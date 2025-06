Windows se débarrasse de l'écran bleu de la mort après 40 ans, et Microsoft a annoncé qu'il mettait en place une interface utilisateur simplifiée pour le remplacer, un écran noir de la mort.

Une organisation résiliente se caractérise par sa capacité à maintenir sa productivité et à minimiser les interruptions. Mais les redémarrages inattendus peuvent entraîner des retards et avoir un impact sur la continuité de l'activité. C'est pourquoi nous rationalisons l'expérience du redémarrage inattendu. Nous ajoutons également la récupération rapide des machines, un mécanisme de récupération pour les PC qui ne parviennent pas à redémarrer. Cette modification s'inscrit dans le cadre d'un effort continu visant à réduire les perturbations en cas de redémarrage inattendu.La version 24H2 de Windows 11 comprenait des améliorations au niveau de la collecte des données de crash, ce qui a permis de réduire le temps d'arrêt lors d'un redémarrage inattendu à environ deux secondes pour la plupart des utilisateurs. Nous introduisons une interface utilisateur simplifiée qui va de pair avec l'expérience raccourcie. L'interface utilisateur mise à jour améliore la lisibilité et s'aligne mieux sur les principes de conception de Windows 11, tout en préservant les informations techniques à l'écran pour le moment où elles sont nécessaires.L'interface simplifiée pour les redémarrages inattendus sera disponible à partir de la fin de l'été sur tous les appareils Windows 11, version 24H2.Dans le cas de redémarrages consécutifs inattendus, les appareils peuvent rester bloqués dans l'environnement de récupération Windows (Windows RE), ce qui a un impact sur la productivité et oblige souvent les équipes informatiques à passer beaucoup de temps à dépanner et à restaurer les appareils concernés. C'est là que la récupération rapide de la machine (QMR) peut s'avérer utile. Lorsqu'une panne généralisée empêche les appareils de démarrer correctement, Microsoft peut déployer à grande échelle des remédiations ciblées sur les appareils concernés via Windows RE - en automatisant les corrections avec QMR et en ramenant rapidement les utilisateurs à un état productif sans nécessiter d'intervention manuelle complexe de la part de l'équipe informatique.Nous sommes ravis d'annoncer que QMR sera généralement disponible plus tard cet été, en même temps que la nouvelle fonctionnalité de redémarrage inopiné. QMR prend en charge toutes les éditions de Windows 11, version 24H2. Il est activé par défaut pour les appareils Windows 11 Home ; les administrateurs informatiques auront un contrôle total et pourront l'activer sur les appareils fonctionnant sous Windows 11 Pro et Enterprise. Dans le courant de l'année, Microsoft mettra à la disposition des équipes informatiques des fonctionnalités supplémentaires leur permettant de personnaliser QMR.