D'une manière ou d'une autre, on prétend qu'un mystère de 30 ans entoure l'écran bleu de Microsoft. L'argument avancé est qu'il existe trois sources contradictoires de paternité : Steve Ballmer, John Vert et Raymond Chen. Mais en réalité, il n'y a pas de conflit. Il y a trois écrans bleus différents, et chacun a un auteur différent.Le premier est l'écrande Windows 3.1, qui est un écran bleu de malheur, pas de mort.Le texte de ce message a été écrit par Steve Ballmer. (Il n'a pas écrit le code permettant d'afficher le message ; il a simplement écrit le texte du message).Windows 3.1 n'avait pas d'écran bleu de la mort. Si Windows tombait en panne, on obtenait ce que l'on pourrait appeler de manière anachronique un écran noir de la mort :Vient ensuite l'erreur du noyau de Windows 95, que l'on peut considérer comme un "écran bleu de la mort", bien que Windows 95 vous permette d'ignorer l'erreur, et qu'il ne s'agisse donc pas d'une véritable mort. (Toutefois, il n'y a aucune garantie que le fait d'ignorer l'erreur vous ramène à un système utilisable).C'est Raymond Chen qui a donné sa forme définitive à cette version du message d'écran bleu d'erreur du noyau de Windows 95. (Certaines personnes ont identifié à tort une première version de ce message comme étant un écran bleu de Windows NT).Le troisième écran bleu de la mort est l'erreur du noyau de Windows NT, et c'est celui dont l'auteur est John Vert.Il s'agit d'un véritable "écran bleu de la mort" : Le système est irrémédiablement mort à ce stade.Nous avons donc le tableau suivant :Quel est votre avis sur ces propos ?