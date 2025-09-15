Les adeptes de l'allègement de Windows disposent d'un nouvel outil : Nano11 Builder est-il la meilleure version super légère de Windows 11 ? Des performances améliorées avec le minimum de fonctionnalités

Les adeptes de l'allègement de Windows disposent désormais d'un nouvel outil à tester. NTDEV, le développeur à l'origine du célèbre projet Tiny11, a créé Nano11 Builder, un script PowerShell qui allège encore davantage le système d'exploitation de Microsoft. Alors que Tiny11 offrait déjà une alternative plus légère et plus flexible à l'installation complète de Windows 11, Nano11 va encore plus loin en automatisant la création d'une image d'installation qui ne représente qu'une fraction de la taille d'origine.
Alors que Microsoft sapprête à enterrer Windows 10 en octobre 2025, lOS star de la décennie passée refuse obstinément de disparaître. Pire encore pour Redmond : sa part de marché remonte au détriment de Windows 11, pourtant présenté comme la version incontournable du futur. En France comme ailleurs, la transition patine, et les raisons de cette inertie sont multiples. Pourtant, depuis deux ans, Microsoft pousse agressivement Windows 11, imposant des exigences matérielles plus strictes (notamment la présence dun module TPM 2.0 et des processeurs récents) et encourageant la migration par des mises à jour automatiques.
En outre, pour contourner ces exigences, les outils tiers deviennent de plus en plus populaires. Un exemple, Flyoobe est un outil tiers particulièrement populaire qui permet de personnaliser l'installation Windows 11 en supprimant les éléments superflus grâce à l'expérience prête à l'emploi (OOBE). À l'origine, cet outil avait été conçu pour contourner les exigences système de Windows 11 sur les PC non pris en charge sous le nom de « Flyby11 », mais il a ensuite été rebaptisé et permettrait de découvrir et de désactiver toutes les fonctionnalités d'IA et de Copilot après l'installation du système d'exploitation.
Récemment, les adeptes de l'allègement de Windows disposent désormais d'un nouvel outil à tester. NTDEV, le développeur à l'origine du célèbre projet Tiny11, a créé Nano11 Builder, un script PowerShell qui allège encore davantage le système d'exploitation de Microsoft. Alors que Tiny11 offrait déjà une alternative plus légère et plus flexible à l'installation complète de Windows 11, Nano11 va encore plus loin en automatisant la création d'une image d'installation qui ne représente qu'une fraction de la taille d'origine. L'objectif est de fournir aux développeurs et aux testeurs un environnement rationalisé qui ne contient que l'essentiel. Ce n'est pas un outil destiné à un usage quotidien, mais il semble bien fonctionner lors des tests.
Nano11 Builder s'appuie sur les capacités DISM de Microsoft et l'outil officiel oscdimg.exe, tous deux utilisés pour produire une image ISO amorçable. Le processus supprime pratiquement tout ce qui peut être retiré de Windows 11. Les bloatwares tels que Clipchamp, Xbox et Solitaire sont supprimés, mais le nettoyage va bien plus loin. Les éléments centraux du système, notamment le Windows Component Store, Windows Update et Windows Defender, sont supprimés, tout comme Internet Explorer, Microsoft Edge, OneDrive, les packs linguistiques, les outils d'accessibilité et la plupart des services système. Même la prise en charge audio est supprimée, ce qui prouve que le projet se concentre sur le minimalisme extrême plutôt que sur la facilité d'utilisation au quotidien.
Comme une grande partie de Windows 11 est supprimée par le script, le système qui en résulte présente inévitablement des inconvénients majeurs. Les images créées avec Nano11 Builder ne peuvent pas être mises à jour ou étendues avec de nouvelles fonctionnalités, pilotes ou langues. Les fonctionnalités de sécurité ont disparu, tout comme les utilitaires courants que l'on s'attendrait à trouver dans une installation standard.
NTDEV précise clairement que Nano11 est 100 % expérimental et ne doit être utilisé que pour des tests, des cas d'utilisation embarqués ou l'exécution de petites machines virtuelles où la stabilité et la facilité d'entretien ne sont pas particulièrement importantes. En termes de taille, NTDEV a démontré comment une image ISO standard de Windows 11 de 7,04 Go pouvait être réduite à seulement 2,29 Go. Pour l'édition Long Term Servicing Channel, l'empreinte installée peut être réduite à seulement 2,8 Go. Le projet est open source, ce qui signifie que n'importe qui peut télécharger, modifier et adapter le script à ses propres besoins.
Sources : Dépôt GitHub Nano11 Builder, Obtenir Nano11
Et vous ?
Pensez-vous que cet outil est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur Nano11 ?
Voir aussi :
Microsoft rend discrètement plus difficile l'installation de Windows 11 sur les anciens PC avant la fin du support de Windows 10. Il s'attaque aux outils tiers permettant de contourner l'exigence TPM 2.0
Les mises à jour de sécurité étendues pour Windows 10 nécessitent désormais un compte Microsoft, une licence couvre dix appareils, mais un compte Microsoft est obligatoire
Le responsable Windows de Microsoft déclare que la prochaine version majeure de Windows sera « plus immersive, ambiante et multimodale », dans laquelle l'IA redéfinit l'interface du bureau
Vous avez lu gratuitement 585 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.