Microsoft récidive sur Windows 11: KB5074109 brise des milliers de PC gaming, Nvidia recommande de désinstaller la mise à jour afin d'éviter les baisses de fréquence d'images et les artefacts

L'histoire se répète avec une régularité inquiétante. Après avoir récemment affirmé vouloir regagner la confiance des utilisateurs en corrigeant les défauts les plus irritants de Windows 11, Microsoft se retrouve à nouveau au cur d'une controverse majeure. La mise à jour de sécurité KB5074109, déployée en janvier 2026, transforme les machines gaming haut de gamme en véritables calvaires pour leurs propriétaires.
Les témoignages affluent sur les forums officiels de GeForce et les réseaux sociaux. Des joueurs possédant pourtant les meilleures cartes graphiques du marché rapportent des baisses de performance spectaculaires, des artefacts graphiques perturbants et même des écrans noirs aléatoires en pleine partie. Une situation d'autant plus frustrante que ces problèmes surviennent après une mise à jour censée améliorer la sécurité et la stabilité du système.
Nvidia pointe du doigt la mise à jour Microsoft
Face à l'avalanche de plaintes, Nvidia a pris une position inhabituelle mais nécessaire. Manuel, un représentant officiel de la marque, a publié un message sans équivoque sur les forums GeForce : "Même si cela a commencé après une mise à jour de Windows 11, nous enquêtons sur le problème. Pour autant que nous le sachions, la seule façon de le résoudre semble être de désinstaller KB5074109."
Cette déclaration marque un tournant significatif. Il est rare qu'un fabricant de matériel recommande explicitement aux utilisateurs de désinstaller une mise à jour de sécurité du système d'exploitation. Cela témoigne de la gravité de la situation et de l'impact réel sur l'expérience utilisateur.
Les premières plaintes se concentraient principalement sur des problèmes de performance, avec des joueurs signalant des chutes de fréquence d'images pouvant atteindre 15 à 20 FPS. Mais au fil des jours, le tableau s'est assombri avec l'apparition d'artefacts graphiques, de scintillements et d'écrans noirs intempestifs rendant certains jeux tout simplement injouables.
Une mise à jour critique aux effets collatéraux dévastateurs
Le paradoxe est cruel : KB5074109 est une mise à jour de sécurité obligatoire conçue pour corriger 114 vulnérabilités et résoudre plusieurs problèmes connus, notamment la décharge excessive de la batterie sur les systèmes équipés de NPU (Neural Processing Units). Microsoft l'a classée comme prioritaire, ce qui signifie qu'elle s'installe automatiquement sur la plupart des machines.
Cependant, cette mise à jour destinée à améliorer la sécurité et la fiabilité a créé plus de problèmes qu'elle n'en a résolu, particulièrement pour les possesseurs de cartes graphiques GeForce. Un détail intéressant émerge des rapports d'utilisateurs : les propriétaires de cartes AMD Radeon ne semblent pas affectés par ces dysfonctionnements, suggérant une incompatibilité spécifique avec l'architecture ou les pilotes Nvidia.
La confusion initiale était compréhensible. Nvidia ayant publié deux mises à jour de pilotes (582.28 et 591.86) au cours du même mois que KB5074109, de nombreux utilisateurs ont d'abord soupçonné les drivers graphiques d'être à l'origine des problèmes. Ce n'est qu'après des tests approfondis que la communauté a identifié la véritable coupable : la mise à jour Windows.
Comment identifier et résoudre le problème
Si vous possédez une carte graphique Nvidia et que vous constatez des problèmes de performance ou de stabilité graphique depuis fin janvier 2026, vous êtes probablement concerné. Voici comment vérifier si KB5074109 est installée sur votre système et comment la supprimer si nécessaire.
Pour vérifier la présence de la mise à jour problématique, rendez-vous dans Paramètres > Windows Update > Historique des mises à jour. Vous y trouverez la liste complète des mises à jour installées. Si KB5074109 figure dans cette liste et que vous rencontrez des problèmes, vous pouvez envisager sa désinstallation.
Pour désinstaller KB5074109, suivez ces étapes :
- Ouvrez Paramètres
- Accédez à Windows Update
- Cliquez sur Historique des mises à jour
- Sélectionnez Désinstaller les mises à jour
- Localisez KB5074109 dans la liste
- Cliquez sur Désinstaller et suivez les instructions
De nombreux utilisateurs rapportent que cette opération a immédiatement restauré les performances normales de leur système gaming. Les fréquences d'images sont revenues à la normale, les artefacts ont disparu et les écrans noirs ne se produisent plus.
Microsoft reconnaît partiellement le problème
De son côté, Microsoft a reconnu que KB5074109 empêchait certains systèmes de démarrer correctement. Les utilisateurs concernés devaient recourir à l'environnement de récupération Windows pour restaurer le fonctionnement normal de leur machine. Face à cette situation critique, l'entreprise a publié plusieurs mises à jour correctives.
L'une d'entre elles, KB5074105, corrige notamment le problème d'écran noir au démarrage. Toutefois, cette mise à jour est facultative, ce qui signifie qu'elle ne s'installe pas automatiquement. Les utilisateurs doivent l'installer manuellement s'ils souhaitent bénéficier de ce correctif.
Cette approche fragmentée illustre les difficultés de Microsoft à gérer les conséquences de cette mise à jour ratée. Proposer une correction facultative pour un problème créé par une mise à jour obligatoire n'est pas la solution la plus élégante, et cela ajoute de la confusion pour les utilisateurs moins techniques.
Faut-il vraiment désinstaller la mise à jour ?
La question est légitime. Désinstaller une mise à jour de sécurité n'est jamais une décision à prendre à la légère, surtout lorsqu'elle corrige plus d'une centaine de vulnérabilités. Si votre système fonctionne normalement et que vous ne constatez aucun problème de performance ou de stabilité graphique, il est préférable de conserver KB5074109 installée.
Les problèmes de performance et de stabilité ne touchent pas l'ensemble des configurations équipées de cartes GeForce. Certains facteurs semblent influencer l'apparition des dysfonctionnements : la génération de la carte graphique, la version du pilote installée, la configuration matérielle globale du système, ou encore les applications et jeux spécifiques utilisés.
En revanche, si vous constatez des chutes de performances inexpliquées, des artefacts graphiques ou des écrans noirs depuis l'installation de KB5074109, la désinstallation temporaire de cette mise à jour peut être une solution viable en attendant qu'une correction définitive soit publiée.
Un problème révélateur de tensions plus profondes
Cette nouvelle crise met en lumière plusieurs problèmes structurels qui minent la confiance des utilisateurs envers Windows 11. Premièrement, le rythme effréné des mises à jour obligatoires, censé améliorer la sécurité, se retourne régulièrement contre Microsoft lorsque ces mises à jour introduisent de nouveaux bugs.
Deuxièmement, la communication entre Microsoft et les fabricants de matériel comme Nvidia semble parfois défaillante. Une meilleure collaboration en amont permettrait d'identifier ces incompatibilités avant le déploiement massif auprès du grand public.
Troisièmement, l'approche « mise à jour obligatoire » de Microsoft, bien qu'elle garantisse que les systèmes restent à jour sur le plan sécuritaire, prive les utilisateurs de contrôle sur leur machine. Quand une mise à jour obligatoire casse un système gaming à 2000 euros, la frustration est compréhensible.
Quand presque toutes les fonctionnalités clés sont concernées
Lincident actuel sinscrit dans une séquence plus longue et plus inquiétante. Quelques mois auparavant, Microsoft avait déjà dû admettre que la quasi-totalité des fonctionnalités majeures de Windows 11 présentaient des dysfonctionnements après une série de correctifs déployés lors dun Patch Tuesday précédent. Cette reconnaissance faisait suite à une intervention inhabituelle dun acteur externe : NVIDIA.
Le constructeur de GPU avait en effet été contraint de publier en urgence un correctif pour pallier des problèmes introduits par Windows 11, affectant directement la stabilité et les performances graphiques. Le fait quun partenaire stratégique doive corriger les effets secondaires du système dexploitation souligne une rupture préoccupante dans la chaîne de validation logicielle. Ce nest plus seulement Windows qui vacille, mais tout lécosystème matériel qui en subit les conséquences.
Selon les détails rendus publics par léditeur, différents correctifs déployés ces derniers mois entraînent des plantages ou des comportements anormaux. Les symptômes sont variés : un menu Démarrer qui refuse de souvrir, un...
