Les administrateurs ont enfin le pouvoir de désinstaller Microsoft Copilot sur Windows 11 Pro, mais malheureusement, cela s'accompagne de conditions restrictives, ennuyeuses et peu pratiques

Microsoft a lancé sa première version préliminaire de Windows 11 pour 2026 sous la forme de la build 26220.7535 (KB5072046) pour les canaux Dev et Beta. Il est intéressant de noter qu'elle contient une nouvelle politique de groupe pour les appareils gérés, mais sa mise en uvre est très étrange. Les administrateurs informatiques ne pourront désinstaller l'application Copilot que pour les clients dont l'appareil dispose des deux applications Copilot installées soit par une installation propre, soit par l'équipe informatique elle-même, à condition que l'application Copilot n'ait pas été ouverte depuis un mois.
Depuis la fin du support de Windows 10, Microsoft se tourne vers l'avenir de Windows. Si l'entreprise n'est peut-être pas encore prête à annoncer Windows 12, elle souhaite clairement transformer chaque PC Windows 11 en un PC IA contrôlé par Copilot et avec lequel les utilisateurs peuvent dialoguer. Depuis octobre 2025, Microsoft a lancé une série de fonctionnalités dans Windows qui permettront d'intégrer des fonctionnalités d'IA dans les PC Windows 11 classiques, sans que les consommateurs aient à acheter un PC Copilot Plus spécial. Le changement le plus important est que Microsoft pense que les utilisateurs voudront parler à leur ordinateur et demander à Copilot d'effectuer des actions à leur place.
Microsoft Copilot est un chatbot génératif basé sur l'intelligence artificielle développé par Microsoft AI, une division de Microsoft. Basé sur les séries de grands modèles de langage GPT-4 et GPT-5 d'OpenAI, il a été lancé en 2023 pour remplacer Cortana, qui a été abandonné. Au cours de l'année 2023, Microsoft a commencé à unifier la marque Copilot sur l'ensemble de ses différents produits de chatbot, consolidant ainsi l'analogie avec le « copilote ». Lors de sa conférence Build 2023, Microsoft a annoncé son intention d'intégrer Copilot à Windows 11, permettant ainsi aux utilisateurs d'y accéder directement depuis la barre des tâches. En janvier 2024, une touche Copilot dédiée a été annoncée pour les claviers Windows.
Récemment, Microsoft a lancé sa première version préliminaire de Windows 11 pour 2026 sous la forme de la build 26220.7535 (KB5072046) pour les canaux Dev et Beta. Elle contient plusieurs nouvelles fonctionnalités, telles que les descriptions d'images alimentées par Copilot pour Narrator, une nouvelle icône pour Windows Spotlight, des améliorations de Cross Device Resume, et plus encore. Il est intéressant de noter qu'elle contient également une nouvelle politique de groupe pour les appareils gérés, mais sa mise en uvre est très étrange.
En gros, la dernière version préliminaire contient une nouvelle politique appelée RemoveMicrosoftCopilotApp pour les SKU Windows 11 Enterprise, Pro et EDU. À première vue, on pourrait penser que cette stratégie permet simplement aux administrateurs informatiques de supprimer Copilot des appareils des locataires, mais ce n'est pas vraiment le cas. Cette stratégie s'applique uniquement aux appareils et aux utilisateurs qui remplissent toutes les conditions suivantes :
- Microsoft 365 Copilot et Microsoft Copilot sont tous deux installés.
- L'application Microsoft Copilot n'a pas été installée par l'utilisateur.
- L'application Microsoft Copilot n'a pas été lancée au cours des 28 derniers jours.
Cela signifie essentiellement que les administrateurs informatiques ne pourront désinstaller l'application Copilot que pour les clients dont l'appareil dispose des deux applications Copilot installées soit par une installation propre, soit par l'équipe informatique elle-même, à condition que l'application Copilot n'ait pas été ouverte depuis un mois. Ainsi, même si vous ouvrez accidentellement l'application Copilot pendant une seconde parce qu'elle se trouve dans votre barre des tâches Windows, l'application Copilot ne sera pas désinstallée.
Il s'agit d'une mise en uvre assez étrange, mais elle est logique du point de vue commercial de Microsoft. Si, en apparence, l'entreprise donne l'impression que les administrateurs informatiques peuvent simplement supprimer l'application Copilot des appareils gérés (comme ils devraient idéalement pouvoir le faire), ils n'ont en réalité pas autant de contrôle, comme l'indiquent les critères de suppression de Copilot définis ci-dessus. Les administrateurs informatiques ne sont généralement pas soumis à de telles contraintes, sauf s'il existe une raison technique justifiant une limitation, mais il semble plutôt s'agir ici de s'assurer que Copilot reste le plus longtemps possible sur les appareils gérés. Il ne devrait pas être facile à supprimer, même pour les administrateurs informatiques.
Voici l'annonce de Microsoft concernant cette fonctionnalité :
Désinstallation de l'application Microsoft Copilot sur les appareils gérés
Les administrateurs peuvent désormais désinstaller Microsoft Copilot pour un utilisateur de manière ciblée en activant une nouvelle stratégie intitulée RemoveMicrosoftCopilotApp. Elle s'appliquera aux appareils/utilisateurs qui remplissent les conditions suivantes :
Si cette stratégie est activée, l'application Microsoft Copilot sera désinstallée une seule fois. Les utilisateurs peuvent toujours la réinstaller s'ils le souhaitent. Cette stratégie est disponible sur les SKU Enterprise, Pro et EDU.
Pour activer cette stratégie, ouvrez l'éditeur de stratégie de groupe et accédez à : Configuration utilisateur -> Modèles d'administration -> Windows AI -> Supprimer l'application Microsoft Copilot.
Dans l'ensemble, cela n'est pas vraiment surprenant, compte tenu de la pression exercée par Microsoft pour promouvoir Copilot, malgré les réactions négatives persistantes. Si certains peuvent considérer comme positif le fait que le géant technologique de Redmond fasse au moins semblant de tenir compte de ses clients dans une certaine mesure, il est indéniable que la mise en uvre de cette stratégie de groupe est inutilement compliquée pour le client final.
Depuis plusieurs années, Microsoft a fait de lIA le cur de sa narration corporate. Sous limpulsion de Satya Nadella, chaque produit, chaque keynote, chaque billet de blog converge vers un même message : lIA est la nouvelle plateforme, léquivalent du PC hier ou du cloud dans les années 2010. Dans cette logique, Copilot nest pas un simple assistant, mais une brique transversale appelée à sinfiltrer partout.
Cependant, face à cette idéologie de Microsoft, le terme « Microslop » sest imposé en quelques semaines comme un marqueur ironique, voire corrosif, de la lassitude croissante face à loffensive tous azimuts de lintelligence artificielle chez Microsoft. Derrière ce mot-valise, contraction à peine voilée de Microsoft et de « slop », se cristallise un malaise plus large dans les communautés tech, chez les développeurs, les power users et une partie du grand public. LIA ny est plus perçue comme un progrès maîtrisé, mais comme une couche imposée, parfois maladroite, souvent envahissante, et surtout déconnectée des usages réels.
Quant à Windows 11, en novembre 2025, Microsoft a confirmé plusieurs bogues dans Windows 11 remontant à juillet 2025. Ces bugs auraient été causés par la mise à jour 24H2 (KB5062553), qui a affecté les composants système reposant sur XAML, un langage de balisage utilisé dans Windows pour les composants d'interface utilisateur. Bien que ces problèmes apparaissent principalement lors de la mise en service d'appareils ou du démarrage d'images non persistantes, affectant principalement les déploiements en entreprise et dans l'éducation, il est inquiétant que Microsoft ait mis autant de temps à reconnaître la situation. En outre, il est amusant de constater qu'en juillet 2025, la société affirmait que Windows 11 24H2 était la version Windows la plus fiable jamais conçue.
Source : Annonce de Microsoft
