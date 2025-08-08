Les mises à jour de sécurité étendues pour Windows 10 nécessitent désormais un compte Microsoft, une licence couvre dix appareils, mais un compte Microsoft est obligatoire.

Les appareils doivent fonctionner sous Windows 10, version 22H2 Home, Professional, Pro Education ou Workstation.

Les appareils doivent disposer de la dernière mise à jour installée.

Le compte Microsoft utilisé pour se connecter à l'appareil doit être un compte administrateur.

La licence ESU est liée à votre compte Microsoft. Vous serez donc peut-être invité à vous connecter si vous vous connectez généralement à Windows avec un compte local.

Le compte Microsoft ne peut pas être un compte enfant.

Appareils en mode kiosque

Appareils joints à un domaine Active Directory ou à Microsoft Entra

Toutefois, les appareils enregistrés auprès de Microsoft Entra peuvent utiliser le programme ESU grand public

Appareils inscrits à une solution de gestion des appareils mobiles (MDM)

Appareils disposant déjà d'une licence ESU

Sans frais supplémentaires si vous synchronisez les paramètres de votre PC.

Échangez 1 000 points Microsoft Rewards.

Achat unique de 30 USD ou l'équivalent en devise locale, plus les taxes applicables

Le programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU) pour Windows 10 offre aux clients une option plus sécurisée pour continuer à utiliser leurs PC Windows 10 sans passer à Windows 11, ce qui réduit le risque de logiciels malveillants et d'attaques de cybersécurité. L'inscription au programme ESU donne accès aux mises à jour de sécurité critiques et importantes définies par le Centre de réponse de sécurité Microsoft (MSRC) pour les appareils fonctionnant sous Windows 10, version 22H2. L'inscription à l'ESU ne fournit pas d'autres types de correctifs, d'améliorations de fonctionnalités ou d'améliorations de produits. Elle ne comprend pas non plus d'assistance technique.Le dernier jour de support pour Windows 10 est le 14 octobre 2025. Si vous avez besoin de plus de temps pour passer à Windows 11, nous vous recommandons d'inscrire votre appareil Windows 10 au programme ESU. Vous pouvez vous inscrire au programme ESU à tout moment jusqu'à la fin du programme, le 13 octobre 2026.Pour vous inscrire au programme ESU pour les particuliers, assurez-vous que votre appareil répond aux exigences suivantes :Le programme ESU grand public ne peut pas être utilisé par les appareils commerciaux. L'inscription au programme ESU grand public ne sera pas proposée aux appareils dans les cas suivants :Vous pouvez vous inscrire à l'ESU de l'une des trois manières suivantes :Toutes les options d'inscription offrent des mises à jour de sécurité prolongées jusqu'au 13 octobre 2026. Vous devrez vous connecter à votre compte Microsoft pour vous inscrire à l'ESU. Vous aurez le choix entre ces options lorsque vous vous inscrirez au programme ESU. Vous pouvez utiliser votre licence ESU existante sur un maximum de 10 appareils.