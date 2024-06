Envoyé par Microsoft Envoyé par Recall est une expérience de prévisualisation exclusive aux PC Copilot+ qui vous aidera à retrouver et à mémoriser facilement les choses que vous avez vues à l'aide du langage naturel. Pour vous aider à acquérir une mémoire « photographique », Windows enregistre régulièrement des instantanés de votre écran. Vous pouvez rapidement effectuer des recherches dans ces instantanés pour trouver des éléments sur votre PC Copilot+. Par exemple, le contenu que vous avez vu dans les applications, les sites Web, les images et les documents. Recall n'enregistre pas de son ni de vidéo en continu.



Vous contrôlez toujours ce qui est sauvegardé en tant qu'instantané. Vous pouvez désactiver l'enregistrement des instantanés, faire une pause temporaire, filtrer les applications et supprimer vos instantanés à tout moment.



Pour préserver votre vie privée, Recall traite votre contenu localement sur le PC Copilot+ et le stocke en toute sécurité sur votre appareil. Cette page vous aidera à comprendre comment vous pouvez contrôler votre expérience avec Recall.

Vous souhaitez désactiver cette fonction intégrée à Windows 11 ? Voici comment procéder

Envoyé par Microsoft Envoyé par Lors de l'installation de votre nouveau PC Copilot+, et pour chaque nouvel utilisateur, vous êtes informé de l'existence de Recall et vous avez la possibilité de gérer vos préférences en matière de Recall et d'instantanés. Si vous sélectionnez cette option, les paramètres de rappel s'ouvriront et vous pourrez arrêter d'enregistrer des instantanés, ajouter des filtres ou personnaliser davantage votre expérience avant de continuer à utiliser Windows 11. Si vous conservez les sélections par défaut, l'enregistrement des instantanés sera activé.



Vous verrez Recall épinglé dans la barre des tâches lorsque vous atteindrez votre bureau. Une icône d'instantané Recall s'affichera dans la barre des tâches pour vous indiquer que Windows enregistre des instantanés.



Vous pouvez activer ou désactiver l'enregistrement d'instantanés à tout moment en allant dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Rappel et instantanés. Vous pouvez également interrompre temporairement les instantanés en sélectionnant l'icône Rappel dans la barre d'état système de votre PC et en sélectionnant l'option Pause.



Pour les entreprises, les administrateurs informatiques peuvent désactiver l'enregistrement automatique des instantanés à l'aide d'une stratégie de groupe ou d'une stratégie de gestion des appareils mobiles. Si une politique est utilisée pour désactiver l'enregistrement des instantanés, tous les instantanés enregistrés sur les appareils des utilisateurs seront supprimés, et les utilisateurs des appareils ne pourront pas activer l'enregistrement des instantanés.

Ouvrez Paramètres dans Windows 11. Cliquez sur Confidentialité et sécurité. Cliquez sur la page Recall et instantanés. Désactivez l'interrupteur à bascule « Enregistrer les instantanés ». (Facultatif) Cliquez sur le paramètre Supprimer les instantanés. Cliquez sur le bouton Supprimer tout pour le paramètre « Supprimer tous les instantanés ».

Ouvrez Démarrer. Recherchez regedit et cliquez sur le premier résultat pour ouvrir l'éditeur du registre. Recherchez le chemin d'accès suivant : HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsAI Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la clé WindowsAI, sélectionnez le menu Nouveau et choisissez l'option « Valeur DWORD (32 bits) ». Nommez la clé DisableAIDataAnalysis et appuyez sur Entrée. Double-cliquez sur la clé nouvellement créée et modifiez sa valeur de 0 à 1. Cliquez sur le bouton OK. Naviguez jusqu'au chemin d'accès suivant : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsAI Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la clé WindowsAI, sélectionnez le menu Nouveau et choisissez l'option « Valeur DWORD (32 bits) ». Nommez le DWORD DisableAIDataAnalysis et appuyez sur Entrée. Double-cliquez sur la clé nouvellement créée et modifiez sa valeur de 0 à 1. Cliquez sur le bouton OK. Redémarrez l'ordinateur.

Des problèmes de sécurité liés à cette fonctionnalité

Microsoft told media outlets a hacker cannot exfiltrate Copilot+ Recall activity remotely.



Reality: how do you think hackers will exfiltrate this plain text database of everything the user has ever viewed on their PC? Very easily, I have it automated.



HT detective pic.twitter.com/Njv2C9myxQ — Kevin Beaumont (@GossiTheDog) May 30, 2024

Beaucoup d'utilisateurs de Windows veulent simplement leur PC pour pouvoir jouer, regarder du porno et vivre leur vie en tant qu'êtres humains qui font des erreurs... dont ils ne veulent pas toujours se souvenir, et l'idée que d'autres personnes ayant accès à l'appareil puissent voir une mémoire photographique est... très effrayante pour un grand nombre de personnes, à un niveau profondément personnel. Windows est une expérience personnelle. Cela met à mal cette croyance.



Je pense qu'ils vont probablement mettre le feu à l'ensemble de la marque Copilot en raison de la médiocrité de la mise en œuvre et du déploiement. C'est un acte d'automutilation de la part de Microsoft au nom de l'IA et, par procuration, un véritable préjudice pour les clients. Beaucoup d'utilisateurs de Windows veulent simplement leur PC pour pouvoir jouer, regarder du porno et vivre leur vie en tant qu'êtres humains qui font des erreurs... dont ils ne veulent pas toujours se souvenir, et l'idée que d'autres personnes ayant accès à l'appareil puissent voir une mémoire photographique est... très effrayante pour un grand nombre de personnes, à un niveau profondément personnel. Windows est une expérience personnelle. Cela met à mal cette croyance.Je pense qu'ils vont probablement mettre le feu à l'ensemble de la marque Copilot en raison de la médiocrité de la mise en œuvre et du déploiement. C'est un acte d'automutilation de la part de Microsoft au nom de l'IA et, par procuration, un véritable préjudice pour les clients.

Microsoft a présenté fin mai une nouvelle catégorie d'ordinateurs personnels dotés de fonctions d'intelligence artificielle, alors qu'elle s'efforce d'intégrer cette technologie émergente dans ses produits et de concurrencer Alphabet et Apple. Lors d'un événement organisé sur son campus de Redmond, dans l'État de Washington, le directeur général Satya Nadella a présenté ce que Microsoft appelle les PC « Copilot+ », en précisant qu'il les vendrait avec un certain nombre de fabricants, dont Acer et Asustek Computer.Ces PC Copilot+ offriront une nouvelle fonction d'IA appelée « Recall », qui permet essentiellement aux utilisateurs de rechercher des activités passées dans n'importe quelle application à l'aide de requêtes en langage naturel, ainsi qu'une interface Timeline qui permet aux utilisateurs de faire défiler des instantanés capturés par Windows en fonction de leurs critères de recherche.La future fonction Recall de Windows 11 peut « se souvenir » des applications et des contenus auxquels un utilisateur a accédé sur son PC il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en l'aidant par exemple à retrouver un chat Discord où il discutait de vêtements qu'il envisageait d'acheter. Les utilisateurs peuvent utiliser la chronologie de Recall pour faire « défiler » ce sur quoi ils travaillaient récemment et explorer des fichiers tels que des présentations PowerPoint pour faire remonter des informations potentiellement pertinentes pour leurs recherches.Microsoft affirme que Recall peut créer des associations entre des couleurs, des images et d'autres éléments pour permettre aux utilisateurs de rechercher pratiquement n'importe quoi sur leur PC en langage naturel (ce qui n'est pas sans rappeler la technologie de la startup Rewind). L'entreprise affirme que toutes les données des utilisateurs associées à Recall restent privées et conservées sur l'appareil - et qu'elles ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle, ce qui est important.Sous Windows 11 24H2, vous pouvez désactiver la fonction Recall complètement ou temporairement. Bien que la fonction Recall puisse vous aider à retrouver toute activité (documents, images, sites web, messages, courriels, applications, etc.) que vous avez effectuée sur votre ordinateur à l'aide d'un modèle d'intelligence artificielle qui s'exécute localement sur l'ordinateur, ce n'est pas une fonction qui convient à tout le monde, car de nombreux utilisateurs peuvent considérer cette fonction comme un problème de confidentialité et de sécurité.En effet, la fonction de chronologie effectue en permanence des captures d'écran de tout ce qui se passe à l'écran et peut enregistrer des informations sensibles (mots de passe, numéros de compte bancaire, images et vidéos privées, etc.) Bien sûr, elle offre le chiffrement, mais uniquement si vous activez BitLocker sur le disque système. Dans le cas contraire, si vous n'utilisez pas le chiffrement et que quelqu'un accède à votre ordinateur, les informations peuvent être accessibles.Par ailleurs, de nombreuses personnes peuvent s'inquiéter de l'utilisation des ressources du système et de l'impact sur l'autonomie de la batterie, même si la NPU (Neural Processing Unit) prend en charge la majeure partie du traitement. En théorie, cette fonction ne devrait pas avoir d'impact significatif sur la batterie ou les performances.En outre, il y a le problème de la confiance. Bien que Recall utilise un modèle d'intelligence artificielle qui fonctionne localement sur l'appareil, de nombreux utilisateurs craignent que l'entreprise ne les espionne.Quelle que soit la raison, même si Microsoft souhaite que vous utilisiez cette fonctionnalité, elle a ajouté une option dans l'application Paramètres pour désactiver Recall complètement ou temporairement à partir de la barre des tâches. Vous pouvez également désactiver la fonction via l'éditeur de stratégie de groupe ou le registre.Pour désactiver la fonction Rappel sur Windows 11, procédez comme suit :Une fois ces étapes terminées, la fonction de rappel sera désactivée et cessera de prendre des instantanés de chaque activité.Si vous souhaitez désactiver temporairement la fonction, cliquez sur le bouton « Recall » dans la barre des tâches et cliquez sur le bouton « Pause jusqu'à demain ». Une fois les étapes effectuées, la chronologie AI s'arrête temporairement de prendre des instantanés jusqu'à ce que vous réactiviez la fonction.Si vous souhaitez réactiver la fonction Recall, suivez les mêmes instructions, mais à l'étape 4, activez l'interrupteur à bascule.Si vous avez un appareil fonctionnant sous Windows 11 Home, vous n'aurez pas accès à l'éditeur de stratégie de groupe, mais vous pouvez également désactiver la fonction de rappel de Windows par le biais du registre en modifiant la clé « WindowsAI ».Pour désactiver le rappel de Windows via le registre, procédez comme suit :Une fois ces étapes terminées, la fonction de chronologie ne sera plus opérationnelle sur votre PC Copilot+.Une fois l'ordinateur redémarré, les données devraient être supprimées automatiquement. Si vous voulez vous assurer que les données ont bien été supprimées, ouvrez Paramètres > Confidentialité et sécurité > Rappel et instantanés, cliquez sur le paramètre « Supprimer tous les instantanés », cliquez sur le bouton « Supprimer tout », puis cliquez à nouveau sur le bouton « Supprimer » pour confirmer.Dans sa documentation, Microsoft tente d'assurer aux utilisateurs de Windows 11 que Recall est sécurisé. Les pirates ne peuvent pas accéder aux informations contenues dans vos captures d'écran car votre appareil est protégé. Mais si les conclusions de Kevin Beaumont sont exactes, Microsoft n'est pas totalement transparent.L'expert en cybersécurité et ancien employé de Microsoft a découvert qu'il était possible d'accéder facilement à une base de données contenant des informations provenant de captures d'écran Recall sur un PC Windows 11, que vous ayez ou non des privilèges d'administrateur. L'administrateur serait l'utilisateur principal du PC. Microsoft a déclaré que les données de Recall ne seraient accessibles qu'à cet utilisateur sur un PC AI.Mais, comme le souligne Beaumont, la base de données est accessible même si vous ne disposez pas de ce privilège sur la machine. Si des pirates parviennent à installer un logiciel malveillant sur votre PC, ils pourraient l'utiliser pour voler cette base de données. Ils y chercheront ensuite des identifiants de connexion. Microsoft a indiqué que la fonction de rappel pourrait enregistrer ces identifiants pendant que vous les saisissez.Recall prend également des captures d'écran de vos applications de messagerie qui sont visibles lorsqu'il est censé prendre des captures d'écran. Vous ne vous en rendrez pas compte. Les textes qu'il lit seront collectés dans la base de données textuelle décrite par Beaumont.Aucun chiffrement, ni aucun verrouillage de votre PC Windows 11 par un mot de passe, ne protégera vos fichiers Recall si quelqu'un réussit à déployer un logiciel malveillant sur votre appareil. Le chercheur a également montré la rapidité avec laquelle les pirates peuvent exfiltrer les données Recall d'un PC infecté avant que les protections ne se déclenchent.Il s'agit d'un problème de sécurité majeur que Microsoft corrigera, espérons-le, d'ici à ce que Recall soit déployé plus largement (et de force) sur les PC Windows 11 Copilot Plus.Beaumont estime que la fonction Recall dans son intégralité ne devrait pas viser la plupart des utilisateurs de Windows 11, même si elle était sécurisée :Source : Microsoft pensez-vous que la fonctionnalité “Recall” est un compromis acceptable entre la commodité de retrouver rapidement vos activités et la protection de votre vie privée ? Pourquoi ou pourquoi pas ?êtes-vous à l’aise avec le fait que “Recall” prenne automatiquement des captures d’écran de tout ce qui se passe sur votre écran ? Quelles sont vos préoccupations à ce sujet ?connaissez-vous d’autres outils ou méthodes pour retrouver vos activités sans utiliser la fonctionnalité “Recall” ? Lesquels recommanderiez-vous ?avez-vous remarqué une différence dans les performances de votre PC depuis l’activation de “Recall” ? Pensez-vous que cela affecte la vitesse ou la réactivité de votre système ?pensez-vous que Microsoft devrait informer davantage les utilisateurs sur le fonctionnement de “Recall” et sur la manière dont il stocke et gère les captures d’écran ? Comment pourraient-ils améliorer la sensibilisation à ce sujet ? Partagez-vous le point de vue de Beaumont, selon lequel la fonction Recall dans son intégralité ne devrait pas viser la plupart des utilisateurs de Windows 11, même si elle était sécurisée ? Pourquoi ou pourquoi pas ?