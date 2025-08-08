Les mises à jour de sécurité étendues pour Windows 10 nécessitent désormais un compte Microsoft, une licence couvre dix appareils, mais un compte Microsoft est obligatoire.

Microsoft a clarifié les détails de son initiative de mises à jour de sécurité étendues pour Windows 10, annonçant que toutes les méthodes d'inscription, qu'elles soient payantes ou gratuites, nécessitent désormais que les utilisateurs se connectent avec un compte Microsoft. La nouvelle mesure de Microsoft s'applique à toutes les méthodes, y compris l'achat direct à 30 dollars, l'utilisation de points Microsoft Rewards ou l'inscription via la sauvegarde des paramètres OneDrive. En outre, la licence à 30 dollars, lorsqu'elle est liée à un compte Microsoft, couvrira désormais jusqu'à dix appareils Windows 10 au lieu de nécessiter un achat séparé pour chacun d'entre eux.
Annoncé en mai 2024 par Microsoft, le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025. La fin du support signifie que Microsoft ne fournira plus de mises à jour de sécurité ni dassistance technique pour Windows 10 après cette date. Les PC fonctionnant sous Windows 10 continueront de fonctionner, mais sans les mises à jour de sécurité, ils seront plus vulnérables aux risques de sécurité.
À la suite de cette décision, Microsoft a annoncé qu'il continuera à développer des mises à jour de sécurité pour Windows 10, mais elles ne seront pas gratuites. Microsoft proposera des options de sécurité étendues (ESU) pour Windows 10 ; ces mises à jour par abonnement seront disponibles pendant trois ans. Récemment, Microsoft a clarifié les détails de son initiative de mises à jour de sécurité étendues pour Windows 10, annonçant que toutes les méthodes d'inscription, qu'elles soient payantes ou gratuites, nécessitent désormais que les utilisateurs se connectent avec un compte Microsoft.
Cette clarification répond à la confusion suscitée par les annonces précédentes, qui laissaient certains utilisateurs penser qu'ils pouvaient payer les 30 dollars sans créer de compte Microsoft. Cependant, Microsoft confirme désormais qu'un compte est nécessaire pour lier les licences ESU et garantir que les utilisateurs puissent continuer à recevoir les mises à jour de sécurité après la fin du support officiel de Windows 10, le 14 octobre 2025.
Le programme ESU prolonge les mises à jour critiques jusqu'au 13 octobre 2026. Le programme offre plusieurs options d'inscription. Les utilisateurs peuvent acheter une licence ESU pour 30 dollars, échanger 1 000 points Microsoft Rewards ou s'inscrire gratuitement en synchronisant les paramètres de leur PC avec OneDrive. Mais la nouvelle mesure de Microsoft s'applique à toutes les méthodes, y compris l'achat direct à 30 dollars, l'utilisation de points Microsoft Rewards ou l'inscription via la sauvegarde des paramètres OneDrive.
Dans un changement que beaucoup apprécieront, la licence à 30 dollars, lorsqu'elle est liée à un compte Microsoft, couvrira désormais jusqu'à dix appareils Windows 10 au lieu de nécessiter un achat séparé pour chacun d'entre eux. Cela est utile pour les personnes qui possèdent plusieurs PC, mais chaque ordinateur doit toujours être inscrit individuellement.
Certaines personnes pourraient ne pas apprécier le fait de devoir désormais utiliser un compte Microsoft. Pour celles qui en utilisent déjà un, en particulier les utilisateurs possédant plusieurs PC et ordinateurs portables, l'extension de la couverture des appareils offre un avantage considérable. La raison invoquée pour justifier l'obligation d'avoir un compte est de permettre à Microsoft de suivre et d'appliquer la licence ESU d'un utilisateur sur plusieurs appareils sous le même compte.
Les consommateurs qui souhaitent participer au programme doivent utiliser Windows 10, version 22H2, et avoir installé la dernière mise à jour. Le processus d'inscription, disponible via les paramètres de Windows Update, est déployé par vagues et peut ne pas être visible immédiatement sur tous les appareils. Les utilisateurs éligibles verront finalement apparaître une invite « S'inscrire maintenant » dans la section Windows Update et devront se connecter avec un compte Microsoft pour continuer. Une fois l'inscription terminée, les appareils couverts continueront à recevoir les mises à jour de sécurité importantes pendant une année supplémentaire.
Le programme ESU est conçu pour offrir une solution de transition à ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas passer à Windows 11 avant la date limite de fin de support. L'obligation d'utiliser un compte Microsoft ajoute une étape supplémentaire pour certaines personnes, mais le fait de couvrir plusieurs PC avec une seule licence rend le programme ESU plus facile et plus abordable pour ceux qui possèdent plusieurs appareils.
Voici l'annonce de Microsoft :
Programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU) pour Windows 10
Le programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU) pour Windows 10 offre aux clients une option plus sécurisée pour continuer à utiliser leurs PC Windows 10 sans passer à Windows 11, ce qui réduit le risque de logiciels malveillants et d'attaques de cybersécurité. L'inscription au programme ESU donne accès aux mises à jour de sécurité critiques et importantes définies par le Centre de réponse de sécurité Microsoft (MSRC) pour les appareils fonctionnant sous Windows 10, version 22H2. L'inscription à l'ESU ne fournit pas d'autres types de correctifs, d'améliorations de fonctionnalités ou d'améliorations de produits. Elle ne comprend pas non plus d'assistance technique.
Le dernier jour de support pour Windows 10 est le 14 octobre 2025. Si vous avez besoin de plus de temps pour passer à Windows 11, nous vous recommandons d'inscrire votre appareil Windows 10 au programme ESU. Vous pouvez vous inscrire au programme ESU à tout moment jusqu'à la fin du programme, le 13 octobre 2026.
Conditions préalables
Pour vous inscrire au programme ESU pour les particuliers, assurez-vous que votre appareil répond aux exigences suivantes :
Le programme ESU grand public ne peut pas être utilisé par les appareils commerciaux. L'inscription au programme ESU grand public ne sera pas proposée aux appareils dans les cas suivants :
Coût du programme ESU grand public
Vous pouvez vous inscrire à l'ESU de l'une des trois manières suivantes :
Toutes les options d'inscription offrent des mises à jour de sécurité prolongées jusqu'au 13 octobre 2026. Vous devrez vous connecter à votre compte Microsoft pour vous inscrire à l'ESU. Vous aurez le choix entre ces options lorsque vous vous inscrirez au programme ESU. Vous pouvez utiliser votre licence ESU existante sur un maximum de 10 appareils.
Cette campagne montre que la décision de Microsoft de pousser les utilisateurs vers Windows 11 est controversée. Des groupes de défense des consommateurs ont également pris la parole en accusant Microsoft de ne pas offrir de « solution viable » aux millions d'utilisateurs de Windows 10 incapables de passer à Windows 11. Alors que la date fatidique de la fin du support de Windows 10 approche, une estimation alarmante de 400 millions de PC se retrouvent dans l'impasse, soulevant de sérieuses inquiétudes quant à un « cataclysme de déchets électroniques ».
Source : Annonce de Microsoft
