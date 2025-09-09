Flyoobe, un outil non officiel permettant de contourner les exigences de Windows 11, permet de désactiver toutes les fonctionnalités d'IA, une solution complète qui respecterait les choix des utilisateurs

Flyoobe est un outil tiers particulièrement populaire qui vous permet de personnaliser votre installation Windows 11 en supprimant les éléments superflus grâce à l'expérience prête à l'emploi (OOBE). À partir de la version 1.7, les personnes qui détestent la façon dont Microsoft a intégré les fonctionnalités d'IA dans Windows 11 seront ravies d'apprendre qu'il existe une vue OOBE qui permet de découvrir et de désactiver toutes les fonctionnalités d'IA et de Copilot après l'installation du système d'exploitation.
En juillet, Microsoft a annoncé une nouvelle mise à jour de Windows 11 apportant plusieurs nouvelles fonctionnalités IA pour les applications principales et Copilot Vision sur ordinateur de bureau. Cela inclut des améliorations dans les applications principales telles que Paramètres, Photos, Paint et Snipping Tool, qui étendent les fonctionnalités IA existantes et en introduisent de nouvelles, bien que la plupart soient limitées aux PC Copilot+. Copilot Vision fait exception, puisqu'il est lancé sur tous les PC Windows 11 aux États-Unis. Initialement limité à Microsoft Edge, il a été étendu il y a quelques semaines pour prendre en charge toutes les applications de bureau, permettant une assistance en temps réel à l'écran en partageant votre écran avec l'IA.
Flyoobe est un outil tiers particulièrement populaire qui vous permet de personnaliser votre installation Windows 11 en supprimant les éléments superflus grâce à l'expérience prête à l'emploi (OOBE). À l'origine, cet outil avait été conçu pour contourner les exigences système de Windows 11 sur les PC non pris en charge sous le nom de « Flyby11 », mais il a ensuite été rebaptisé et son objectif a été modifié.
À partir de la version 1.7, les personnes qui détestent la façon dont Microsoft a intégré les fonctionnalités d'IA dans Windows 11 seront ravies d'apprendre qu'il existe une vue OOBE qui permet de découvrir et de désactiver toutes les fonctionnalités d'IA et de Copilot après l'installation du système d'exploitation. De plus, la vue OOBE qui gère la suppression des éléments superflus a également été améliorée et permet désormais des préréglages allant de Minimal à Complet, ainsi que la possibilité de charger des préréglages personnalisés à partir de GitHub.
De plus, la fonctionnalité « Sauvegarder les pilotes installés » a été améliorée pour prendre en charge l'exportation vers des dossiers personnalisés. En outre, le développeur a corrigé un bug critique lié à la haute résolution, apporté des modifications à l'interface utilisateur et refactorisé l'ensemble du code.
Cette annonce intervient alors que Microsoft se retrouve sous le feu des critiques de groupes de défense des consommateurs, accusé de ne pas offrir de « solution viable » aux millions d'utilisateurs de Windows 10 incapables de passer à Windows 11. Alors que la date fatidique de la fin du support de Windows 10 approche en octobre 2025, une estimation alarmante de 400 millions de PC se retrouvent dans l'impasse, soulevant de sérieuses inquiétudes quant à un « cataclysme de déchets électroniques ».
Présentation de Flyoobe
Flyby11 s'appelle désormais Flyoobe (prononcé « fly-oh-bee ») - oui, cela ressemble au bourdonnement d'une abeille, mais il s'agit en réalité d'une expérience OOBE (Out-Of-Box Experience) fluide ! Il ne s'agit pas seulement d'un changement de nom, mais d'une étape pour que l'application continue de fonctionner et d'être mise à jour bien au-delà de Windows 10. Flyoobe vous aide à effectuer facilement la configuration et la personnalisation.
OOBE signifie « Out-Of-Box Experience », c'est-à-dire l'expérience hors de la boîte, en gros ce que vous voyez lorsque vous démarrez Windows pour la première fois. Il ne s'agit pas d'une révolution majeure, mais simplement d'une évolution naturelle afin que l'application puisse suivre toutes les nouvelles fonctionnalités et continuer à vous aider à mettre à niveau et à configurer Windows 11 mieux que jamais.
Après que Flyby11 ait aidé des milliers de personnes à installer Windows 11 sur du matériel non pris en charge, une chose est devenue claire : Contourner les vérifications n'est que la moitié du chemin. Flyoobe propose une solution de configuration complète qui respecte le choix des utilisateurs, et non les paramètres par défaut de Microsoft. C'est pourquoi Flyoobe était la suite logique.
Parmi les fonctionnalités de Flyoobe, on peut citer :
- Extension de la page Personnalisation : vous pouvez désormais changer les modes de thème pour les applications et Windows séparément.
- Amélioration de la diffusion de la personnalisation visuelle : les modifications sont désormais instantanément répercutées dans tout le système, comme dans Windows et l'application Paramètres.
- Ajout d'une option à la page Démarrer pour ajouter l'appareil à un domaine (actuellement via SystemPropertiesComputerName).
- Refonte de la page Windows Update pour un retour plus clair et plus réactif sur ce qui est téléchargé et installé.
- Amélioration des commandes de navigation : les boutons Suivant (centre-droite) et Précédent (haut-gauche) sont désormais alignés horizontalement, à gauche et à droite, pour une utilisation plus intuitive. Le bouton Actualiser a également été déplacé du haut-gauche vers le haut-droite pour plus de cohérence.
- Correction de plusieurs problèmes liés à la mise à l'échelle personnalisée de l'affichage.
Source : Flyoobe
Et vous ?
Pensez-vous que cet outil est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Microsoft force l'adoption de Copilot en interne : « l'utilisation de l'IA n'est plus facultative », indique l'entreprise qui envisage même de noter l'usage de son IA dans les bilans de performance annuels
La nouvelle version de Windows 11 rend encore plus obligatoire l'ouverture d'un compte Microsoft, car Microsoft a fermé une brèche qui vous permettait de ne pas créer de compte Microsoft
Le responsable Windows de Microsoft déclare que la prochaine version majeure de Windows sera « plus immersive, ambiante et multimodale », dans laquelle l'IA redéfinit l'interface du bureau
Vous avez lu gratuitement 572 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.