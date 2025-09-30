Microsoft rassemble à nouveau ses équipes d'ingénierie Windows, avec pour mission de soutenir les travaux de Microsoft sur ses priorités absolues, telles que l'IA, sous la direction de Pavan Davuluri

Microsoft a regroupé ses divisions d'ingénierie Windows sous la direction de Pavan Davuluri, annulant ainsi la scission de 2018 afin d'accélérer la mise en uvre de sa vision d'un « système d'exploitation agentique ». Cette restructuration vise à créer un Windows alimenté par l'intelligence artificielle (IA), capable d'effectuer de manière autonome des tâches pour les utilisateurs. La consolidation rassemble différentes équipes qui se concentrent sur la transformation du système d'exploitation en une plateforme axée sur l'IA.
Cette décision stratégique s'inscrit dans la vision de Microsoft visant à rendre la prochaine version majeure de Windows « plus immersive, ambiante et multimodale », grâce à l'IA qui redéfinit l'interface du bureau. Le responsable Windows de Microsoft a indiqué que les futures versions du système d'exploitation intégreront des systèmes capables de reconnaître le contexte, de comprendre l'activité de l'utilisateur et de réagir en conséquence.
Le regroupement des divisions d'ingénierie Windows au sein d'une seule et même organisation intervient pour la première fois depuis 2018, alors que l'entreprise s'efforce de créer ce qu'elle appelle un « système d'exploitation agentique » alimenté par l'intelligence artificielle.
Pavan Davuluri, directeur de Windows récemment promu président de Windows et des appareils, a annoncé cette restructuration dans une note interne. La réorganisation rassemble les équipes travaillant sur Windows client et serveur, ainsi que les divisions chargées du système d'exploitation central (Core OS), de l'intelligence des données et des fondamentaux (Data Intelligence and Fundamentals), de la sécurité et des systèmes d'ingénierie, qui relèvent désormais toutes directement de Pavan Davuluri.
« Ce changement permet d'unifier les travaux d'ingénierie Windows au sein d'une seule et même organisation », a écrit Pavan Davuluri, soulignant que la consolidation de ces équipes « permet de se concentrer sur la réalisation de nos priorités ».
Fin d'une scission de six ans dans le développement de Windows
Cette réunification annule une décision prise en 2018 qui avait divisé Windows en plusieurs divisions distinctes lorsque l'ancien directeur de Windows, Terry Myerson, avait quitté l'entreprise. À l'époque, Microsoft avait transféré les équipes chargées de la plate-forme Windows vers Azure, tandis que les fonctionnalités destinées aux clients avaient été confiées à un nouveau groupe appelé « Experiences & Devices ». Bien que l'ancien directeur de Surface, Panos Panay, ait récupéré certaines équipes en 2020, la plupart des équipes d'ingénierie restaient jusqu'à présent distinctes du développement de Windows destiné aux consommateurs.
Certaines composantes de bas niveau resteront sous la responsabilité des équipes Azure, notamment le stockage, la mise en réseau et le noyau central. « Nous continuerons à dépendre des équipes chargées du noyau central, de la virtualisation et de Linux, qui font désormais partie d'Azure Core », a indiqué Pavan Davuluri dans la note de service.
La réorganisation vise à accélérer la concrétisation de la vision de Microsoft d'un système d'exploitation agentique
La restructuration soutient directement la vision de Microsoft qui consiste à transformer Windows en une plateforme axée sur l'IA. Pavan Davuluri a déclaré que la réorganisation contribuerait à « concrétiser notre vision de Windows en tant que système d'exploitation agentique », faisant référence à un système d'exploitation capable d'effectuer de manière autonome des tâches pour le compte des utilisateurs.
Microsoft a intégré de manière agressive des fonctionnalités d'IA dans Windows 11, notamment le programme Windows AI Labs pour les capacités expérimentales, les outils Copilot Vision et un agent de paramètres alimenté par l'IA. La structure consolidée permet à Pavan Davuluri de superviser cette transformation ambitieuse alors que Microsoft réinvente son système d'exploitation phare pour l'ère de l'IA.
Cependant, la transition vers ces futurs systèmes d'exploitation Windows axés sur l'IA est entravée par les tendances d'adoption des utilisateurs. Windows 10, dont la fin du support est prévue pour octobre 2025, continue de progresser, avec une part de marché en hausse au détriment de Windows 11. La migration vers ce dernier se heurte à la résistance des entreprises et des administrations.
Cette hésitation est aggravée par les retards pris par Windows 12, dont la sortie a été repoussée d'au moins un an. En juin dernier, Microsoft a confirmé que la prochaine version de Windows serait la version 25H2 de Windows 11, une mise à jour modeste basée sur la version 24H2. Avec la prolongation des mises à jour de sécurité gratuites pour Windows 10, les utilisateurs pourraient reporter leurs mises à niveau, ce qui obligerait Microsoft à trouver un équilibre entre ses ambitions techniques et les obstacles pratiques à l'adoption.
Source : Microsoft
