. Les dernières investigations suggèrent que le problème pourrait être lié à lapplication Samsung Share, bien que la cause première nait pas encore été entièrement identifiée. »Samsung Share est une application préinstallée sur les appareils Samsung qui permet le partage de fichiers entre appareils de la marque, à la manière d'AirDrop sur l'écosystème Apple. Elle opère en arrière-plan et interagit avec le système de fichiers Windows, ce qui en fait un candidat crédible pour une interaction malheureuse avec une mise à jour système modifiant les politiques d'accès aux fichiers.La question reste cependant ouverte : la faute incombe-t-elle à Windows ou à Samsung ? Microsoft a indiqué...