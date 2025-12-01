Envoyé par calvaire Envoyé par je dois être le seule sur ce forum à trouver ça géniale visiblement....



je code avec les ia agentique depuis 2 mois et c'est incroyable, la machine bosse pour moi, je lui donne une tache le soir, je déploie une 10aine d'agents et elle me fait la tache pendant la nuit.

Tant que tu continue de pratiquer sans IA pour maintenir tes compétences, tu entretiens une porte de sortie si besoin. Mais si tu finis par faire confiance à l'IA au point de ne plus pratiquer, tu prends le risque d'en devenir dépendant, et là bon courage pour faire face à la hausse des prix suite à l'éclatement de la bulle (ou tout simplement parce que les boites US fonctionnent toujours par dévorement des parts de marché à perte avant d'augmenter les prix) ou au changement non souhaité de modèle qui remet en cause tes prompts ou n'a pas les même performance que celui que tu utilisais avant. Qui plus est, les hallucinations étant intrinsèques aux LLMs, attends-toi à avoir des soucis de temps en temps.C'est très bien d'utiliser les outils à sa disposition. Il faut juste rester informé et pragmatique. Pour ma part, je suis exigeant sur mon indépendance et ma vie privée, donc je privilégie les modèles locaux, qui sont forcément plus limités, donc les grandes avancées des gros modèles publiques m'en touchent une sans faire bouger l'autre (j'utilise Copilot en environnement pro, mais je vérifie tout ce que ça produit, comme je le ferai lors d'une revue de Pull Request).