Enfin une énorme révolution informatique : Microsoft annonce la fin du célèbre écran bleu de la mort de Windows, pour le remplacer par un nouvel écran noir de la mort encore plus inquiétant

C'est plus simple, je suppose. Mais l'idée d'un PC qui tombe en panne à cause d'une erreur fondamentale a quelque chose d'étrange qui n'est pas reproduit par d'autres messages. Si un jeu tombe en panne, on retourne au bureau Windows. En revanche, si tout le château de cartes s'écroule, il semble que l'on vous donne un aperçu du vide qui existe à la place du système d'exploitation de votre PC, et je n'en suis pas fan.



Le fait qu'un plantage du système BSOD soit souvent accompagné d'un signal sonore qui vous fait sursauter n'arrange pas les choses. L'ensemble semble conçu pour provoquer une peur bleue, inévitablement suivie d'une période de diagnostic qui commence par une réinitialisation et un croisement des doigts pour que votre système ne passe pas immédiatement à l'écran bleu (maintenant potentiellement à l'écran noir) en boucle jusqu'à l'infini.



Comme la tristement célèbre panne Crowdstrike, qui a réussi à mettre hors service une quantité considérable d'infrastructures dans le monde entier. Je ne suis pas sûr qu'un écran noir sur un écran bleu aurait amélioré les choses, mais peut-être que les messages d'erreur eux-mêmes finiront par devenir plus utiles sur la nouvelle page, sans code QR comme ils semblent l'être actuellement.



Quoi qu'il en soit, nous en sommes là. Je ne vais certainement pas forcer mon système dans un scénario d'écran bleu/écran noir pour le tester. Au lieu de cela, je vais installer la version préliminaire et la laisser attendre. Le vide. Il semble que nous finissions tous par y passer.

Le tristement célèbre écran "bleu de la mort" (Blue Screen of Death en anglais – BSOD) semble toujours là, en attente. Fléau des joueurs sur PC et des informaticiens, il se cache au loin, semblant attendre le bon moment pour vous gâcher la journée. En 2021, Microsoft avait opéré une refonte graphique de cet emblématique écran bleu , synonyme de l'occurrence d'un problème qui nécessite un redémarrage de l'appareil. Lors d'une première Preview de Windows 11, l'éditeur avait commencé à tester une autre couleur pour BSOD : le noir. Cette couleur vient s'aligner à celle des écrans d'ouverture et de fermeture de session qui sont eux aussi noirs. Mais Microsoft n'avait pas conserver ce choix pour la version définitive de Windows 11.Cependant, Microsoft a récemment annoncé qu'elle présentait en avant-première une "" dans la dernière version de Windows Insider, et des rumeurs font état d'un nouvel écran noir. Microsoft avait notamment énuméré un certain nombre de changements à venir dans l'aperçu Build 26120.3653 (KB5053658), y compris des modifications de l'interface utilisateur pour les pannes de système.Microsoft annonçait : "Windows Latest, cependant, rapporte que Microsoft a redessiné l'écran bleu de la mort et l'a remplacé par un écran noir de la mort. Bien que l'on ne sache pas exactement d'où Windows Latest tire ses informations, les captures d'écran montrent ce qui semble être un écran de message d'erreur presque identique, mais cette fois-ci complètement et totalement noir.Cependant l'idée d'un écran noir ne semble enthousiasmer certains utilisateur. Une critique a notamment déclaré :Il est intéressant de rappeler qu' il existe trois écrans bleus différents . Le premier est l'écran Ctrl+Alt+Del de Windows 3.1, qui est un écran bleu de malheur, pas de mort. Mais si Windows tombait en panne dans cette version, on obtenait ce que l'on pourrait appeler un écran noir de la mort. Le deuxième écran est une erreur du noyau de Windows 95, que l'on peut considérer comme un "écran bleu de la mort". Mais Windows 95 permettait d'ignorer l'erreur, et il ne s'agissait pas d'une véritable mort. Toutefois, il n'y avait aucune garantie que le fait d'ignorer l'erreur ramène Windows 95 à un système utilisable.Le troisième écran bleu de la mort est l'erreur du noyau de Windows NT, qui était un véritable "écran bleu de la mort" : Le système est irrémédiablement mort à ce stade. Il semble donc que Microsoft souhaite ramener l'ecran noir de la mort de Windows 3.1. Microsoft , Windows LatestPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?